Володин утвержден кандидатом в Госдуму от Саратовской области

Председатель Госдумы баллотируется в регионе, где начиналась его политическая карьера

Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил официальный статус кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу №164. Решение о регистрации приняла окружная избирательная комиссия, сообщил сам парламентарий в своих социальных сетях.

— Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом. Спасибо вам за поддержку, которую оказываете. За предложения. В том числе по вопросам реализации проектов, — сказано в его социальных сетях.

Он избирался в Думу пять раз с небольшими перерывами. Впервые он стал депутатом в 1999 году и работал в парламенте до 2010-го, затем перешел в правительство и администрацию президента, а в 2016 году вернулся в Госдуму уже в качестве председателя.

Ранее сообщалось, что Володин призвал не поддаваться панике из-за ситуации с топливом.

Вадим Вахрушев