«Мы спасатели, а не коммерсанты»: замглавы МЧС РТ открестился от миллионов

Полковника Насибуллина отправили в СИЗО, под министерство копает целая бригада Следкома

Фото: Ирина Плотникова

Девять следователей подключили к делу «неустановленных должностных лиц МЧС Татарстана» о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 162 млн рублей. В состав группы вошли сотрудники районных подразделений и те, кто занимался делами о крахе «ТФБ» и«Спурта». Какой компромат получили силовики в ходе 13 одновременных обысков и что нашли в доме замглавы МЧС республики Ильхама Насибуллина — стало известно вчера в ходе ареста ВИП-подозреваемого.

Девять следователей и синхронные обыски в 13 местах



Заседание по аресту Ильхама Насибуллина началось накануне в 19 часов. Заместителю министра пришлось ждать 2 часа, пока суд продлит меру пресечения фигуранту дела об убийстве и рассмотрит ходатайство об аресте другого задержанного по той же статье.

Ждали и дочь подозреваемого вместе с адвокатом Фанилем Кадыровым — раньше замглавы МЧС свою защиту ему доверил «коммунальный король Азино» Вячеслав Шелуханов.

ВИП-спасателя водворили в «клетку» Приволжского райсуда Казани трое сотрудников ФСБ. Поначалу он прятался от камер, потом перестал. А когда получил слово, рассказал — попытка возбудить дело по той же истории предпринималась в 2016-м году. Тогда сотрудники Следкома и МВД проверяли факты некой анонимки, а Счетная палата РТ изучала деятельность поисково-спасательной службы МЧС. Результатом разбирательства стал отказ в возбуждении дела.

ВИП-спасателя водворили в «клетку» Приволжского райсуда Казани трое сотрудников ФСБ

Ну а в 2020-м дело возбудили — по материалам проверок УФСБ. За эти годы предполагаемый ущерб лишь вырос. Для расследования всех обстоятельств создали большую группу, вероятно, предвидя новые эпизоды. По решению Станислава Столярова, руководителя 4-го отдела по расследованию особо важных дел, в группу включены следователи Буинского и Вахитовского отделов, а также семь сотрудников 4-го отдела. Руководителем назначен следователь Дмитрий Линевич, который занимался делом экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой.

По данным «Реального времени», старт расследования по делу бизнес-спасателей напоминал масштабную операцию. Во вторник, 17 марта, силовики провели следственные действия одновременно в 12 местах: в штаб-квартире МЧС Татарстана, а еще в Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Шемордане и Казани по адресам зональных отрядов казенного учреждения «Поисково-спасательная служба» (ПСС) и базирующихся в тех же населенных пунктах филиалах ООО «ОДС РТ». По версии СК, эта фирма — своего рода бизнес-клон ПСС.

Как сообщил суду руководитель следственной группы Дмитрий Линевич, результаты обысков лишь укрепили подозрения: в ангарах зональных отрядах ПСС обнаружен транспорт и оборудование «ОДС», на компьютерах госспасателей — документация коммерсантов, хотя договорных отношений между организациями нет.

Подозревают заместителя министра — и.о. начальника ФКУ «Поисково-спасательная служба» МЧС РТ Ильхама Насибуллина — в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями для государства в лице ПСС. Само дело о злоупотреблении возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц МЧС республики, а второе — о мошенничестве — в отношении неустановленных руководителей ООО «ОДС РТ».

«Особо хочу обратить внимание суда, свидетели — сотрудники ПСС, в том числе работающие в «ОДС», находятся в его непосредственном, прямом подчинении», — сообщил суду руководитель следственной группы Дмитрий Линевич

«Силами и средствами ПСС осуществлялась коммерческая деятельность»

Судья Халиса Ахмадеева огласила ходатайство следствия. По версии СК, к созданию бизнес-клона ПСС ради извлечения прибыли приложили руку неустановленные лица МЧС. Они же занимались кадровой политикой, распределяли доходы и отбирали людей на руководящие должности в «ОДС».

Те же неустановленные «под покровительством руководства МЧС РТ давали указания рядовым сотрудникам и начальникам зональных отрядов — выполнять работы на объектах предприятий-клиентов «ОДС». При этом спасатели, в нарушение законодательства, были устроены совместителями в коммерческой компании. А клиентами фирму обеспечивали те же влиятельные чиновники, что понуждали представителей опасных предприятий к заключению договоров на услуги «ОДС», путем занижения показателей готовности к ЧС по результатам учений.

На выходе «силами и средствами ПСС осуществлялась коммерческая деятельность», прибыль от которой в 2013—2020 годах составила 161 млн 850 тысяч рублей, а ПСС от аналогичной деятельности прибыли не получило», сообщалось в ходатайстве о заключении Насибуллина под стражу.

— Иной меры пресечения следствие не рассматривает... Особо хочу обратить внимание суда, свидетели — сотрудники ПСС, в том числе работающие в «ОДС», находятся в его непосредственном, прямом подчинении, — сообщил суду руководитель следственной группы Дмитрий Линевич. — Кроме того, по адресу проживания обнаружены документы, свидетельствующие о непосредственной аффилированности подозреваемого и организации «ОДС».

Помощник прокурора Приволжского района Казань Артур Абдуллин ходатайство об аресте поддержал

Такими доказательствами силовики считают списки работников «ОДС» платежку о зачислении замом гендиректора «ОДС» 10 тысяч рублей на счет супруги Насибуллина. Также в доме замминистра обнаружили подробные материалы тех самых проверок 2016 года. Еще одним аргументом за изоляцию от общества стала 25-летняя служба подозреваемого в органах МВД, в том числе в управлении охраны органов власти РТ, а вместе с ней — опыт и знания, как помешать объективному расследованию.

Помощник прокурора Приволжского района Казань Артур Абдуллин ходатайство об аресте поддержал.

«Никаких фактов не выявили, также грязью облили...»

Наличие дома копий материалов следствия Ильхам Насибуллин объяснил личным интересом к той истории 2016 года. Со слов замминистра, бумаги эти он получил от представителя силовых органов.

— Никаких фактов не выявили, также грязью облили, что я организовывал и покровительствовал. Опросили тех же работников «ОДС» и [Михаила] Ковригина (бывший инженер по охране труда ПСС), Ленура Зиннатуллина (задержанный по подозрению в мошенничестве директор ООО «ОДС РТ», — прим. ред.), которые ничего плохого обо мне не сказали, — рассказал подозреваемый в суде.

Днем ранее на допросе в СК полковник внутренней службы Насибуллин заявил: спасатели закон не нарушали, совмещать службу с работой в коммерческой организации в свободное время разрешает закон. По словам замминистра, узнал он об этом совместительстве лишь в 2016 году, когда начались те самые проверки. Тогда же якобы попросил у кадровиков списки таких совместителей.

Наличие дома копий материалов следствия Ильхам Насибуллин объяснил личным интересом к той истории 2016 года

Знакомство с директором «ОДС» Ленуром Зиннатуллиным не отрицал:

— Данная организация создана в 2013 году, я пришел на работу в декабре 2014-го. Никакого отношения к ней не имею. Не являюсь ни учредителем, ни организатором этой работы. Я ее не контролирую...

Между МЧС и «ОДС» было соглашение, согласно которому коммерсанты безвозмездно предоставляли министерству дорогую технику. Но только в Казани, говорит Насибуллин. Откуда взялась еще техника в зональных отрядах — не знает. Показания Ковригина против себя считает оговором. По данным защиты, этот свидетель в свое время сам входил в состав учредителей «ОДС», причем оставаясь сотрудником ПСС.

«Состава преступления здесь не вижу»

Судья напомнила: «Мы по существу дела обстоятельства дела здесь не выясняем». Замминистра ответил — с арестом не согласен, и вновь перешел к опровержению доказательств следствия. Перевод на счет жены 10 тысяч рублей от замдиректора «ОДС» Билалова он начал объяснять издалека: мол, этот господин Билалов «вел у меня финансовую отчетность, так как я был президентом Федерации водного поло», а в тот день «он шел погашать отчетность в банк, и я ему передал свои личные денежные средства для погашения кредита».

«Состава преступления здесь не вижу», — подытожил Ильхам Насибуллин. Хотя фактически своим объяснением дополнил картину тесных связей отдельных представителей министерства с отдельными бизнесменами. Адвокат Фаниль Кадыров уточнил у своего клиента, нет ли сейчас каких коммерческих договоров между МЧС и «ОДС»? Ответ был отрицательным.

Адвокат Фаниль Кадыров просил для своего клиента домашний арест

В то же время замминистра отметил, чем больше в республике обученных спасателей, неважно, государственных или частных организаций, тем лучше для взаимодействия при серьезных происшествиях. В пример привел крушение теплохода «Булгария» и пожар в ТЦ «Адмирал». Признался — газоспасательного отряда в МЧС сейчас и вовсе нет, слишком дорого обходится амуниция и тренировки личного состава. Коммерсанты могут себе позволить эти вложения.

В части договоров с предприятиями на поддержание сил и средств в постоянной готовности к ЧС компания «ОДС» не дублировала функции Поисково-спасательной службы. Просто потому, что такие договора — непрофильная работа службы, утверждает замглавы МЧС РТ. «Мы спасатели, а не коммерсанты», — отмечает он и предполагает, что иной подход может привести к «переработке» и без того загруженных сотрудников.

Адвокат Фаниль Кадыров просил для своего клиента домашний арест. «Нам самим интересно, чтобы были установлены все обстоятельства дела». Сам подозреваемый напоследок заявил: «Я законопослушный человек. Давно в органах власти. Мне доверяли руководители. И мне стыдно сегодня находиться здесь. Хочу, чтобы наказали тех, кто этого заслуживает».

Суд отправил замминистра в СИЗО до 16 мая. Защита намерена оспорить арест. А сегодня в том же суде рассмотрят ходатайства о мере пресечения действующему и бывшему директорам «ОДС».