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Поэта Роберта Миннуллина похоронили казанском поселке Мирный

14:51, 28.03.2020
Поэта Роберта Миннуллина похоронили казанском поселке Мирный
Фото: tatarstan.ru

Поэта Татарстана Роберта Миннуллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный. Его могила находится рядом с место захоронения певца Рафаэля Сахабиева, который умер в ноябре 2019 года.

В траурной панихиде приняли участие родные, близкие и друзья поэта, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, его заместитель Марат Ахметов, замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, пишет «Татар-информ».

Напомним, о кончине 71-летнего поэта Роберта Миннуллина стало известно вчера.

Общество Татарстан
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