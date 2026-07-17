Володин утвержден кандидатом в Госдуму от Саратовской области
Председатель Госдумы баллотируется в регионе, где начиналась его политическая карьера
Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил официальный статус кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу №164. Решение о регистрации приняла окружная избирательная комиссия, сообщил сам парламентарий в своих социальных сетях.
— Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом. Спасибо вам за поддержку, которую оказываете. За предложения. В том числе по вопросам реализации проектов, — сказано в его социальных сетях.
Он избирался в Думу пять раз с небольшими перерывами. Впервые он стал депутатом в 1999 году и работал в парламенте до 2010-го, затем перешел в правительство и администрацию президента, а в 2016 году вернулся в Госдуму уже в качестве председателя.
Ранее сообщалось, что Володин призвал не поддаваться панике из-за ситуации с топливом.
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