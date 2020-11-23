Список персон

Сабиров Марат Рустямович

Финансы
Сабиров Марат Рустямович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 3 февраля 1987 года в Казани.

Образование

Окончил Университет управления «ТИСБИ», аспирантуру Университета управления «ТИСБИ», кандидат экономических наук, имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Трудовая деятельность

2008–2011 гг. — инвестиционная компания БКС, старший финансовый советник.
2011–2013 гг. — ФК «Открытие» ,главный финансовый консультант.
2013–2014 гг. — страховая компания «Альянс Жизнь», руководитель проекта по развитию банковского страхования.
С 2014 г.— директор филиала ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Казани.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, ул. Сибгата Хакима, д.15
  • Телефон: (843) 249-00-51
  • Email: sabirov@ffin.ru
  • Сайт: https://ffin.ru/

Дата последнего обновления: 23.11.2020

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