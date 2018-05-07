Список персон

Миннахметов Радик Заудатович

Спорт
Миннахметов Радик Заудатович Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 21 июля 1988 года в Казани.

Образование:

2006 год — школа «Institut auf dem Rosenberg», Швейцария

2008 год — университет «EU» (European University) с присвоением квалификации «Бакалавр Делового Администрирования» (BBA), Швейцария

Трудовая деятельность:

С 2008 по 2010 гг. — специалист первой категории сметно-договорного отдела, УКС при фонде газификации РТ.
С 2010 по 2011 гг. — генеральный директор ООО «РАДЕКО», по совместительству директор по развитию ООО «КемиЛинк».
С 2011 по 2013 гг. — заместитель руководителя ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
С сентября 2013 г. — генеральный директор АО «Казань Арена».

Мастер автомобильного спорта (2010 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, 115а
  • Телефон: 7(843) 294-71-00
  • Email: ceo@kazanarena.com
  • Сайт: www.kazanarena.com

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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