Демидов уходит в федеральные инспекторы, Скирда возвращается в Казань?

Источники «Реального времени» сообщают, что полпред президента в ПФО приедет в Казань в понедельник для представления Демидова

Как говорят источники «Реального времени», глава управления Минюста по РТ и экс-председатель Конституционного суда РТ Виктор Демидов займет пост главного федерального инспектора в Татарстане. По нашим данным, в понедельник, 23 марта, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приедет в Казань и объявит об этом назначении.

Нижний Новгород подтверждает: Комаров планирует визит в Казань



Вакансия доверенного лица президента в Казани открылась еще в январе. По достижении 65 лет в отставку подал Ренат Тимерзянов, отработав главным федеральным инспектором по Татарстану почти семь лет. Уже через несколько дней он приступил к новым обязанностям — занял пост советника министра внутренних дел республики по вопросам оргпреступности, а параллельно начал работать в ГК «Нэфис».

На протяжении двух с лишним месяцев обязанности главного федерала в Татарстане исполнял помощник полпреда президента РФ в ПФО Алексей Симонов. Впрочем, еще до ухода Рената Тимерзянова прошел слух о вероятном кандидате на его место — Викторе Демидове, бывшем председателе Конституционного суда Татарстана, а ныне — начальнике управления Министерства юстиции РФ по РТ.

Источники «Реального времени» утверждают: назначение уже согласовано, ожидается, что в понедельник, 23 марта, Игорь Комаров, полномочный представитель Путина в Приволжском федеральном округе, приедет в Казань, чтобы представить Демидова. По закону назначение на должность главного федерального инспектора и освобождение от нее — прерогатива именно полпредов президента. Кандидатуры согласовывают с президентским Управлением по кадровым вопросам и госнаградам.

Ренат Тимерзянов отработал главным федеральным инспектором по Татарстану почти семь лет. Фото Максима Платонова

Сегодня пресс-секретарь полпреда в ПФО Алексей Головенко подтвердил журналисту «Реального времени» информацию лишь частично: рабочая поездка в Казань в начале будущей недели запланирована. Цель визита и его программа будут оглашены позднее, добавил он.

Близкие к исполнительной власти источники «Реального времени» не исключили, что торжества в честь назначения могут пройти кулуарно — в связи с угрозами распространения коронавируса.

Сын министра, председатель суда и доктор юридических наук

В управлении Минюста РФ по РТ возможное назначение шефа официально не комментируют.

Виктору Демидову 58 лет. Уроженец Елабуги, выпускник Казанского университета по специальности «Правоведение», сын Николая Демидова — бывшего главы МВД ТАССР (1978—1983 гг.) и замминистра внутренних дел СССР (1983—1991 гг.), также руководившего Главным управлением по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД.

Виктор Демидов имеет звание полковника в отставке, он кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ и РТ. По окончании вуза в 1983 году он стал работать в Казанском отделении Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР, позже реорганизованного в Казанский юридический институт МВД. С 1983 по 2004 год прошел путь от преподавателя, начальника кафедры уголовного права до заместителя начальника института по научной работе.

В 2004-м Виктор Демидов возглавил Конституционный суд Республики Татарстан. И ровно через 10 лет, по истечении двух председательских сроков, покинул этот пост. С марта 2015-го руководит Управлением Минюста РФ по РТ.

Возможным претендентом на пост главы управления Минюста по РТ источники «Реального времени» называют бывшего заместителя Демидова — Максима Скирду. Фото pfo.gov.ru

В конце февраля президент России наградил Демидова орденом Дружбы — «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». Среди других наград Демидова — именной кортик, медали «За безупречную службу» III степени, «За доблестный труд», «За отличие в службе» I и II степени.

Полковник милиции в отставке — член Совбеза РТ, Ассоциации юристов России и Международной полицейской ассоциации. А еще он автор 200 научных трудов, включая девять монографий и один учебник. Также Демидов — один из авторов Комментариев к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, которые переиздавались 23 раза.

Когда Рената Тимерзянова назначали в 2013-м, на него возлагали контроль за реализацией указов президента РФ и координацию деятельности территориальных органов федеральной исполнительной власти. Еще ему ставились задачи по сохранению межнационального согласия и противодействию религиозному экстремизму. Какие задачи поставит полпред Комаров перед новым «главным федералом» Татарстана, мы узнаем в понедельник.

Возможным претендентом на пост главы управления Минюста по РТ источники «Реального времени» называют бывшего заместителя Демидова — Максима Скирду. Последние три года он возглавляет региональное управление Минюста в Марий Эл.