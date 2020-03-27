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СМИ: новым главой Госкомтранса РБ станет бывший коллега Хабирова по Администрации президента

14:59, 27.03.2020
СМИ: новым главой Госкомтранса РБ станет бывший коллега Хабирова по Администрации президента

Тимур Мухаметьянов покинет пост руководителя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии в понедельник. На его место может прийти Алан Марзаев, который сейчас возглавляет ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ».

Такой прогноз со ссылкой на источники дает «Коммерсант». Марзаев работал в налоговых органах Владикавказа и Московской области. Позже перешел в Администрацию президента, где стал коллегой Радия Хабирова. В прошлом году Хабиров забрал Марзаева в свою команду, сделав своим советником, а позже назначив руководить в Управление дорожного хозяйства.

Мухаметьянов же может занять пост советника главы Башкортостана. Напомним, что в январе он выступил против идеи первого вице-премьера РБ Андрея Назарова, предлагавшего отменить в республике ограничения на движение большегрузов, которое вводится весной.

ОбществоВласть Башкортостан
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