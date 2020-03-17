Волжский девелопер скупил долги казанского «Сантехприбора» ради строительства нового ЖК

Владелец ГК «Волжский домостроительный комбинат» возведет «комфортный» микрорайон на земле почившего завода

Как выяснило «Реальное время», бывший владелец Волжского домостроительного комбината, собственник группы компаний-застройщиков, которые возводили многоэтажки в Волжске, Зеленодольске, Казани и Йошкар-Оле, Николай Морсин выкупил долги казанского завода «Сантехприбор» и приобрел его земли, предназначенные, согласно проекту планировки Адмиралтейской слободы, под многоэтажную жилую застройку. Причем сделано это было по нетривиальной схеме в ходе процедуры банкротства ОАО «Сантехприбор». Чем выгодно мировое соглашение, заключенное Морсиным с кредиторами предприятия, и что новый собственник земли планирует на ней построить — в материале «Реального времени»

Почти полмиллиарда активов ушли за 145 миллионов

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение, по которому долги ОАО «Сантехприбор» на 145,3 млн рублей у кредиторов выкупает третье лицо — Николай Иванович Морсин и приобретает взамен имущество предприятия, которое должно было пойти с молотка. Согласно независимой оценке, произведенной в рамках процедуры банкротства, рыночная стоимость земли и недвижимого имущества предприятия стоят в общей сложности почти 438 млн рублей, а движимое имущество — современное рабочее оборудование производственных линий «Сантехприбора» — без малого 29 миллионов.

Конкурсный управляющий успел выставить часть имущества предприятия на торги. Начальная цена участка площадью 2,47 га с полуразрушенными производственным зданием и столовой на улице Клары Цеткин рядом с Садом Рыбака составляла 267,38 млн рублей. Начальная цена участка площадью 0,1 га на улице Милицейской с производственным корпусом — 112,89 млн. Однако определением арбитража февральские торги были отменены — в связи тем, что на собрании кредиторов 30 января было заключено мировое соглашение о выкупе Николаем Морсиным долгов «Сантехприбора». А 2 марта 2020 года Арбитражный суд это мировое утвердил.

Погасив долги «Сантехприбора», Морсин автоматически приобрел также два участка на улице Клары Цеткин и два на Милицейской, которые конкурсный управляющий еще не успел выставить на аукцион. Их общая рыночная стоимость, согласно независимой оценке, составляет 57,53 млн рублей.

«Часть долгов, действительно, долги перед нашими компаниями, — подтвердил «Реальному времени» Морсин. — Но это не прямые долги, мы их выкупали у других компаний, заключали договоры уступки права требования». Фото Олега Тихонова

Рассчитается сам с собой

Как следует из банкротного дела, часть долгов Николай Морсин выкупил фактически у самого себя: кредиторами «Сантехприбора» выступали в числе прочих компании, где он числится владельцем или совладельцем. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», Морсин является единственным бенефициаром зеленодольского ООО «ЖИК», которому «Сантехприбор» был должен 1,81 млн рублей, и казанского ООО «Профит Девелопмент», которому предприятие задолжало 67,3 млн рублей.

— Часть долгов, действительно, долги перед нашими компаниями, — подтвердил «Реальному времени» Морсин. — Но это не прямые долги, мы их выкупали у других компаний, заключали договоры уступки права требования.

Дело не в экономии, а в снижении рисков?

— Процедура банкротства могла занять еще 2-3 года, а мы не хотели тратить время, поскольку уже имеем концепцию застройки этих площадок, — так Николай Морсин объяснил «Реальному времени» свою инициативу по заключению мирового соглашения с кредиторами «Сантехприбора». — Кроме того, мы не хотели рисковать: земельные участки были в залоге у разных банков и могли разойтись в разные руки, и потом их пришлось бы собирать, выкупать. А если бы что-то осталось в чужих руках, появилось бы три-четыре мелких хозяина? Мы не могли рисковать, тем более что на одной из территорий еще и детский сад запроектирован. А так мы получили две целостные площадки — южную на Милицейской и северную на Клары Цеткин, где после доработки концепций застройки можно будет начинать работы.

По его словам, концепцию застройки северного участка — квартала рядом с Садом Рыбака общей площадью 2,77 га разработал московский архитектор Александр Аляев. Концепция, уверяет он, уже прошла ряд согласований — теперь ее требуется только слегка доработать.

По словам Николая Морсина, на участке рядом с Садом Рыбака в рамках реализации проекта планировки Адмиралтейской слободы планируется построить и сдать около 30 тысяч кв. м жилья. Фото kzn.ru

Зона комфорта

По словам Николая Морсина, на участке рядом с Садом Рыбака в рамках реализации утвержденного в прошлом году проекта планировки Адмиралтейской слободы планируется построить и сдать около 30 тысяч квадратных метров жилья.

— Это будут жилые дома, которые нравятся сегодня покупателям квартир, — описал собеседник «Реального времени» основные параметры планируемой застройки. — Здания комфорт-класса, небольшой этажности, с удобным, без автомобилей, единым дворовым пространством и подземными парковками.

Этажность — максимум 5-6 этажей — диктуют и ограничения высотности застройки в зоне ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры.

— Не выше 26 метров, — припомнил норматив Морсин. — Но в первой линии это будут здания высотой всего 2-3 этажа.

«Претензий ни у кого нет»

— Несмотря на то, что процедура банкротства не была доведена до конца, я результатом вполне удовлетворен и свою задачу считаю выполненной, — сказал «Реальному времени» конкурсный управляющий Игорь Франов. — На собрании кредиторов все проголосовали в пользу этого решения, недовольных не было. Все было сделано по закону.

Франов заверил, что зарплату бывшим работникам «Сантехприбора» — кредиторам второй очереди (кредиторов первой не было, — прим. ред.) — выплатили в полном объеме:

— Первоначально в мировом соглашении это условие указано не было. Однако мы вместе с прокуратурой этого добились. Претензий сейчас ни у кого нет.

Что же касается торгов, то, по мнению конкурсного управляющего, при продаже имущества обанкротившегося «Сантехприбора» с торгов теоретически могла быть выручена большая, чем по мировому соглашению, сумма (если бы на землю претендовали несколько покупателей, торги пошли бы на повышение от начальной цены), однако «для Казани, наверное, было более важно найти единого инвестора, который быстро уберет с карты города темное пятно и застроит это место красивыми домами», — заметил «конкурсник».

На официальном сайте группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» перечислены ее объекты. В Казани это дом №38а на улице Дубравной, который строило ООО «Стройоптсервис». Фото Димы Канеки /domofoto.ru/ CC-BY-NC-ND

Ху из мистер Морсин?

Николай Морсин — бывший владелец прописанного в Марий Эл Волжского домостроительного комбината, по данным сервиса «Спарк-Интерфакс», он был его собственником до 3 февраля 2020 года, а с этого дня владельцем компании числится его сын Владислав Николаевич Морсин.

На официальном сайте группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» перечислены ее объекты. В Казани это дом №38а на улице Дубравной, который строило ООО «Стройоптсервис». В Зеленодольске — два дома на улице Строителей и один на Первомайской, застройщик — ООО «Жилищно-инвестиционная компания (ЖИК) города Зеленодольска», а также жилкомплекс «Родина» на улице Ленина — застройщик ООО «Митком». В Волжске — дома на улицах Юбилейной, Грибоедова, Ленина и 107-й Бригады. В Йошкар-Оле — два дома в микрорайоне «Молодежный» на улице Петрова.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», владельцем ООО «ЖИК г. Зеленодольска» Николай Морсин перестал быть в феврале 2018-го — 76% предприятия перешло тогда к его директору Ильнуру Сафину, а 24% — ООО «Домстройсервис», принадлежащему частным лицам. А от 90-процентной доли в казанском ООО «Стройоптсервис» Николай Морсин отказался в пользу предприятия 28 февраля 2020 года. ООО «Митком» он владеет на 99,75% (до 28 марта 2019 года Морсин-старший был единственным бенефициаром предприятия, а затем номинально ввел в число совладельцев сына).

Кроме того, на сегодня, по данным указанного выше сервиса, Николаю Морсину принадлежат зарегистрированное в Зеленодольске в мае 2018 года ООО «ЖИК», упомянутое в арбитражном деле и мировом соглашении по «Сантехприбору» ООО «Профит Девелопмент», казанские ООО «Ива», «Мониал» и «Технология» (доля Николая Морсина в этой фирме — 92,4%, остальные 7,6% принадлежат Алисе Марсельевне Морсиной).

Большинство из этих компаний — микропредприятия, специализирующиеся на деятельности заказчика-застройщика и вложениях в ценные бумаги. И все твердо стоят на ногах, а ряд из них имеет многомиллионные обороты.