Бизнес-опрос: как чувствует себя индустрия гостеприимства Казани летом 2026 года?
Отельеры, рестораторы и представители туристической индустрии Татарстана — о том, как снизился турпоток, на чем экономит турист и как конкурировать в среде сжавшегося спроса
Один из основных трендов внутреннего туризма в 2026 году — короткие поездки на небольшие расстояния. Об этом говорила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе неделю назад. Российский союз туриндустрии фиксирует стагнацию или снижение спроса на рынке внутреннего туризма: майское снижение он оценивал в 4,6%. Сокращается и средний чек поездки. Отрасль лихорадит с начала года: только за первый квартал в России было ликвидировано на 34,2% больше турфирм, чем в аналогичном периоде 2025 года. Уменьшение потока гостей и их стремление сэкономить отмечают и рестораторы, и отельеры.
Мы попросили представителей татарстанской сферы гостеприимства рассказать, как чувствует себя их бизнес в этом туристическом сезоне. Они ответили на три вопроса «Реального времени»:
- Какой поток туристов вы фиксируете в нынешнем сезоне в своих заведениях? Вырос ли он по сравнению с прошлым годом и чем это, по вашему мнению, объясняется?
- Изменился ли портрет среднестатистического туриста в Казани за последний год? Каков этот портрет для вашего бизнеса? Готов ли он тратить больше или меньше денег по сравнению с тем, что вы видели в прошлом сезоне? Какой у него запрос? Откуда он приехал?
- Как вы боретесь с конкуренцией в своей нише, какими средствами боретесь за клиента — ценовыми, организационными или с помощью неких УТП?
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Рамиль Мифтахов глава Ассоциации турагентств Татарстана, гендиректор агентства «Персона грата»
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— В этом году количество туристов уменьшилось по сравнению с 2025 годом в среднем на 20—30%. Объясняется это общей тенденцией на экономию средств. У людей меняются приоритеты, есть другие семейные и жизненные цели. В этих условиях отдых уходит на второй план, и люди начинают экономить на путешествиях. Те деньги, которые у них есть, они направляют на более актуальные сейчас задачи. Связано это еще и с тем, что с 1 января изменилась налоговая нагрузка у бизнеса, НДС вырос — доходная часть сжалась очень серьезно, и это сильно повлияло на ситуацию в нашем бизнесе.
Средний портрет туриста не особенно изменился: как и всегда, в Татарстан едут и семьи с детьми, и самостоятельные взрослые путешественники, и люди старше 50 лет, и молодежь. У нас очень разные группы: Казань привлекает все социальные группы, от школьников до пенсионеров. По сравнению с прошлым годом среднестатистический турист старается тратить поменьше. Выбирает заведения с меньшим средним чеком, показывает явный тренд на экономию денег. К примеру, в Болгар и Елабугу люди стали ездить меньше — все-таки это недешевый продукт. Все определяется тем, какую сумму человек готов потратить на путешествие в целом. А она не очень изменилась по сравнению с прошлым годом — ведь зарплаты не выросли. Но услуги и товары при этом подорожали: например, рестораны в среднем по рынку прибавили 15%, стали дороже и отели. Поэтому туристы в этом году стараются выбирать более доступные места питания и размещения.
Мы как туристические агентства конкурируем между собой, и основным инструментом в этой конкуренции становится стоимость услуг. При сохранении высокого качества услуг и цены, которую готов заплатить турист, нам приходится снижать собственную маржинальность. Люди голосуют рублем, и это нужно учитывать.
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Ярослав Степанов операционный директор Guest Relation Family
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— Гостевой поток упал с начала года. Несмотря на то что летом гостей стало больше, отставание от прошлого года сохраняется значительное. Тратить гость стал значительно меньше, приходится дополнительными акциями и предложениями сохранять глубину чека.
Что касается конкуренции, то мы видим свой путь в улучшении качества блюд и сервиса. Летом наши позиции усиливают заведения пивных концепций. Стараемся разнообразить концепты: у нас есть заведения с сырами собственного производства, есть точки корейского фастфуда, недавно открылось пространство с кухней концепции итамеши — все это помогает завоевывать своего гостя. Помогают рестораторам (и нам в том числе) также программы лояльности, объединяющие все заведения группы.
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Элиза Сагитова генеральный менеджер DION INN Hotel&SPA
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— Лето 2026 года показывает для нас стабильную, но не рекордную загрузку. Мы не фиксируем того взрывного роста, который был характерен для предыдущих лет. По сравнению с прошлым сезоном мы наблюдаем небольшое снижение среднегодовой загрузки, что согласуется с общей тенденцией на рынке: по данным ассоциации отельеров Казани, средняя загрузка по отрасли держится на уровне около 50—60%. Основная причина — это, безусловно, высокая конкуренция. В Казани растет номерной фонд, причем в основном в премиум-сегменте. Активно развивается рынок краткосрочной аренды квартир и апартаментов, который перетягивает на себя до 50% туристического сегмента. Отельеры не могут игнорировать этот вызов.
Портрет туриста определенно меняется, и мы видим это в своем отеле. Ключевой тренд — смещение в сторону более вдумчивого и практичного путешественника. Для нас это в первую очередь семьи с детьми, бизнес-туристы, группы друзей, причиной приезда которых стал либо концерт, либо другое крупное событие (например, саммит «Россия — Исламский мир», фестиваль «Новая волна» и т. д.). Их запрос — не просто место для ночлега, а полноценное пространство для жизни с комфортными условиями для работы и отдыха.
Что касается бюджета, то гость стал более чувствителен к цене. Он готов тратить, но делает это более рационально, сравнивая предложения и обращая внимание на соотношение цены и качества. Основной поток гостей, как и прежде, формируется за счет внутреннего туризма — это туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, из регионов Поволжья. Растет число гостей из стран СНГ и мусульманских стран. Из актуальных факторов — не стоит игнорировать также факт «временных» ограничений, связанных с заправкой авто. Думаю, по этой причине многие отложили свои поездки в ближайшие города и по необходимости пересели на поезда.
В условиях жесткой конкуренции и увеличивающегося номерного фонда в Казани рынок входит в фазу «естественного отбора», мы делаем ставку на качество сервиса. Мы не участвуем в гонке цен, так как это путь в никуда. Наше главное УТП — сервис в сочетании с домашней атмосферой. Мы знаем, что гостиницы проигрывают квартирам в цене, но выигрывают в безопасности, сервисе и предсказуемости качества. Отельеры работают над созданием эмоциональной связи с гостем, предлагая персонализированные услуги. Например, это может быть помощь с организацией индивидуальных экскурсий, учет предпочтений в питании, пакетные предложения.
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Радик Абдрахманов соучредитель национального комплекса «Туган авылым»
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— Поток в нашем комплексе примерно такой же, как и в прошлом году. В определенные месяцы он снижался, но сейчас все выровнялось. Наверное, это благодаря тому, что республика и город развиваются, проходит много деловых форумов, летних ивентов, различных активностей, спортивных мероприятий. Поэтому гости все-таки продолжают к нам приезжать. Особенно в условиях нынешнего лета: в Крыму отдохнуть невозможно, в Краснодарский край непросто добраться в условиях то и дело отменяемых и переносящихся авиарейсов. А к нам логистика более предсказуемая, можно и спокойно доехать, и найти, чем заняться.
Конечно, мы понимаем, что времена непростые. К сожалению, сегодня турист настроен потратить меньше денег, чем обычно, — и это объективный факт. Загрузка нашего ресторана а-ля карт падает. Поэтому мы вводим все больше активностей и мероприятий, чтобы привлечь туриста. Наша сильная сторона — в том, что мы специализируемся на особенностях татарской культуры, идентичности и показываем ее во всех аспектах, а это очень любят гости республики. К примеру, для них мы разработали театрализованную программу татарской свадьбы. Есть у них возможность и переодеться в татарские костюмы для фотографий. И научиться готовить эчпочмаки под руководством колоритной «эбийки». И познакомиться с Туган-батыром. И с большинством аспектов татарской культуры и гастрономии. Мы работаем в тесном контакте с гидами, с туристическими агентствами, это тоже помогает привлекать гостей.
Яркий тренд — если раньше география туристов в основном ограничивалась Москвой, Питером и ближайшим Поволжьем, то теперь мы видим все более равномерную и широкую картину. Люди едут в Казань со всей России.
Комплекс сохраняет посещаемость во многом еще и благодаря тому, что мы вводим активности, которые интересны не только туристам, но и жителям города. Стараемся балансировать потоки гостей: если снижается количество приезжающих гостей — мы усиливаем локальную компоненту. К примеру, местные жители с удовольствием посещают татарскую дискотеку, мастер-классы, детские мероприятия. Кроме того, результаты нашего опроса показывают, что жители Татарстана начали приходить и в татарские рестораны. Раньше мы фиксировали, что в нашем ресторане угощаются в основном москвичи и петербуржцы, а теперь среди гостей становится все больше казанцев.
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Камилла Колчанова руководитель маркетинга и продаж LUCIANO
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— В этом сезоне мы видим рост туристического потока по сравнению с прошлым годом. Казань продолжает укреплять позиции одного из самых популярных направлений внутреннего туризма, и это ощущается по загрузке. Кроме того, гости все чаще выбирают не просто отель, а место, где можно полноценно отдохнуть, восстановиться и получить качественный сервис.
Турист стал более требовательным. Сегодня наш гость выбирает не самый дешевый вариант, а тот, который соответствует его ожиданиям. Основная аудитория LUCIANO — гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Самары, Уфы и других крупных городов. Мы не видим снижения готовности гостей тратить деньги. Скорее изменился подход к потреблению: сегодня гости осознанно выбирают качественный продукт и ждут, что он полностью оправдает их ожидания.
Поэтому в нашем сегменте сегодня выигрывает не тот, кто предлагает больше скидок. На наш взгляд, рынок уже пришел к тому этапу, когда акции и специальные предложения перестали быть решающим фактором выбора. Они могут привлечь внимание, но практически не влияют на долгосрочную лояльность гостей.
Главными конкурентными преимуществами становятся уровень сервиса, сильная команда, инфраструктура и расположение объекта. Именно эти факторы формируют впечатление гостя и определяют, захочет ли он вернуться снова.
Поэтому мы делаем ставку не на ценовую конкуренцию, а на стабильное качество, внимание к деталям и создание максимально комфортного клиентского опыта. Именно это сегодня является главным преимуществом в индустрии гостеприимства.
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Михаил Шарипов совладелец ресторанного союза MemSol, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ
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Поток туристов мы фиксируем ниже на 15—20%, что для нас ощутимо. Связано это с целым рядом факторов:
1. Падение потребительской активности, в том числе передвижений между городами — самолеты постоянно отклоняются от расписания, сейчас идут отмены поездок и на автомобилях по причине перебоев с топливом.
2. При этом конкуренция растет — на рынок продолжают заходить сильные профессиональные игроки, которые, естественно, оттягивают часть спроса.
3. Развивается доставка, а она гораздо менее маржинальна, даже если организовать ее в своем ресторане.
Портрет потребителя меняется к лучшему, и это радует. В первую очередь потому, что гости стали ответственнее относиться к тому, что они едят. Ранее нам приходилось доказывать гостям разницу между дешевым продуктом, приготовленным на синтетических соусах, и натурально приготовленным блюдом, более спокойным по вкусу и гораздо более дорогим. Сейчас люди это понимают изначально. Более того, гости начинают интересоваться составом блюда сами, спрашивают, где и как выращены продукты.
В тоже время больше тратить никто не готов — люди меньше заказывают, берут не только блюда, но и напитки «в стол». Мы считаем это нормальный виток развития культуры потребления, ведь действительно человеку для сытости не нужно много еды.
Мы не боремся с конкурентами. Наша задача — чтобы каждый гость нам доверял, а мы превосходили его ожидания. Поэтому наши методы привлечения внимания все те же, что и обычно: постоянное совершенствование продукта. Что бы ни случилось, мы не должны снижать качество используемых продуктов и уровень квалификации персонала. Используем комплексные предложения. Цифровизуем работу — чтобы сберечь деньги на комиссиях, разработали собственное приложение, которое объединило доставку и бонусную программу в единую экосистему.
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