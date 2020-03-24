В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Башкирии выявили еще одного заболевшего коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» первый вице-премьер республики Андрей Назаров.

Известно, что это житель Уфимского района, вернувшийся из-за рубежа.

«Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время», — написал Назаров.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа стало четыре.