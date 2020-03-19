Птица феникс Марса Латыпова: новый владелец «Сантехприбора» возрождает легендарный завод

Бизнесмен рассчитывает, что ему помогут встать на ноги строительный бум и ограничения на импорт в Россию

Фото: Валерий Шмелев / livejournal.com

Как стало известно «Реальному времени», в Казани может быть возрождено производство завода «Сантехприбор» на новой площадке. Вернуть к жизни легендарное предприятие намерены единственный собственник обанкротившегося производства Марс Латыпов и выкупивший долги завода марийский предприниматель — владелец группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» («ВДСК») Николай Морсин. О материально-технической базе, исполнителях и перспективах проекта — в нашем материале.

Взял все в комплекте



На днях «Реальное время» писало, как Николай Морсин удачно приобрел земли казанского завода «Сантехприбор» в центре Адмиралтейской слободы, выкупив долги предприятия в ходе процедуры его банкротства и заключив мировое соглашение. Среди активов, которые перешли в его собственность, оказалось и современное рабочее оборудование.

— Там есть хорошая шведская линия гальваники, и у нас стоит задача ее сохранить, — сообщил «Реальному времени» в телефонном разговоре Николай Морсин.

Николай Морсин удачно приобрел земли казанского завода «Сантехприбор» в центре Адмиралтейской слободы, выкупив долги предприятия в ходе процедуры его банкротства. Фото hse.ru

По его словам, эта задача и стала одной из причин, по которым выкупивший часть долгов «Сантехприбора» и ставший одним из его главных кредиторов владелец ГК «ВДСК» не стал дожидаться распродажи имущества предприятия-банкрота, а предложил мировое соглашение:

— Оборудование с торгов могли приобрести разные предприятия: одно — один станок, другое — другой. А нам для работы оно необходимо в комплексе.

Осталось добавить 20—30 миллионов

По словам нового владельца оборудования, в его планы входит собрать гальваническую линию в новом месте и производить то же самое, что выпускал на этом оборудовании «Сантехприбор» — «сантехнику, которая покрывается гальваникой».

На вопрос «Реального времени», где именно собирается собеседник эту сантехнику производить, он ответил уклончиво — заметил, что конкретное место еще не определено, но «это может быть где угодно — например, в Зеленодольском или Пестречинском районе».

Николай Морсин обрисовал обязательные требования к месту размещения производства:

— Недалеко от города, поскольку этому предприятию нужны квалифицированные кадры, и в первую очередь инженеры, но за городской чертой, там, где дешевле земля и энергоресурсы. При этом желательно, чтобы на земельном участке уже имелись здания, пригодные для размещения производства.

Также Николай Морсин назвал приблизительную сумму необходимых дополнительных вложений, которые являются обязательным и необходимым условием запуска производства — 20—30 млн рублей.

Возрождать сложно, но нужно и можно

Новый владелец старого оборудования считает, что самой сложной (но вполне решаемой) задачей при реанимации казанского «Сантехприбора» будет найти на его продукцию покупателей — найти свою нишу.

Сегодня, по словам Морсина, сантехника делится на два сегмента: супердешевая, которая поставляется из Китая, и дорогая — из Европы (Италии). Покупатели дорогой на качественную, но простенькую продукцию местного завода вряд ли клюнут, а соперничать с китайским ширпотребом трудно из-за демпинговых цен.

Того же мнения придерживается и председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев:

— Это актуально для Казани и всего региона. Сейчас темпы жилищного строительства стабильно растут, а для стройки нужны стройматериалы и оборудование, в том числе сантехнические приборы. Раньше эти потребности перекрывались поставками из Китая, Италии, сейчас они сокращаются. И может быть, наша сантехника будет так же востребована, как продукция медико-инструментального завода — там очередь на 10 лет вперед.

Но в своих прогнозах глава ТПП оказался очень осторожен — оговорился, что успешным проект может стать, скорее всего, при условии поддержки со стороны российского правительства, либо перехода производства в ТОСЭР.

— А вообще, многие вещи надо сейчас возрождать! — развил мысль Агеев. — Не случайно американцы многие производства уже вернули из Китая к себе. Людей нужно занимать, и им нужна своя продукция.

Размещать такие производства имеет смысл не в Казани, а на периферии, добавил он, — там, где есть свободные рабочие руки:

— Раньше производства размещали в Лениногорске, Бугульме, и это была правильная практика.

Ошибка управления

— Востребованность в производственных ресурсах есть, оборудование это современное, автоматизированное, и у нового собственника есть возможность перенести предприятие и с прибылью выстроить его работу, — считает последний директор и собственник обанкротившегося «Сантехприбора» Марс Латыпов. — Использовать его можно в самых разных отраслях, начиная от автомобилестроения и заканчивая оборонной промышленностью, а как именно оно будет использовано — решать новому собственнику.

«У нового собственника есть возможность перенести предприятие и с прибылью выстроить его работу», — считает последний директор и собственник обанкротившегося «Сантехприбора» Марс Латыпов. Фото yandex.ru

Латыпов сказал, что и сам надеется запустить завод на новом месте в качестве руководителя предприятия.

— Суду я представил свой вариант развития — восстановить производство, отдав некоторые операции в аутсорсинг, и ряд кредиторов мое предложение поддержали, значит, это было не самое плохое решение. Мой план был принят.

— А почему в 2016 году, когда все это оборудование имелось, ваш план не сработал и завод обанкротился? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— Проще всего сказать, что с моей стороны было принято ошибочное управленческое решение.

Что почем

Согласно инвентаризационным описям, имеющимся в банкротном деле, на балансе ОАО «Сантехприбор» числилось оборудование общей остаточной стоимостью свыше 92 млн рублей. Самым дорогим было оборудование гальванической роботизированной линии в цехе на улице Милицейской в Казани остаточной стоимостью 91,8 млн рублей. Еще на 208 тыс. рублей оборудования находилось в пользовании партнеров «Сантехприбора» в Саратове и Набережных Челнах.

Независимая оценка внесла поправки в стоимость этих активов. С учетом износа и действующих цен машины и станки 2008 года выпуска в Саратове потянули на 5,79 млн рублей, в Челнах — на 5,72 млн, а казанская гальваническая линия с прочим оборудованием цеха на Милицейской 1995 и 2006—2012 гг. выпуска — на 23,33 млн. Итого с молотка планировалось пустить оборудование на 34,84 млн рублей, однако до продажи дело не дошло.

Завод «Сантехприбор» был построен на месте разбитого в Адмиралтейской Слободе в XIX веке сада «Тиволи» (впоследствии Андреевский сад, Дудуровский сад). Фото facebook.com/groups/Kazan.nostalgique

История завода

Завод «Сантехприбор» был построен на месте разбитого в Адмиралтейской Слободе в XIX веке сада «Тиволи» (впоследствии Андреевский сад, Дудуровский сад). В конце 30-х гг. прошлого века на его территории начали строить Государственный союзный завод №543.

Сдали его накануне войны — 6 июня 1941 года. В 1947 году завод был переименован в Казанский государственный союзный механический завод и перешел из военного ведомства в подчинение Министерства Промстройматериалов СССР, а в 1953 году — передан в подчинение треста «Сантехприбор». В 1957 году он получил новое имя — Казанский механический завод «Сантехприбор». Акционировалось предприятие в период повальной приватизации в 90-х.