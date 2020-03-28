Поэта Роберта Миннуллина похоронили казанском поселке Мирный

Поэта Татарстана Роберта Миннуллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный. Его могила находится рядом с место захоронения певца Рафаэля Сахабиева, который умер в ноябре 2019 года.

В траурной панихиде приняли участие родные, близкие и друзья поэта, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, его заместитель Марат Ахметов, замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, пишет «Татар-информ».



Напомним, о кончине 71-летнего поэта Роберта Миннуллина стало известно вчера.