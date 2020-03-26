В Уфе вводят карантин для пожилых людей

С завтрашнего дня в столице Башкирии вводится карантин для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Решение принято в соответствии с рекомендациями федерального оперативного штаба для городов-миллионников, передает пресс-служба. Сейчас в республике проживают 545 тысяч пожилых людей.

Нормативный акт должен быть подготовлен до 18.00. Он должен предусматривать меры поддержки пожилых людей на период карантина, а также будет определен способ наказания за нарушение карантина.

Ранее Хабиров поручил чиновникам сдать анализ на коронавирус.