Медицинских масок в Татарстане не найти, но картельного сговора антимонопольщики не выявили

Фото: Максим Платонов

Цены на маски подскочили в 10 раз...

Сегодня УФАС в Татарстане, продолжив традицию карантинного периода, провело онлайн-конференцию. Во время видеоконференции затронули тему продажи актуальных в эти дни медицинских одноразовых масок.

Сотрудники Управления антимонопольной службы входят в штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятие пригласили представителей других ведомств. Ведущий специалист Минздрава РТ Эндже Сагдеева рассказала, что производители завышают цены на медицинские маски:

— Буквально в течение двух недель спрос на маски увеличился с 3 тыс. до 50 тыс. штук, за несколько дней были проданы полугодовые запасы. Представители аптечных и оптовых организаций отметили у отдельных производителей повышение цен до 10 раз, что связано с ажиотажным спросом, — подчеркнула Сагдеева.

Говоря о дефиците, представитель Минздрава отметила, что, «к сожалению, в настоящее время в республике нет такого производителя».

... но сговора среди аптек не выявлено

Модератор мероприятия — замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь отметил, что к важной теме подключили Минпромторг РТ:

— Основная задача — увеличить производство и создать условия, чтобы маски появились в аптеках и медучреждениях. В целом ситуация под контролем, в медучреждениях запас масок есть. Сговора при формировании дефицита средств защиты нами не зафиксировано.

Самодельные маски слишком неудобны

Чтобы узнать ситуацию с наличием масок, «Реальное время» обратилось к представителям лечебных учреждений и аптек.

— Обеспеченность очень плохая, пока пользуемся сформированным ранее запасом, но когда он закончится, не знаю, откуда будем брать маски, — ответил руководитель многопрофильного медицинского центра «Звезда» Артур Уразманов.

На вопрос нашего издания, не практичнее ли пользоваться многоразовыми масками, Уразманов заявил:

— Многоразовая маска — это противогаз. Бывают маски разного класса защиты. Те, в которых есть респиратор, создают защиту на 8 часов. Тканевые маски, которые нужно менять каждые 1,5—2 часа, необходимо прокладывать хотя бы ватой, чтобы создавать какую-то защиту. Но надо их стирать, меняя «внутренности», кипятить. Это создает большие неудобства. Причем маска теряет свой функционал, когда промокает.

Осталось потерпеть месяца три

— В Казани есть производители масок, но они работают на государственные клиники, не на частный сектор. Прежде мы перекупали у разных посредников средства индивидуальной защиты. Цены на них росли ежедневно. А с месяц назад они и вовсе исчезли. Ни у кого из наших партнеров масок нет, даже для личного пользования за бешеные деньги невозможно купить, — комментирует ситуацию нашему изданию директор ООО «АСМ-медикал», оптово-розничной фирмы, Ксения Семенова. — Те производители, у которых маски раньше были, тоже в один голос говорят, что их нет. Сначала нас информировали, что все маски из России едут в Китай, а теперь нет сырья в стране, потому что наши производители работали на китайском сырье. Все, что из Китая приходило раньше по морю, до нас шло три месяца. Китайские производители не работали последние три месяца, сейчас возобновляют деятельность, получается, что где-то через три месяца сырье будет в России.

И все-таки в такой ситуации Ксения Семенова посоветовала самим сшить маски, «это не проблема для человека, у которого есть руки»:

— Берете марлю, вкладываете в нее вату, шьете резиночки. Носите штук по десять, складываете в пакетик, дома кипятите, проглаживаете и снова берете с собой.

Екатерина Аблаева