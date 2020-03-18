«Они устраивают нам, по сути, нефтяной джихад»: эксперты об обвале рубля

Удержит ли Центробанк курс национальной валюты и что делать с рублевыми сбережениями

Новости о коронавирусе чуть не заслонили собой новости о пикирующих котировках нефти (которая сегодня обновляет многолетние минимумы и к 18.43 мск стоит $26,07 за баррель) и падающем вслед за ней курсе рубля к доллару (79,985 к 18.15 на ММВБ). «Реальное время» опросило экспертов о том, спасут ли национальную валюту интервенции Центробанка, только ли нефть виновата в падении рубля и что делать россиянам с теми накоплениями, которые останутся от лихорадочной покупки гречки в торговых сетях.

Максим Осадчий: «нефтяной джихад» и «черный лебедь» коронавируса будут и дальше давить на рубль

Максим Осадчий, начальник аналитического управления, член совета директоров ООО «Банк БКФ», считает, что если не урегулировать отношения с ОПЕК, то рублю придется плохо.

— ЦБ в «черный понедельник» 9 марта отказался от покупки валюты в рамках бюджетного правила и 10 марта перешел к продаже валюты. Как мы пока видим, это не останавливает рубль от падения, сейчас (к 16.54, — прим. ред.) мы уже видим курс доллара 79,59. Давление на нашу валюту сейчас таково, что без интервенций ЦБ РФ курс рухнул бы и до уровня 100 рублей за доллар. Понятно, что продажами валюты из международных резервов можно на какое-то время стабилизировать курс рубля, но это в конечном итоге приведет к растрате фонда. Такая модель была апробирована в ходе кризиса 2008—2009 годов и в итоге оказалась несостоятельна: международные резервы были потрачены, но рубль все равно рухнул. В 2014 году в ходе кризиса ЦБ применил другую стратегию: основным способом стабилизации рубля стало резкое — до 17% — повышение ключевой ставки. Это действительно стабилизировало ситуацию на валютном рынке, но превратило валютный кризис в экономический. На этот раз, полагаю, ЦБ будет действовать осторожнее. Ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится в пятницу, 20 марта. Следует ожидать ужесточения монетарной политики ЦБ РФ — возможно, он пойдет на повышение ключевой ставки, но оно, скорее всего, будет существенно меньшим, чем в декабре 2014 года.

Жесткая стабилизация рубля в условиях открытой экономики со свободным движением капитала — задача бессмысленная. Я сторонник умеренной стабилизации — сглаживать колебания национальной валюты нужно, но стоять насмерть и растрачивать международные резервы ради стабилизации рубля вредно и бессмысленно. Сама по себе девальвация рубля, конечно, болезненна — в первую очередь из-за порождаемого ею роста цен на импорт. Но она несет и позитив — например, мы помним, как после дефолта 1998 года Россия быстро восстановила экономический рост, в частности, благодаря обвальной девальвации рубля — за счет резкого сокращения импорта, тогда ожили и стали конкурентоспособными национальные производители. Впрочем, сейчас эта модель может не сработать, потому что экономика снижает обороты из-за эпидемии.

На нашу валюту давят два фактора. Во-первых, коронавирус вызывает сильный отток капитала с развивающихся рынков — в частности, из России. Второй фактор Россия породила сама: это срыв сделки и нефтяная война с Саудовской Аравией. Ситуация крайне напряженная: с одной стороны, деньги убегают из России в рамках оттока капитала, а с другой — происходит еще и резкое сокращение валютной экспортной выручки. Ситуация до боли напоминает то, что было в 2014 году, только там вместо коронавируса был другой шок — антироссийские санкции. Сейчас ситуация хуже — для экономики коронавирус страшнее санкций.

Не надо думать, что при девальвации рубля будут хорошо себя чувствовать экспортеры нефти: у них будут падать доходы за счет резкого сокращения цены на нефть. Прибавим сюда еще и то, что Саудовская Аравия вытесняет Россию с рынков, причем довольно грубыми методами. Они не только демпингуют и резко нарастили добычу, но и достигают конкретных договоренностей с нашими бывшими клиентами, например китайскими компаниями, о поставках. Они устраивают нам, по сути, нефтяной джихад. Ситуация начинает болезненно напоминать середину восьмидесятых годов, когда из-за нефтяной войны цена нефти рухнула, а СССР в то время еще и активно импортировал зерно. Обвал на рынке нефти способствовал развалу Советского Союза.

Будем надеяться, что удастся избежать повторения этого сценария. Возможно, России все-таки удастся прийти к нефтяной сделке с ОПЕК. То, что мы идем на лобовое столкновение с Саудовской Аравией, похоже на самоубийство.

Неприятно и то, что война идет на два фронта — и с коронавирусом, и с Саудовской Аравией. Нефтяную войну можно было бы прекратить, попытаться сесть за стол переговоров, ведь и Саудовской Аравии тоже несладко приходится, она несет колоссальные потери. Но у них есть по меньшей мере три преимущества — во-первых, явно выраженная поддержка со стороны США (с началом нефтяной войны США тут же ввели новые санкции против компаний «Роснефти»), во-вторых — существенно меньшая численность населения, в-третьих, более низкие издержки добычи нефти.

Марат Сабиров: «Туризмом и каким-то импортом, с моей точки зрения, можно пожертвовать»

Марат Сабиров, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани, считает, что рубль будет дешеветь и дальше:

— ЦБ РФ действительно продает валюту: мне кажется, что это делается, чтобы сдержать панику населения, чтобы избежать панических покупок валюты в банках и очередей (как мы видели в 2014 году). Но думаю, что это делается в ущерб экономике страны: ведь для экспортеров дешевый курс — это только благо. Внутреннее потребление достаточно импортозамещено, к этому уже были приложены достаточные усилия. Сейчас наша экономическая система не так сильно завязана на долларе, как это было еще 5 лет назад. Ну а туризмом и каким-то импортом, с моей точки зрения, можно пожертвовать.

То, как поведет себя рубль дальше, будет зависеть от нефти. Мы ждем, что нефть вполне может стоить и 20 долларов. Были уже минимумы и 26, и 25, и мы к ним придем — и видимо, их обновим. И тогда рубль неминуемо подешевеет. По нашим осторожным предположениям, в ближайшее время курс рубля на некоторое время укрепится в районе 80.

Как же сейчас спасти свои рублевые накопления? Я всегда сторонник того, что не стоит бежать покупать валюту, когда все уже случилось. Я за то, чтобы покупать на эти деньги активы. Например, акции компаний, которые не так привязаны к текущей ситуации. Плюс есть еще и такие компании, которые сейчас даже в выигрыше, например «Магнит» или X5 Retail Group, в магазинах которых сейчас сметают продукты. И есть же еще «Газпром»: посмотрите, как уверенно он стоит и не сдает позиций! Ведь его акции не так привязаны к цене на нефть, как бумаги нефтяных компаний. «Газпром» сейчас — та инвестиция, которая может принести 30—50% доходности, согласно нашим аналитическим исследованиям. Эта компания защищена от потрясений.

Так что деньги стоит вкладывать либо в акции, либо в недвижимость, которая не так быстро отыграет падение национальной валюты. Будет временной лаг, во время которого можно купить либо акции (это дешевле и проще в последующей продаже), либо недвижимость (она дороже). А еще посмотрите за границу: как сильно сейчас упали акции Boeing! При этом тренд на развитие авиации никуда не денется — мы живем в XXI веке. Поэтому сейчас самое время купить резко упавшие акции крупных гигантов. Пройдет какое-то время, и они все отыграют. Варианты есть, надо приходить к своему компетентному брокеру (по рынку акций ли, по недвижимости ли) и консультироваться с ним.



Владислав Кочетков: «Во всем виновата не только нефть»

Владислав Кочетков, президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам», считает ситуацию тревожной, но не критической:

— Об эффективности интервенций ЦБ РФ сложно судить сейчас по динамике рубля, ведь он продолжает падать. Не думаю, что регулятор крупными суммами вливает в рынок валюту: скорее производит некие точечные действия. Опыт предыдущих кризисов показывает, что заливание ликвидности в падающий рубль в период разгара кризиса и активных распродаж национальной валюты пользы не приносит. Рынок должен чуть-чуть успокоиться, и уже только потом интервенции Центробанка будут вести к укреплению рубля.

Российский рынок сегодня активно падает, очевидно, что из него сейчас выходят нерезиденты. А это означает, что акции и облигации российских компаний сейчас продаются за рубли, а на них покупается валюта. Разумеется, это сильно давит на рубль. Добавляется и нефтяной фактор: котировки нефти достигли многолетних исторических минимумов. Поэтому, скорее всего, активизации ЦБ стоит ждать после того, как настрой в России и на мировых рынках стабилизируется. Падение не бесконечно — например, вчера скорректировался рубль к предыдущему падению, а сегодня вслед за падением европейских рынков упал и российский, а следом — опять рубль. В таких условиях пытаться искусственно стабилизировать рубль — только тратить зря резервы. Думаю, это понимает и ЦБ.

Резкого повышения ключевой ставки, думаю, тоже ждать не стоит: регулятор перешел к иной политике — к инфляционному таргетированию, а резкого скачка инфляции, несмотря на резкое увеличение потребительского спроса в последние дни, все-таки пока не происходит. Если это и будет происходить, то по отдельным категориям, привязанным к валюте (например, техника). Поэтому лично я не жду резких агрессивных действий от регулятора.

Надо понимать, что во всем виновата не только нефть. В последние несколько лет в российский рынок активно приходили средства нерезидентов, и сейчас из-за пандемии многие из них вынуждены фиксировать свои позиции. У кого-то это связано с текущим риск-менеджментом, у кого-то — с корпоративной политикой, и они вынуждены репатриировать к себе полученную валюту.

Нефть, конечно же, тоже давит на рубль: все-таки он к ней сильно привязан, в том числе и из-за необходимости сбалансированного бюджета. Но есть нюанс: для бюджета имеет значение долгосрочный курс рубля. Недельный обвал для него не так важен. То есть нефть важна, но пока она не совсем определяющий фактор. Так что посмотрим, что будет через две-три недели. Пока я даже не возьмусь прогнозировать — турбулентность высокая, все меняется очень быстро. Общая конъюнктура для рубля, безусловно, скорее неблагоприятная.

Но мы накопили достаточно серьезные фонды — тот же самый Фонд национального благосостояния. Даже при плохом раскладе это позволит сбалансировать бюджет страны. Поэтому не думаю, что дойдет, скажем, до снижения суверенных рейтингов страны. Тем более что если экономика по Еврозоне и США, скорее всего, покажет отрицательную динамику, то по России прогнозы пока не такие плохие, в том числе и от зарубежных инвестиционных банков. Сравнивая с тем, что произошло, например, в Китае и Италии, оказывается, что мы как раз демонстрируем нашу любимую макроэкономическую стабильность с точки зрения рейтингов. А это уже неплохо. Пока все не так страшно.

Другое дело — что обычный, рядовой россиянин, стоя перед полками с гречкой и тушенкой, этой стабильности не ощущает, а ощущает, наоборот, тревогу. Что касается накоплений простых россиян: вряд ли есть смысл бежать и покупать на них доллары — как я уже сказал, волатильность высокая и можно прогадать. Для рублевых капиталов, не превышающих миллиона рублей, лучше оставаться в рублях и не делать резких движений.