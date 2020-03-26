СМИ: уфимский суд вдвое сократил количество пострадавших по делу ЖК «Миловский парк»

Фото: СУ СК РФ по РБ

Активисты инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк» пожаловались на сокращение количества пострадавших в деле о мошенничестве руководителей «КилСтройИнвест». Они утверждают, что теперь пострадавших вдвое меньше, чем было изначально.

Кроме того, определением Октябрьского райсуда Уфы процесс перенесен в Кировский райсуд, передает UFA.AIF.RU.

По информации издания, основанием для переноса дела в новый суд стали факты наиболее тяжких преступлений, зафиксированные в Кировском районе башкирской столицы.

По данным дела, в отделении Сбербанка на улице Пушкина, 43 были сняты средства по договорам долевого участия более 600 потерпевших — половины от общего числа дольщиков. Остальные же договора были признаны незначительными.

Напомним, что в середине февраля этого года Следком передал в суд дело Дмитрия Комлева, Павла Рыцева и Ивана Арапова, руководивших ООО «КилСтройИнвест». По версии следствия, мошеннические действия обвиняемых причинили ущерб на 2 млрд рублей. Пострадали же около 1 200 дольщиков.