Бизнес-обзор: сыну Емельянова грозят банкротством, на «Ремдизеле» сменили шефа

Холдинг «Ак Барс» Ивана Егорова ликвидирует «Пестречинку»

Фото: Реальное время

На этой неделе московское агентство по возврату долгов «Орион» заявило о намерении добиваться банкротства агрофирмы «Кармалы», которая принадлежит семье сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова. У поставщика техники для Минобороны — челнинского «Ремдизеля» сменилось руководство — завод возглавил Вилсор Халиуллин, бывший топ-менеджер КАМАЗа, чья супруга работает замом у Сергея Когогина. В холдинге Ивана Егорова проходит реорганизация: к птицеводческому комплексу «Ак Барс» присоединят компанию «Пестречинка», после чего она прекратит свою деятельность. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Угроза банкротства агрофирмы семьи сенатора

Кредиторы активизировались в отношении нижнекамского ООО «Агрофирма «Кармалы» Эдуарда Емельянова, сына сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова. В среду московская компания ЮК «Орион» по поручению новошешминской «Агро‑Основы» официально уведомила о планах добиваться банкротства предприятия.

В сообщении говорится, что у агрофирмы все признаки финансовой несостоятельности. Сумма требований к предприятию не раскрывается, но в картотеке арбитраже есть материалы о судебной тяжбе между сторонами. В 2024 году принадлежащая Тагиру Метшину «Агро-Основа» отсудила у предприятия Емельяновых 6,4 млн рублей за поставку кормов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Годом ранее «Реальное время» рассказывало о резком сокращении поголовья скота в новошешминской агрофирме: с 8 тысяч до 1 тысячи коров. Оборот предприятия за тот период упал в 4 раза — с 800 до 219 млн, убытки составили 336 млн рублей. В 2025-м компания впервые вышла в плюс: чистая прибыль — 1,7 млн при выручке 160,9 млн.

Связанная с семьей сенатора Геннадия Емельянова агрофирма «Кармалы» специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота. Финансовые результаты компании в последние годы держатся примерно на одном уровне: в 2025-м компания заработала 493 млн, чистая прибыль составила 9,6 млн рублей.

взято с сайта Госсовета РТ

Смена руководства на «Ремдизеле»: ставка на опыт КАМАЗа

Еще одним заметным событием недели стала смена гендиректора АО «Ремдизель» — во вторник на место Александра Захарова пришел Вилсор Халиуллин. Новый руководитель имеет значительный опыт работы в крупном автопроме: ранее занимал руководящие должности на КАМАЗе, затем управлял Димитровградским автоагрегатным заводом. Сейчас также возглавляет челнинское ООО «Кама Композит» и владимирское оборонное предприятие «Муромтепловоз».

Основанный в 1978 году «Ремдизель» — производитель и поставщик специальной автотехники, в том числе для государственных заказчиков, включая Минобороны. Компания исторически связана с челнинской машиностроительной площадкой и активно участвует в исполнении гособоронзаказа. В июне компания участвовала в выставке достижений Татарстана в рамках саммита Россия — АСЕАН, где представила санитарный автомобиль «Линза» на шасси КАМАЗа — на машине вывозят раненых в зоне СВО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отрасли считают, что кадровые рокировки в «Ремдизеле» могут свидетельствовать о намерении усилить операционную эффективность предприятия, которое поставляет технику для нужд Минобороны. Обращают на себя внимание и кадровые связи нового главы завода — его супруга Жанна Халиуллина — заместитель гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и депутат горсовета Челнов.

Реорганизация в холдинге «Ак Барс»

В понедельник птицеводческий комплекс «Ак Барс» приступил к реорганизации путем присоединения компании «Пестречинка». Соответствующие решения были приняты на внеочередных собраниях участников обеих компаний еще в июне 2026 года. После завершения процедуры «Пестречинка» прекратит самостоятельное существование, а ее активы и обязательства перейдут к птицеводческому комплексу. Обе компании входят в структуру холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реорганизация сопровождается стандартной процедурой защиты интересов кредиторов — требования к компаниям можно предъявить в течение 30 дней с момента публикации уведомления. Обычно такие решения трактуют как часть стратегии оптимизации производственных мощностей. Объединение активов позволяет сократить управленческие издержки и выстроить более прозрачную структуру управления в сегменте птицеводства.

Птицеводческий комплекс «Ак Барс» действует на территории Пестречинского района Татарстана, выпускает около 100 наименований куриной продукции. Поставляет в продажу под торговыми марками Yaratelle и «Пестречинка». Последний бренд принадлежит одноименной компании, которая работает в Зеленодольском районе. Право на торговый знак действует до 2033 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На ее сайте сообщается, что это специализированное предприятие торговли в составе ХК «Ак Барс», созданное в 2004 году. Реализует продукцию из мяса птицы и является значимым звеном в агропромышленной цепочке холдинга Ивана Егорова. На протяжении последних лет деятельность «Пестречинки» была убыточной. Размер убытков в 2025 году составил 31,9 млн при выручке в 8,7 млрд рублей.

Регламент по Баумана и спор ТИГП с подрядчиком на 5 млрд

В течение недели «Реальное время» также рассказывало о других новостях деловой повестки. Туроператоры Казани бьют тревогу по поводу главной пешеходной улицы столицы Татарстана — Баумана. Ее, по их словам, заполонили нелегальные игроки, которые портят облик города. На встрече с директором Комитета по развитию туризма Казани Александром Шавлиашвили представители туристических агентств попросили создать регламент работы на «казанском Арбате», пожаловались на гостиницы и объяснили, почему не могут работать с посуточным рынком жилья. Подробнее — в материале издания.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Порядка 5 млрд рублей потребовал «Татинвестгражданпроект» с подрядчика стройки молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Форосе. На объекте работала компания «Интеллигент Строй» Эльвина Шарифова — президента и игрока казанского футбольного клуба «Солвар». ТИГП добивается от стройфирмы возврата неотработанного аванса и долга с процентами. Заявления приняты в производство, но еще не рассмотрены, подробности — в материале «Реального времени».