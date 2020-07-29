Демидов Виктор Николаевич

Общая информация

Родился 6 июня 1961 г. в г. Елабуге ТАССР.

Образование

Окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение» (1983 г.).

1983 — 2004 гг. — преподаватель, старший преподаватель, начальник кафедры, заместитель начальника Казанского юридического института МВД России.

2004 — 2014 гг. — председатель Конституционного суда Республики Татарстан.

2015 г. — март 2020 гг. — начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.

С 23 марта 2020 г. — по н/в — Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан.



Специальное звание: Полковник милиции в отставке.



Квалификационный класс судьи: Первый квалификационный класс судьи.



Классный чин юстиции: Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса.



Доктор юридических наук по специальностям 12.00.02 и 12.00.14 (2017 г.), профессор (2004 г.).

Награды



Заслуженный юрист Республики Татарстан (2006 г.). Заслуженный юрист Российской Федерации (2013 г.).



Награжден орденом Дружбы (2020 г.), медалью «За безупречную службу» III степени (1993 г.), знаком МВД Российской Федерации «За верность долгу» (2002 г.), медалью «За отличие в службе» II степени (2003 г.), медалью «За отличие в службе» I степени (2004 г.), медалью «За доблесть в службе»(2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2006 г.), медалью «За доблестный труд» (2010 г.), Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2011 г.), Почетной грамотой Конституционного Суда Российской Федерации (2011 г.), Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации (2014 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2014 г.), Наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию» (2014 г.), Почетной грамотой Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу (2004 г.), Благодарностью Президента Республики Татарстан (2014 г.), Благодарственным письмом Конституционного суда Республики Татарстан (2015 г.), наградным оружием — кортиком (2011 г.), нагрудным знаком «Знак почета ветеранов МВД» (2016 г.), Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации (2016 г.), Благодарностью Ассоциации юристов России (2017 г.), Памятной медалью «За службу в милиции» (2018 г.), медалью Минюста России «За отличие» II степени (2018 г.). Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан (2004 г).

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