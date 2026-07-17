Илья Вольфсон подал документы для участия в выборах в Госдуму

Он выдвигается от Приволжского избирательного округа

Фото: взято в телеграм-канале Ильи Вольфсона

Илья Вольфсон подал документы в территориальную избирательную комиссию Приволжского района Казани для участия в выборах депутатов Государственной думы.

— Иду по нашему Приволжскому избирательному округу от нашей партии «Единая Россия». Для меня принципиально важно продолжить начатое именно здесь, опираясь на вашу поддержку и доверие, — написал он в своих социальных сетях.

Он рассказал, что за время работы в округе при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина построили и отремонтировали сотни объектов. Среди них — более 50 общественных пространств, свыше 2,4 тыс. дворов, десятки школ, детских садов и поликлиник.

— И, конечно, СВОих не бросаем. Огромная гордость округа — наша сплоченность. Вместе мы собрали и отправили сотни конвоев помощи нашим бойцам в зону СВО и продолжаем заботиться об их семьях здесь, дома, — написал Вольфсон.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано почти 3 млн избирателей.

Вадим Вахрушев