Центробанк сохранил ключевую ставку и отверг прогнозы о рецессии

Три пути

Сегодняшнее заседание совета директоров Центробанка, на котором приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала «нестандартным». Особенность его в том, что совет рассматривал сразу три разнонаправленных варианта того, что с этой ставкой делать: повысить, понизить (и если да, то на сколько) или оставить как есть.

В пользу снижения свидетельствовали факторы по снижению инфляции — в частности, замедление роста потребительского спроса. Ситуация с коронавирусом только усилила эти факторы — спрос упал еще больше. Если бы не неспокойная ситуация на рынке валют и сырья, ключевую ставку можно было бы снижать и дальше, объяснила Набиуллина на традиционной после заседания пресс-конференции.

В свою очередь, волатильность курса рубля и падение цен на нефть подталкивали к тому, чтобы повысить ключевую ставку. «Здесь важно не допустить раскручивания инфляционной спирали. Если бы учитывали только эти факторы — приняли бы решение о повышении ключевой ставки», — добавила Набиуллина.

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне, по мнению главы ЦБ, сбалансировало эти две группы факторов. При этом Набиуллина добавила: в Центробанке видят потенциал снижения ставок в среднесрочной перспективе. Но когда это станет возможным — пока загадка.

Как ЦБ поддержит экономику и граждан?

Также Центробанк на заседании принял целый ряд мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях турбулентности.

Кредитным организациям ЦБ рекомендовал реструктуризировать долги и не назначать пени и штрафы для заболевших коронавирусом — если такой человек предоставит справку о наличии заболевания.

Для повышения доступности онлайн-платежей с 1 мая ЦБ ограничивает комиссии за переводы между физлицами. Аналогичные ограничения прорабатываются по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок.

ЦБ расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей в целях поддержания объемов кредитования МСП.

Регулятор снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 апреля. Также Центробанк сделает послабления в части первичного взноса.

ЦБ РФ принял ряд послаблений для организаций в части финансовой отчетности и отказался почти от всех проверок (кроме случаев, которые требуют неотложного реагирования).

Что будет с экономикой и инфляцией?

Центробанк не ожидает рецессии в российской экономике по итогам 2020 года, заявила Набиуллина. Темпы роста экономики во втором квартале, вероятно, снизятся, но годовой результат останется в положительной зоне, уверены в ЦБ.

При этом Центробанк намерен скорректировать собственные экономические прогнозы, как базовый, так и негативный, в связи с новыми реалиями. Новые прогнозы ЦБ представит уже на следующем заседании совета директоров 24 апреля.

Еще один намек на стабильность экономики России журналисты обнаружили не в словах Набиуллиной, а в ее внешнем виде — точнее в приколотой на ее одежде брошке в форме куклы-неваляшки. «Видимо, символ устойчивости», — предположили журналисты из The Bell в телеграм-канале перед началом пресс-конференции.

Центробанк не исключает, что в течение года инфляция может превысить целевое значение в 4%, но ненадолго.

— Инфляция может достичь пика в первом квартале следующего года. В настоящий момент мы не считаем, что превышение будет значительным, в том числе и из-за низких темпов инфляции — можно сказать, что у нас есть запас. Наша реакция происходит тогда, когда инфляция значимо и продолжительно отклоняется от таргета. Не факт, что такая реакция потребуется, — заявила Набиуллина.

Ситуацию с падением курса рубля журналисты сравнивали с аналогичной ситуацией 2014 года. И вспомнили последующий кризис банковского сектора. Но Набиуллина заверила: в этой сфере все спокойно. Центробанк не намерен расширять список системно значимых банков, и никто из участников банковского рынка не обращался к регулятору за докапитализацией.

Некоторые журналисты обратили внимание на то, что часть мер поддержки Центробанка действуют только для лиц с подтвержденным коронавирусом, но и не заболевшие им тоже оказались в сложной ситуации. Один из участников пресс-конференции предложил в связи с ситуацией расширить поддержку потребительского кредитования, чтобы «подогреть» спрос, но Набиуллина такую идею отвергла.

— Пакет мер поддержки населения может расширяться, мы работаем здесь вместе с правительством, у которого есть свои адресные меры поддержки и населения, и бизнеса. Банки будут учитывать сложные ситуации, в которые могут попадать клиенты из-за пандемии. Но мы не считаем правильным, чтобы экономический рост поддерживался за счет того, чтобы закредитованные люди все больше влезали в долговую яму. Пока необходимости убирать надбавки и регулирование по потребительскому кредитованию не видим, — заявила глава ЦБ.

Александр Артемьев