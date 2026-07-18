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Большая игра в ИИ: ООН берет управление, Китай догоняет, хакеры не дремлют

00:00, 18.07.2026

Новая эра сотрудничества, прорывные сплавы и цифровые угрозы — в дайджесте самых ярких событий технологического мира

Большая игра в ИИ: ООН берет управление, Китай догоняет, хакеры не дремлют
Фото: Реальное время

Пока 29 стран, в том числе Россия, подписывали хартию о децентрализации ИИ-технологий под флагом ООН, канадские инженеры с помощью самообучающихся алгоритмов начали штамповать сверхпрочные сплавы для реактивных двигателей, а злоумышленники превратили GitHub в рассадник инфостилеров с обходом защиты Chrome. В довершение китайский стартап Moonshot выкатил самую мощную открытую нейросеть в истории, бросив вызов закрытым экосистемам Запада. Главные новости технологического мира минувшей недели — в дайджесте «Реального времени».

Россия и еще 28 стран учредили Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта

Соглашение подписали 16 июля в Шанхае. Новая структура под эгидой ООН нацелена на отказ от технологической монополии и развитие ИИ-решений на принципах равноправия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

6 июля в Шанхае Россия совместно с 28 государствами подписала Соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Документ от имени РФ подписал министр цифрового развития Максут Шадаев. Главная цель новой структуры заключается в создании справедливых механизмов международного взаимодействия, развитии национальных технологий ИИ и гармонизации технических стандартов при центральной координирующей роли ООН.

Деятельность организации будет сосредоточена на повышении доступности технологий и продвижении безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений. Для достижения этих целей участники договорились повышать уровень согласованности технических стандартов и обеспечивать функциональную совместимость программных продуктов разных стран. Особое внимание в уставных задачах уделено поощрению развития экосистем на базе открытого кода. Этот подход способствует прозрачности алгоритмов и обеспечивает равный доступ государств к современным инновациям.

Российская сторона рассматривает данное соглашение как стратегический переход от модели технологической монополии узкой группы стран к модели современного развития. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что Россия уже обладает собственными большими языковыми моделями и передовыми платформенными решениями, передает «Интерфакс». Это позволяет стране не только перенимать мировой опыт, но и эффективно продвигать отечественные разработки на зарубежных рынках. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, возглавивший российскую делегацию, подчеркнул, что технологический суверенитет достигается именно через объединение компетенций государств в условиях завершения эпохи однополярного мира.

Исследователи Университета Торонто с помощью ИИ создали новые 3D-печатные сплавы для аэрокосмической отрасли

Материалы на основе никеля, кобальта и хрома превосходят промышленный стандарт Inconel 625 по жаропрочности и устойчивости к окислению, что открывает новые возможности для аддитивного производства деталей ракетных двигателей.

Тайлер Ирвинг / Университет Торонто

Исследователи инженерного факультета Университета Торонто (Канада) с использованием искусственного интеллекта разработали новые металлические сплавы, сохраняющие прочность при экстремальных температурах. Материалы оптимизированы для аддитивного производства (3D-печати металлом) и предназначены для использования в аэрокосмической отрасли и энергетике, где традиционная сталь не выдерживает высоких температур и критических перепадов давления.

Традиционный поиск новых сплавов среди десятков тысяч возможных комбинаций элементов представляет собой сложную вычислительную и физическую задачу. Для решения этой проблемы команда под руководством профессора Ю Цзоу (Yu Zou) и профессора Джейсона Хаттрик-Симперса (Jason Hattrick-Simpers) применила метод «активного обучения». Эта технология объединяет компьютерное моделирование, машинное обучение и роботизированное производство в единую «самоуправляемую лабораторию». Такой подход позволяет системе самостоятельно выбирать образцы для синтеза и тестирования, а затем использовать полученные экспериментальные данные для корректировки следующих шагов с минимальным вмешательством человека.

В ходе эксперимента исследователи сосредоточились на композиционно сложных сплавах, содержащих три основных элемента: никель, кобальт и хром. Аспирант Аджай Талбот (Ajay Talbot), ведущий автор исследования, отметил, что данный метод позволяет обходить проблему нехватки исходных данных для обучения нейросетей в неизученных областях. В результате за несколько недель лаборатория идентифицировала шесть новых перспективных сплавов.

Один из разработанных материалов, состоящих из 12% никеля, 62% кобальта и 26% хрома, превосходит отраслевой стандарт Inconel 625 по сохранению твердости при температуре до 600°C (характерной для передней части реактивного двигателя) на 4,5%. Второй сплав, включающий 36% никеля, 14% кобальта и 50% хрома, демонстрирует повышенную устойчивость к окислению при температурах до 1000°C. По словам Талбота, этот материал превосходит показатель Inconel 625 по данному параметру на 85%, что предотвращает выгорание металла в задних секциях двигателей.

На GitHub обнаружили около 300 поддельных репозиториев для распространения инфостилера BotyptGrab

Исследователи Arctic Wolf выявили кампанию, нацеленную на кражу данных из браузеров и криптокошельков через механизм DLL side-loading и новую технику обхода защиты Chrome.

Rubaitul Azad на Unsplash

Компания по кибербезопасности Arctic Wolf выявила масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО через 292 поддельных репозитория на GitHub. Злоумышленники маскировали их под популярные проекты в области кибербезопасности, криптовалют, финансовых инструментов и утилит для разработчиков. Целью атак являлось распространение инфостилера, принадлежащего к семейству BoryptGrab, который активируется при попытке пользователя скачать якобы легитимное программное обеспечение.

Для реализации атаки злоумышленники применяли шаблонные целевые страницы, которые динамически генерировали доверительный брендинг на основе URL-адреса. Пользователь загружал ZIP-архив, имя и полезная нагрузка которого обновлялись примерно каждую минуту для обхода сигнатурного анализа. Архив содержал троянизированный файл lubcurl.dll и легитимный подписанный установщик WinGUP, переименованный под целевой продукт. При запуске исполняемого файла происходила боковая загрузка (DLL side-loading) вредоносной библиотеки, которая декодировала и выполняла инфостилер непосредственно в оперативной памяти зараженной системы.

Программа собирает пароли, cookie-файлы и платежные данные из 19 веб-браузеров, информацию из 32 криптовалютных кошельков, а также сессионные токены мессенджеров (Telegram, Discord) и игровых платформ (Steam). Исследователи отметили ранее не документированную способность этого варианта BoryptGrab обходить механизм App-Bound Encyption в браузере Chrome путем прямой инъекции кода в процесс браузера. Собранные данные сжимаются и передаются на командный сервер, инфраструктура которого, как сообщается, расположена в России.

Эксперты Arctic Wolf подчеркивают, что данное вредоносное ПО не закрепляется в системе и не использует методы противодействия анализу. Оно спроектировано для сбора максимального объема данных за один запуск, оставляя при этом артефакты во временных директориях, что упрощает проведение цифровой криминалистики.

Вышла крупнейшая в мире открытая нейросеть Kimi K3, уступающая только топовым западным моделям

Китайская Moonshot AI представила модель на 2,8 триллиона параметров, которая обещает окончательно сократить разрыв между открытыми и закрытыми ИИ-системами, хотя ее запуск уже привел к росту цен и ажиотажному спросу.

kimi.ai

Китайская компания Moonshot AI представила Kimi K3 — новую флагманскую модель искусственного интеллекта с 2,8 триллиона параметрами, которая способна обрабатывать до миллиона токенов за раз. Она стала первой в истории открытой нейросетью такого масштаба. По оценкам разработчиков, по общему уровню интеллекта новинка уступает только новым версиям Claude от Anthropic и GPT от OpenAI, обходя остальных конкурентов.

Kimi K3 позиционируется для решения долгосрочных задач: генерации и поддержки кода, анализа больших массивов данных и работы с изображениями и видео без использования сторонних адаптеров. Документация модели уже опубликована, имеется фирменное чат-приложение, хотя из-за высокой нагрузки на серверы пользователям предлагается перейти на платную подписку. Открытые веса модели обещают выпустить до 27 июля 2026 года. При этом стоимость K3 по сравнению с предыдущими версиями выросла в несколько раз и приблизилась к тарифам западных провайдеров.

Релиз Kimi K3 некоторыми экспертами рассматривается как попытка Moonshot вернуть утраченные позиции на рынке открытых моделей, где недавно лидерство перешло к конкурентам, таким как Z.ai (GLM), а также на фоне ожидаемого выхода DeepSeek V4. Параллельно компания привлекает новый раунд инвестиций: ее оценка выросла с $20 млрд в мае до $31,5 млрд. Инвесторы рассчитывают, что открытые китайские разработки продолжат сокращать разрыв с закрытыми западными экосистемами, снижая обоснованность премиальных цен на последние.

Важно отметить, что все приведенные бенчмарки и оценки эффективности предоставлены самой Moonshot, а независимого аудита или публикации детального технического отчета пока не было. Кроме того, из-за архитектурных особенностей и размера модели ее локальный запуск потребует не просто мощной рабочей станции, а полноценного серверного кластера.

Артем Гафаров

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