В Уфе вводят карантин для пожилых людей
С завтрашнего дня в столице Башкирии вводится карантин для лиц старше 65 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Решение принято в соответствии с рекомендациями федерального оперативного штаба для городов-миллионников, передает пресс-служба. Сейчас в республике проживают 545 тысяч пожилых людей.
Нормативный акт должен быть подготовлен до 18.00. Он должен предусматривать меры поддержки пожилых людей на период карантина, а также будет определен способ наказания за нарушение карантина.
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