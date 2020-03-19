«Дом татарской кулинарии» закрылся в последний раз

«Наверное, больше не откроемся»

Сообщение о том, что легендарный ресторан «Дом татарской кулинарии» в Казани закрылся, появилось в соцсетях заведения. В самом ресторане «Реальному времени» подтвердили, что он закрыт. На вопрос о том, планируется ли открытие и как надолго затянутся «технические причины», нам ответили: «Пока неизвестно. Наверное, больше не откроемся».

Директор и учредитель ресторана Ольга Николаева по телефону подтвердила, что ресторан закрыт. На вопросы о том, в чем причина и есть ли шансы на то, что легендарное заведение татарской кухни откроется снова, Ольга Евгеньевна отвечать не стала: «Я не даю комментариев на эту тему».

ООО «Бар-ресторан ДТК», бенефициаром которого является Ольга Николаева, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года зафиксировало убыток чуть более миллиона рублей, а в конце 2019-го были приостановлены операции по его счетам в двух банках.

К слову сказать, Ольга Николаева — руководитель и бенефициар еще одного ООО — «Декарт». Оно зарегистрировано по тому же адресу, основной вид его деятельности — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», и вот тут ситуация с прибылью за 2018 год уже была оптимистичнее: чистой прибыли было зафиксировано чуть более 4 миллионов рублей, а чистые активы оценивались в 11,5 миллиона. «Замороженных» счетов у этого предприятия не зафиксировано.

На вопросы о том, в чем причина и есть ли шансы на то, что легендарное заведение татарской кухни откроется снова, директор ресторана отвечать не стала. Фото localway.ru

«Сейчас на этом бизнесе уже не зарабатывают»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова предположила, что закрытие ДТК связано все с теми же проблемами, шлейф которых тянется с 2018 года:

— Внутренних причин не знаю и лишнего говорить тоже не буду. Знаю только, что там была высокая арендная плата. И думаю, что в этот период, когда произошел спад, они приняли такое тяжелое решение — учитывая низкую рентабельность этого бизнеса сейчас. Очень жаль, конечно.

Шарафутдинова объяснила «Реальному времени», что проблемы с рентабельностью испытывает практически весь ресторанный бизнес города и республики:

— Низкая рентабельность у всех. Сейчас нормой считается уровень 7—8%, в то время как 10 лет назад она составляла 30%. Сейчас на этом бизнесе уже не зарабатывают: просто для кого-то это дело всей его жизни, а у кого-то есть несколько предприятий, и он аккумулирует свою выручку с нескольких точек.

Первым шеф-поваром ресторана был легендарный Юнус Ахметзянов. Фото tatarlar.info

Дом, который построил Ахметзянов

Ресторан «Дом татарской кулинарии» был одним из старейших в городе: он открылся в 1969 году. Первым его шеф-поваром был легендарный Юнус Ахметзянов, идеолог татарской кухни, который посвятил жизнь ее популяризации, изучению и восстановлению забытых рецептов. В советское время ресторан был одним из самых известных в городе и республике.

Позже ресторан входил в сферу контроля Роберта Мусина. Крах «Татфондбанка» привел к проблемам: владелец здания кратно поднял арендную плату для ресторана, и в 2018 году ДТК закрылся в первый раз. Через некоторое время его снова открыли — договориться об аренде удалось. Но сейчас по ресторану ударила еще и неблагоприятная рыночная конъюнктура, и этого удара, видимо, он уже не смог перенести.

Людмила Губаева