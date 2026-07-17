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ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву»

16:12, 17.07.2026

Рестрикции введены против пяти физических лиц и группы «АБС Электро»

ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву»
Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Евросоюз впервые применил новый санкционный механизм — рестрикции «за удары по Киеву». Они введены против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

— Брюссель вменил в вину производство электронных компонентов для российских ударных беспилотников, — передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

Ранее Еврокомиссия выделила Украине дополнительный 1 млрд евро на закупку беспилотников.

Вадим Вахрушев

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