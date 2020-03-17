«Чтобы не выезжать на «Свиягу»: на стадионе «Ак Барс Арена» построят горнолыжку

Уникальному в условиях города проекту прогнозируют высокую посещаемость

Как стало известно «Реальному времени», практически в центре Казани на правом берегу Казанки появится горнолыжная трасса — ее построят на стадионе «Ак Барс Арена». Руководство спорткомплекса разместило тендер на проектирование горнолыжки. Зимой трассу будут покрывать искусственным снегом для нужд лыжников и сноубордистов, а летом будут проводить на ее площадке экстремальные соревнования по велоспорту и мотоспорту. Эксперты считают идею горнолыжки в сердце города удачной и перспективной.

Зимой — лыжи и сноуборд, летом — мотоциклы и велосипеды

На «Ак Барс Арену», которой с момента запуска пытаются добавить посещаемости, отчаявшись забить трибуны на футболе, вскоре отправятся любители горных лыж. Арена уже успела принять целый ряд крупных праздничных ивентов, включая церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013. Теперь, как стало известно «Реальному времени», в руководстве спорткомплекса решили использовать часть конструкций стадиона, а именно стилобат, для строительства горнолыжной трассы.

На сайте госзакупок уже появился тендер на проектирование конструкции. Стоимость контракта составляет 16,2 млн рублей, итоги конкурса будут подведены 24 марта.

Источники, близкие к руководству «Ак Барс Арены», сообщают, что идея строительства горнолыжной трассы в центре Казани принадлежит лично Радику Миннахметову. Изначально якобы присутствовали сомнения в том, что подобный проект можно реализовать в теле стадиона, однако исследования подтвердили, что такая техническая возможность все же есть. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу «Ак Барс Арены», ответ будет опубликован по получении.

Изначально якобы присутствовали сомнения в том, что подобный проект можно реализовать в теле стадиона, однако исследования подтвердили, что такая техническая возможность все же есть. Фото vk.com/arenaland

Горнолыжная трасса будет огибать стадион с юго-западной стороны. Общая площадь застройки составит 5 899 квадратных метров. Стартовая площадка расположится на отметке +19.245 над южной частью стилобата «Ак Барс Арены».

— С этого уровня берет свое начало спуск, имеющий промежуточную площадку на отметке стилобата. Основная трасса, приходит в уровень земли на отметке 0.000 с уклоном 12%, при этом геометрия спуска выполнена с учетом возможности спуска на стилобат, огибая лестницу, ведущую на него. Доступ к стартовой площадке будет обеспечен благодаря открытому фуникулеру, начинающему подъем на западе, и лестнично-лифтовому узлу, — указано в документации тендера.

Поднявшись на отметку +19.245 можно будет получить доступ на кровлю стадиона, в том случае если будет предусматриваться возможность занятия экстремальными видами спорта, такими как Rope jumping. Также трасса будет оснащена снеговыми пушками, канатно-кресельной дорогой и снегоуплотнительными машинами.

Стоит отметить, что трасса предназначена не только для горнолыжных дисциплин и сноуборда в зимний период — в течение летнего сезона на ней возможно проведение экстремальных соревнований по велоспорту и мотоспорту.

Конкуренция с крупными горнолыжками и аналогичные проекты

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», положительно оценивают идею строительства горнолыжной трассы практически в центре Казани. По их словам, посещаемость будет хорошей, а конкуренции с более крупными комплексами объект на себе не почувствует.

— Нам в целом нравится проект, мы считаем его перспективным, если он, конечно, состоится, — комментирует гендиректор АО «ГСОК «Казань» Денис Белов. — Во многих больших городах в центре присутствует горка, и она востребована в том числе для проведения массовых мероприятий и для катания. Это в любом случае интересно, как минимум для вида спорта, поскольку популяризация не будет лишней. Инициатива, повторюсь, не новая: даже кубки мира по сноуборду проводятся на таких объектах. А если говорить о конкуренции с более крупными горнолыжными комплексами, то они вообще никак не пересекаются — здесь все более точечно, поскольку это центр города.

Аналогичные проекты также вспоминает генеральный директор компании CompAnionSP, бывший президент Федерации горнолыжного спорта РТ Сергей Пасечник.

— Похожие проекты есть, к примеру, в Москве или в центре Дубая. В последнем случае это хороший туристический объект, у них он более экзотичен, нежели в России. Но в условиях города, чтобы не выезжать на «Свиягу»… Это экономия времени, можно сходить с детьми. Всегда полезно, когда есть такая альтернативная площадка, — считает эксперт.

Крытый склон и привлечение молодежи

Один из важнейших моментов, по мнению Пасечника, заключается в том, чтобы сделать трассу «модной среди молодежи».

— Думаю, озвученная высота [трассы] как раз подойдет для сноуборда, что поспособствует популяризации. Это как раз модно, актуально. В целом идея отличная. Когда есть сервисная инфраструктура, когда решен вопрос с парковкой, с ресторанами вокруг, с обслуживанием, то почему бы и нет. В зимний период у города появится дополнительное спортивное мероприятие — как для казанцев, так и для гостей, — уверен Сергей Пасечник.

Генеральный директор горнолыжного курорта «Ян» Сергей Аппаков также не сомневается, что горнолыжка на «Ак Барс Арене» будет популярной.

— Кто-то на «Свиягу» поедет, а кто-то там будет кататься. Посещаемость будет хорошая, близко, удобно. Сделать там искусственное оснежение, поставить одну пушку — и можно спокойно кататься. Интересно, нет ли у них желания сделать крытый склон, чтобы он работал и летом. Хотя это дорого, конечно, — резюмирует собеседник нашего издания.

