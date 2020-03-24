Глава Башкирии рассказал, что в республике зафиксированы три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.



«У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали: двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов», — написал глава региона.

Хабиров назвал данный факт подтверждением, что угроза реальна, и призвал к мерам предосторожности.

«Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями».



Ранее блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова вернулась отказалась сидеть на карантине и сразу поехала к родителям в деревню. Хабиров потребовал наказать «немедленно, чтобы она не давала пример».

