Бизнес vs коронавирус: все спокойно, но командировки отменяются

Как на предприятиях республики собираются бороться с эпидемией

Фото: Максим Платонов

Коронавирусная инфекция меняет бизнес-процессы в компаниях в России и за рубежом. Многие из них массово переводят сотрудников на удаленную работу, некоторые компании вводят дополнительные меры по контролю за здоровьем сотрудников. «Реальное время» поинтересовалось у представителей бизнеса в Татарстане, как поменялась их работа в связи с пандемией, и их мнения разделились — некоторые вовсю развивают работу в онлайне, другие же не видят необходимости менять существующий порядок вещей.

Кто вносит корректировки в работу

В офисе крупного казанского девелопера «Унистрой» уже вовсю переходят на онлайн-режим работы. Внутренние совещания, переговоры с партнерами и взаимодействие с клиентами проводят через интернет, рассказал заместитель генерального директора компании Искандер Юсупов:

— Мы внесли корректировки в работу компании. Уже отменили все выезды сотрудников за рубеж, ограничиваем командировки по России, минимизируем очные совещания, переходим на онлайн-переговоры с партнерами. Заранее начали прорабатывать возможность перевода сотрудников на удаленную работу. Что касается работы с жителями, в нашей компании созданы все условия для решения вопросов, связанных с проживанием, в online-режиме. Жители могут оставить свою заявку или обращение через мобильное приложение, без личного обращения в офис обслуживания. Также есть возможность заказать на сайте сервисной компании доставку продуктов, выгул собак и тому подобное. Сервисная компания «Территория комфорта» проводит дезинфекцию мест общего пользования: подъездов, лифтов. Все эти меры мы принимаем заранее для профилактики и подготовки большого штата сотрудников и жителей наших комплексов.

На КАМАЗе меры предосторожности ввели раньше всех — еще 6 марта. Поскольку производство останавливать нельзя, здесь сконцентрировались на обеззараживании территории предприятия, контроле сотрудников и отмене командировок. Вот что рассказал «Реальному времени» Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ»:

— КАМАЗ был самым первым в этом! Все над нами смеялись, ведь мы еще с 6 марта приняли программу противодействия коронавирусу. А сейчас за нами все повторяют. У нас предусмотрено ограничение заграничных командировок, ограничение на проведение массовых мероприятий (например, корпоратив на 8 Марта), запрет на проведение совещаний — только через видеосвязь. Уже закупили дополнительно маски, термометры. На проходной всем рабочим измеряется температура, и если она повышенная — сотрудник отправляется в медпункт на проверку. Закуплены ионизаторы, которые установлены в местах скопления людей, чтобы обеззараживать воздух. Мы закупили гели для мытья рук, они тоже стоят в наиболее проходимых местах. Уборка производится чаще. Что же касается бизнес-процессов, то до конца апреля мы обеспечены комплектующими и заказами. Планов по остановке предприятия пока нет. Если будет вводиться карантин на уровне госрегулирования — это один вопрос. Но сами мы не имеем права останавливать производство, потому что мы связаны контрактами и обязательствами перед людьми. Но если будет форс-мажор на уровне государства, то мы будем принимать решения в соответствии с этим. Вопрос перевода некоторых подразделений на удаленную работу рассматривается, но у нас ведь 99% сотрудников работают на производстве, и нет возможности их перевода на удаленку.

Кто работает в штатном режиме

Антон Вассерман, исполнительный директор компании «Ак Барс Дом», рассказал, что их офис работает в штатном режиме:

— Офис компании «Ак Барс Дом» работает в штатном режиме, так как у нас безопасно и мы придерживаемся всех рекомендаций. У сотрудников есть медицинские маски, антисептические средства. К тому же напомню, что мы внедрили сервис по дистанционным сделкам. Клиенту необязательно приезжать в офис продаж, чтобы получить консультацию и выбрать квартиру.

Андрей Анисимов, директор агентства performance-маркетинга «Реаспект», тоже не видит необходимости переводить сотрудников на онлайн-работу:

— У нас сотрудник недавно вернулся с Бали, мы его отправили домой на карантин. В целом же переводить сотрудников на удаленную работу считаю нецелесообразным в текущей ситуации. Моем руки, контролируем температуру у сотрудников. Если нет температуры — незачем домой отправлять, — рассказал Анисимов.

Марат Галлямов, директор компании «Этажи», говорит, что серьезного изменения бизнес-процессов в компании не происходит, все идет как раньше:

— У нас все идет нормально, ничего особенно не меняется. Единственное — отменили на время все командировки, даже внутри страны. Предупредили всех сотрудников, чтобы они оставались дома при любом ухудшении самочувствия. В целом, если вдруг последуют обязательные меры по карантину, мы готовы к тому, чтобы переводить офисы на удаленную работу, все технические и организационные возможности для этого есть.