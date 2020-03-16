Бизнес vs коронавирус: все спокойно, но командировки отменяются

Как на предприятиях республики собираются бороться с эпидемией
Коронавирусная инфекция меняет бизнес-процессы в компаниях в России и за рубежом. Многие из них массово переводят сотрудников на удаленную работу, некоторые компании вводят дополнительные меры по контролю за здоровьем сотрудников. «Реальное время» поинтересовалось у представителей бизнеса в Татарстане, как поменялась их работа в связи с пандемией, и их мнения разделились — некоторые вовсю развивают работу в онлайне, другие же не видят необходимости менять существующий порядок вещей.
Кто вносит корректировки в работу
В офисе крупного казанского девелопера «Унистрой» уже вовсю переходят на онлайн-режим работы. Внутренние совещания, переговоры с партнерами и взаимодействие с клиентами проводят через интернет, рассказал заместитель генерального директора компании Искандер Юсупов:
На КАМАЗе меры предосторожности ввели раньше всех — еще 6 марта. Поскольку производство останавливать нельзя, здесь сконцентрировались на обеззараживании территории предприятия, контроле сотрудников и отмене командировок. Вот что рассказал «Реальному времени» Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ»:
Кто работает в штатном режиме
Антон Вассерман, исполнительный директор компании «Ак Барс Дом», рассказал, что их офис работает в штатном режиме:
Андрей Анисимов, директор агентства performance-маркетинга «Реаспект», тоже не видит необходимости переводить сотрудников на онлайн-работу:
Марат Галлямов, директор компании «Этажи», говорит, что серьезного изменения бизнес-процессов в компании не происходит, все идет как раньше:
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