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В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом

23:59, 24.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Башкирии выявили еще одного заболевшего коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» первый вице-премьер республики Андрей Назаров.

Известно, что это житель Уфимского района, вернувшийся из-за рубежа.

«Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время», — написал Назаров.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа стало четыре.

ОбществоМедицина Башкортостан
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