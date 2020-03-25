Умарк объявил об уходе из «Салавата Юлаева»
Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Линус Умарк покидает команду. Об этом он сообщил в своем «Инстаграм».
«С самого первого дня моя семья и я были встречены с распростертыми объятиями городом и жителями Уфы. Это место, где мои дети провели свои первые годы, и мы всегда будем носить его с собой, я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу», - написал спортсмен.
Умарк играл за «Салават Юлаев» с 2015 года.
Напомним, КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля. Контракт Умарка с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля.
Ранее нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова об отказе возвращаться в Россию.
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