Министерство юстиции РТ
Общая информация
Министерство юстиции Республики Татарстан проводит государственную политику в сфере юстиции; реализует взаимодействие с органами местного самоуправления по правовым вопросам, правовое обеспечение и координацию законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, формирование и ведение единого банка нормативных правовых актов Республики Татарстан, организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности мировых судей Республики Татарстан.
Основными задачами министерства являются:
- реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий РТ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ и по предметам собственного ведения РТ;
- достижение уровня правового обеспечения законопроектной и иной нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти РТ, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства;
- обеспечение условий для осуществления деятельности мировых судей на территории РТ;
- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
- Телефон: (843) 293-12-23
- Email: minjust@tatar.ru
- Сайт: minjust.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017