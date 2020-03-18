Замглавы МЧС Татарстана погорел на коммерческих «госуслугах»?

По версии СК, подконтрольная чиновникам фирма заработала 162 млн рублей с помощью сил и средств МЧС

Материалы проверки ФСБ легли в основу уголовного дела против ВИП-спасателей Татарстана. По данным «Реального времени», вчера в Казани задержали замглавы МЧС республики Ильхама Насибуллина, а также директора ООО «ОДС» Ленура Зиннатуллина. Дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 162 млн рублей путем навязывания предприятиям республики услуг «ОДС» взамен государственных. В МЧС скандал пока не комментируют.

ФСБ и Следком взялись за бизнес-спасателей



Уголовное дело было возбуждено в понедельник, а уже во вторник в МЧС Татарстана побывали с обысками силовики. Навестили и кабинеты руководства, но обыска в кабинете министра не было, утверждают источники «Реального времени». Той же позиции придерживается пресс-служба регионального МЧС.

Вчера по окончании рабочего дня Следком официально сообщил: один из пятерки заместителей министра уже стал фигурантом уголовного дела, впрочем, под подозрением и некие «неустановленные должностные лица МЧС». Их разработкой занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ при оперативной поддержке ФСБ.

Подозреваемому Ильхаму Насибуллину — 57. На посту замминистра — шестой год. До этого 3 года возглавлял Инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по РТ, ранее в том же управлении рулил отделом тыла.

До МЧС Насибуллин служил в системе МВД — сначала во внутренних войсках по призыву, затем в службе вневедомственной охраны. Откуда в 1995-м взлетел в отдел охраны глав субъектов Российской Федерации Главного управления охраны РФ. Правда, надолго там не задержался и ушел в казанскую коммерческую фирму «Сабвол-Сервис» помощником гендиректора. Но после года работы, в 1997-м, вернулся в МВД и за 11 лет успел поработать и начальником отдела тылового и финансового обеспечения управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ, и замначальника отдела так называемой экологической милиции.

По данным «Реального времени», минувшую ночь замминистра Насибуллин провел в полицейском изоляторе в качестве подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Также задержаны Ленур Зиннатуллин, гендиректор и владелец казанского ООО «ОДС РТ», и его заместитель, в отношении которых возбуждено дело о мошенничестве с извлечением незаконного, по версии следствия, дохода в 161,850 млн рублей в 2013—2020 годах.

Следком официально сообщил — один из пятерки заместителей министра уже стал фигурантом уголовного дела, под подозрением и некие «неустановленные должностные лица МЧС»

«ОДС» («Общество добровольных спасателей») позиционирует себя как профессиональное аварийно-спасательное формирование и оказывает целый спектр услуг от расчистки пляжей до обслуживания опасных производственных объектов, ликвидации разливов нефти и поисково-спасательных работ на месте ЧП — на коммерческой основе. Также «ОДС» занимается обучением спецов по безопасности, проведением учебных тревог любого уровня сложности и разработкой планов локализации ЧП.

По версии следствия, вышеназванная фирма «фактически дублирует функции» государственной Поисково-спасательной службы РТ при МЧС республики в части договоров с опасными предприятиями Татарстана. Возбуждению дела предшествовала серьезная проверка сотрудников ФСБ, которые пришли к выводу — «ОДС» изначально создавалась неустановленными должностными лицами МЧС республики с целью систематического извлечения доходов.

Предполагаемая схема «доения бизнеса» была проста: неустановленные проверяющие из МЧС при проведении учений намеренно занижали степень готовности компаний к опасным ситуациям, а затем склоняли представителей компаний к заключению договоров на услуги «ОДС». Отказ был чреват минимум затратами на допобучение персонала, максимум — отзывом лицензии на работу опасного предприятия.

Также проверяющие установили — после создания этой «бизнес-службы спасения» договоры с государственной Поисково-спасательной службой РТ на поддержание сил и средств в постоянной готовности к ЧС просто перестали заключаться. «Все деньги потекли в «ОДС», — комментирует итоги проверки один из источников «Реального времени». — Но там для оказания этих услуг привлекли государственных спасателей из Татарстана и Чувашии, обязав их работать на два фронта».

А теперь вопрос — могли ли в руководстве министерства годами не замечать происходящее?

«ОДС» позиционирует себя как профессиональное аварийно-спасательное формирование и оказывает целый спектр услуг на коммерческой основе. Фото zelenodolsk.tatarstan.ru

Кто стоит за установленными лицами

По данным открытых источников, «ОДС РТ» зарегистрирована в январе 2013 года. Основной вид услуг — деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая, в штате — 67 человек. При этом нынешний гендиректор Ленур Зиннатуллин возглавил компанию лишь в сентябре 2016-го, а единственным учредителем стал в 2017-м — после того как из состава учредителей вышли Марс Шамилович Багаутдинов и Марсель Рифкатович Бакиров. Примечательно, что Рифкат Сайфуллович Бакиров с 2009 года возглавляет Республиканский центр МЧС РТ им. Каратая.

Связь между «ОДС» с министерством просматривается и через автономную некоммерческую организацию дополнительного профобразования «Учебный центр подготовки спасателей». Его учредителями являются Ленур Зиннатуллин и Марс Багаутдинов. Ранее и центром, и «ОДС» рулил Ильнар Гимадиев. Один из источников «РВ» называет его третьим подозреваемым по «бизнес-делу МЧС».

Отметим, среди заказчиков услуг «ОДС» — Уруссинская ГРЭС, ПАО «Туполев», «Казанский пороховой завод», «Татэнерго» и «Гостевой дом при управлении делами президента РТ». А еще — само Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, которое в 2016-м выплатило бизнес-спасателям почти полмиллиона за услуги гуманитарной помощи по организации пунктов жизнеобеспечения в Бахчисарайском районе республики Крым.

От комментариев по уголовному делу в МЧС республики вчера воздержались. Между тем, это не первое уголовное дело, по которому у следователей возникают вопросы к сотрудникам министерства и аффилированным с ними фирмам.

Так, при расследовании трагедии в ТЦ «Адмирал» вскрылись бизнес-отношения Тависа Тахировича Каримуллина с руководством фирмы-арендатора ТЦ. Возглавляемый сыном замминистра «Спутник безопасности» занимался пожарной безопасностью и в казанском ТК «Корстон», и в ТЦ «Новая Тура» Зеленодольского района, а летом 2013-го — аккурат после выявившей нарушения прокурорской проверки — Каримуллин-младший предложил свои услуги руководству «Адмирала».

При расследовании трагедии в ТЦ «Адмирал» вскрылись бизнес-отношения Тависа Тахировича Каримуллина с руководством фирмы-арендатора ТЦ. Фото vesti.ru

Говорят, Тавис Тахирович был очень удивлен, увидев неисправные системы пожаротушения, отсутствие огнезащиты металлоконструкций, системы дымоудаления и пр. Он предупредил гендиректора «Зари» Гахраманова об ответственности за эти нарушения как арендатора и оценил примерную стоимость всех мер по защите «Адмирала» от огня в 80 млн рублей с лишним. Но в итоге подписал договор на работы в объеме 5,7 млн рублей — без системы пожаротушения, зато с автоматической пожарной сигнализацией и монтажом систем оповещения и эвакуации людей. Со слов свидетелей, Каримуллин-младший неизменно присутствовал на всех последующих пожарных проверках объекта, а после настоящего пожара, сгубившего 19 жизней, оставил пост директора в «Спутнике безопасности».

...48 часов с момента задержания замминистра и коммерсантов истекают завтра. К этому сроку следователи должны определиться с мерой пресечения либо обратиться за ее избранием в суд.