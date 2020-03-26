Хартикайнен прокомментировал уход Умарка из «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен прокомментировал уход шведского форварда Линуса Умарка из уфимского клуба.

«Спасибо всем людям в Уфе. Это снова был отличный год с вами, ребята! Жаль, что так все закончилось, но нужно ставить на первое место самые важные вещи, сейчас это здоровье людей.

Линус Умарк, я действительно буду скучать по одному из моих лучших друзей и величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл», — написал Хартикайнен в своем Инстаграм.

Накануне Умарк сообщил о своем уходе из «Салавата Юлаева». Он выступал за уфимский клуб с 2015 года и играл в одном звене с Хартикайненом.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина-2020 из-за угрозы распространения коронавируса. Умарк и остальные легионеры «Салавата Юлаева» покинули Россию еще в середине марта.

Контракт шведского форварда с уфимским клубом заканчивается 30 апреля. По некоторым данным, Умарк может перейти в ярославский «Локомотив», но агент игрока настаивает на его переезд в швейцарский чемпионат.

Ранее Тему Хартикайнен продлил соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два года.