Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ
Общая информация
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан образовано и функционирует в целях реализации полномочий Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, организации тушения пожаров, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Деятельность МЧС включает такие основные направления:
- Защита населения и территории региона;
- Изучение опасностей в природе и техносфере;
- Пожарная безопасность (общее положение, оперативное реагирование на вспышки природных пожаров, развитие средств и сил пожарной охраны, пожарная испытательная лаборатория);
- Прогноз ЧС (техногенных, биолого-социальных и природных);
- Обеспечение безопасности на региональных водных объектах;
- Деятельность военизированных частей;
- Ликвидация и предупреждение ЧС (чрезвычайных ситуаций).
Руководитель - Хабибуллин Рафис Завдатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. Губкина, 50
- Телефон: (843) 221-62-03
- Email: mchs@kabmin.tatarstan.ru
- Сайт: mchs.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017