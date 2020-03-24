Бывшего министра Башкирии будут судить за махинации с земельными участками

Фото: Ирина Плотникова

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как считает следствие, в ноябре 2015 года чиновник в обход конкурса реализовал ООО «Группа компаний СУ-10» два земельных участков в Уфе за 50% от их кадастровой стоимости. При этом ведомство не обладает правом распоряжаться участками. Позже фирма зарегистрировала право на землю, в результате причинив ущерб в 52,7 млн рублей. Также Гурьева обвиняют организации мены складского помещения, находящегося в оперативном управлении ГБУ «Башкирский государственный театр оперы и балета», с производственной базой, принадлежащей ООО «Уфа-Инвест». В результате коммерческая фирма реализовала участок на 22 млн рублей. При этом на участке находились помещения в аварийном состоянии и не могли использоваться по назначению.

«В результате незаконного отчуждения земельного участка причинен ущерб бюджету республики в размере более 518 млн рублей», — отмечает пресс-служба.

Гурьев вину не признал и причиненный ущерб не возместил. В ходе следствия был наложен арест на его имущество — объекты недвижимости и транспортное средство. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы.