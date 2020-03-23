В Башкирии на карантин ушел глава Уфимского района

Глава Уфимского района Вилорий Угаров отправился на карантин после возвращения из поездки в Европу. Пока он находится в официальном отпуске.

«Вилорий Петрович самоизолировался. Как дисциплинированный житель Башкирии. Он в официальном отпуске», — передает «РИА Новости» слова представителя республиканского правительства.

Также самоизоляцией закончилась и история с возможным заражением полузащитника ФК «Уфа» Оливье Тилля. Только на карантин ушла вся команда. После того как футболиста госпитализировали, все остальные спортсмены также решили самоизолироваться. При этом оба теста Тилля на коронавирус оказались отрицательными.

Ранее блогер из Уфы отказалась придерживаться установленного двухнедельного карантина по прибытии из Таиланда. Полиция решила проверить действия девушки на законность.