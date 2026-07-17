Бизнес-опрос: как чувствует себя индустрия гостеприимства Казани летом 2026 года?

— В этом году количество туристов уменьшилось по сравнению с 2025 годом в среднем на 20—30%. Объясняется это общей тенденцией на экономию средств. У людей меняются приоритеты, есть другие семейные и жизненные цели. В этих условиях отдых уходит на второй план, и люди начинают экономить на путешествиях. Те деньги, которые у них есть, они направляют на более актуальные сейчас задачи. Связано это еще и с тем, что с 1 января изменилась налоговая нагрузка у бизнеса, НДС вырос — доходная часть сжалась очень серьезно, и это сильно повлияло на ситуацию в нашем бизнесе.

Средний портрет туриста не особенно изменился: как и всегда, в Татарстан едут и семьи с детьми, и самостоятельные взрослые путешественники, и люди старше 50 лет, и молодежь. У нас очень разные группы: Казань привлекает все социальные группы, от школьников до пенсионеров. По сравнению с прошлым годом среднестатистический турист старается тратить поменьше. Выбирает заведения с меньшим средним чеком, показывает явный тренд на экономию денег. К примеру, в Болгар и Елабугу люди стали ездить меньше — все-таки это недешевый продукт. Все определяется тем, какую сумму человек готов потратить на путешествие в целом. А она не очень изменилась по сравнению с прошлым годом — ведь зарплаты не выросли. Но услуги и товары при этом подорожали: например, рестораны в среднем по рынку прибавили 15%, стали дороже и отели. Поэтому туристы в этом году стараются выбирать более доступные места питания и размещения.

Мы как туристические агентства конкурируем между собой, и основным инструментом в этой конкуренции становится стоимость услуг. При сохранении высокого качества услуг и цены, которую готов заплатить турист, нам приходится снижать собственную маржинальность. Люди голосуют рублем, и это нужно учитывать.