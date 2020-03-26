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В Уфе вводят карантин для пожилых людей

10:43, 26.03.2020
В Уфе вводят карантин для пожилых людей
Фото: tvc.ru

С завтрашнего дня в столице Башкирии вводится карантин для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Решение принято в соответствии с рекомендациями федерального оперативного штаба для городов-миллионников, передает пресс-служба. Сейчас в республике проживают 545 тысяч пожилых людей.

Нормативный акт должен быть подготовлен до 18.00. Он должен предусматривать меры поддержки пожилых людей на период карантина, а также будет определен способ наказания за нарушение карантина.

Ранее Хабиров поручил чиновникам сдать анализ на коронавирус.

Общество Башкортостан
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