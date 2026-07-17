Президент США Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Лидер Штатов охарактеризовал этот инцидент как «самую масштабную в истории утечку данных»

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что Китай получил несанкционированный доступ к данным 220 миллионов избирателей. Об этом он сообщил в трансляции на ютуб-канале Белого дома (перевод по РБК).

Трамп охарактеризовал этот инцидент как «самую масштабную в истории утечку данных» избирателей.

По словам президента, данные десятков миллионов избирателей из 18 штатов были куплены, украдены или похищены в результате хакерских атак со стороны Китая. Утечка включает в себя такую конфиденциальную информацию, как имена, адреса, номера телефонов и партийная принадлежность, что важно для регистрации на выборах.

Трамп также напомнил, что в 2018 году Китай предпринял действия, направленные на влияние на промежуточные выборы в США, а также на президентские выборы 2020 года. «Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, так как я ввел против них таможенные пошлины», — утверждает он.

Американский лидер обвинил спецслужбы страны в сокрытии информации и потребовал от Национальной разведки, Министерства юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать причины и обстоятельства недоступности данных. Он призвал уволить ответственных за это лиц и при необходимости возбудить против них уголовные дела.

В ответ на обвинения китайское посольство в Вашингтоне заявило, что Пекин «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», сообщает Reuters.



Напоминаем, что в ходе оценки, проведенной в 2021 году директором Национальной разведки Джоном Рэтклиффом, не было найдено доказательств иностранного вмешательства в выборы 2020 года, на которых Трамп уступил Джо Байдену.

Ранее Трамп заявил, что Россия входит в число стран, способных влиять на выборы в США.

Никита Егоров