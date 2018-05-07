Миннахметов Радик Заудатович
Общая информация
Родился 21 июля 1988 года в Казани.
Образование:
2006 год — школа «Institut auf dem Rosenberg», Швейцария
2008 год — университет «EU» (European University) с присвоением квалификации «Бакалавр Делового Администрирования» (BBA), Швейцария
Трудовая деятельность:
С 2008 по 2010 гг. — специалист первой категории сметно-договорного отдела, УКС при фонде газификации РТ.
С 2010 по 2011 гг. — генеральный директор ООО «РАДЕКО», по совместительству директор по развитию ООО «КемиЛинк».
С 2011 по 2013 гг. — заместитель руководителя ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
С сентября 2013 г. — генеральный директор АО «Казань Арена».
Мастер автомобильного спорта (2010 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, 115а
- Телефон: 7(843) 294-71-00
- Email: ceo@kazanarena.com
- Сайт: www.kazanarena.com
Дата последнего обновления: 07.05.2018