Боец UFC Джефф Монсон переедет жить в Уфу и будет тренировать детей

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о достигнутых договоренностях с бойцом UFC и красногорским депутатом Джеффом Монсоном. Он уговорил спортсмена переехать жить в Уфу и начать тренировать башкирских детей бойцовскому делу.

«Все в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе. Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми. И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней», — написал Хабиров на своей страничке в «ВКонтакте».

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, завоевавший в свое время титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу, получил российское гражданство в мае 2018 года. В сентябре он избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров.

Одним из самых резонансных высказываний Монсона стали слова о «неприличном богатстве» президента РФ Владимира Путина.