События недели: гибель Айрата Хайруллина, Михаил Афанасьев строит дом у МСЗ, а власти изолируют китайцев

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

В пятницу в авиакатастрофе погиб депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Хайруллин — его вертолет совершил жесткую посадку на лед в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. На уходящей неделе в Татарстане продолжилась череда кадровых перестановок: Айрат Сибагатуллин уже второй раз за десятилетие «подменил» в должности Зилю Валееву, на этот раз — в музее-заповеднике «Казанский Кремль», а Ильсур Метшин, наконец, нашел замену для попавшего под следствие экс-начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Стало известно, что обидчик обманутых дольщиков, экс-глава «Свея» Рашид Аитов, намеревается выйти на волю, так и не отсидев в колонии ни дня, а для прибывающих из Китая студентов под Казанью организовали карантинный лагерь — во избежание распространения коронавируса. Кроме того, новыми скандалами отметился татарский шоу-биз. О самых громких и значимых событиях минувших семи дней — в обзоре «Реального времени».

Гибель Айрата Хайруллина

В пятницу в авиакатастрофе погиб депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Хайруллин — его вертолет совершил жесткую посадку на лед в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. На борту, помимо Хайруллина, находились его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдад Сулейманов, они выжили.

Росавиация сообщила, что основной причиной падения вертолета могла стать метель. Источник «Реального времени» в ведомстве подтвердил, что в этот день были все условия для обледенения, погода была нелетная. Еще две основных версии причины катастрофы — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Сегодня в Казани состоялось прощание с Айратом Хайруллиным.

Экс-глава «Свея» Рашид Аитов может выйти из тюрьмы на 4 года раньше срока

Как выяснило «Реальное время», неделю назад, 30 января, осужденный на 10 лет за мошенничество экс-глава строительной империи «Свей» Рашид Аитов подал ходатайство в Приволжский райсуд Казани об освобождении от наказания в связи с болезнью. Рассмотрят его уже 27 февраля, а в случае принятия положительного решения горе-строитель, недострои которого до сих пор простаивают в разных районах Казани, может выйти из тюрьмы на 4 года раньше положенного срока.

Приговор Аитову райсуд Казани зачитал 7 декабря 2018 года, признав виновным в 126 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Через год Верховный суд РТ сократил срок застройщику с 11 до 10 лет колонии общего режима, переквалифицировав ряд эпизодов по менее тяжким статьям. На сегодняшний день он в общей сложности (с учетом содержания в СИЗО) отсидел 6 лет и 3,5 месяца и выйти должен был лишь к концу 2023 года. Хотя на самом деле непосредственно в колонии не провел и дня: сейчас он находится в больнице для осужденных при казанской колонии №2.

Рашид Аитов подал ходатайство в Приволжский райсуд Казани об освобождении от наказания в связи с болезнью. Фото Ирины Плотниковой

По информации «Реального времени», спецкомиссия врачей УФСИН по Татарстану выдала заключение о том, что болезни Аитова входят в перечень диагнозов, препятствующих отбыванию наказания за решеткой, после чего мошенник сразу же подал соответствующее ходатайство. К слову, вину свою он так и не признал.

Кадры решают: Сибагатуллин вновь сменил Зилю Валееву

На минувшей неделе в Татарстане продолжились кадровые пертурбации. 3 февраля Ильсур Метшин представил исполкому нового главу управления образования Казани Ирека Ризванова, экс-директора лицея-интерната для одаренных детей №2 — образцово-показательного по всем меркам учебного заведения, в последние годы уверенно обходящего другие топовые школы Казани по всем показателям. Мэрия, наконец, нашла преемника для попавшего под следствие по подозрению в получении взятки экс-начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Новому руководителю была поставлена задача — подтянуть уровень отстающих школ города.

6 февраля стало известно, что бывший министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин назначен директором главного культурного объекта республики — музея-заповедника «Казанский Кремль». Причем в новом кресле Сибагатуллин вновь сменил Зилю Валееву, в течение последних 8 лет возглавлявшую музей-заповедник. В первый раз подобное произошло в 2011 году, когда он возглавил министерство культуры Татарстана сразу после ухода Валеевой. Подробнее о том, как складывалась карьера выходца из Богатых Сабов «Реальное время» писало ранее.

Бывший министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин назначен директором главного культурного объекта республики — музея-заповедника «Казанский Кремль». Фото kazan-kremlin.ru

Как ветерана Великой Отечественной войны в Елабуге хоронили на кладбищенской дорожке

В конце января ушел из жизни 93-летний житель Елабуги ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Фронтовика похоронили на местном кладбище — прямо на дорожке между могилами, несмотря на возмущение родственников, не найдя для проведения ритуала более подходящего места. Крик о помощи в соцсетях 3 февраля опубликовала внучка фронтовика Оксана Канцерена.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» она рассказала, что проблемы у семьи ветерана возникли не только с ритуальным бюро, но и с военкоматом, отказавшим в положенном по закону возмещении средств на захоронение. Историю тут же растиражировали десятки СМИ. Выяснилось, что у ушедшего Ханифа Ашрапова были разночтения в документах — разные отчества в военном билете и паспорте, а чиновники из военкомата, по всей видимости, не захотели разбираться в ситуации и помогать семье.

Спустя 2 дня, 5 февраля, проблему прокомментировал Рустам Минниханов. Глава пресс-службы президента Лилия Галимова заявила, что реакция Минниханова была жесткой. «Он отметил недопустимость такого равнодушного отношения к ветеранам, а чиновникам всех уровней республики поручил без промедления реагировать на любые подобные факты», — подчеркнула она. Исполком Елабужского района сообщил о том, что ветеран будет перезахоронен со всеми почестями.

Фронтовика похоронили на местном кладбище — прямо на дорожке между могилами. Фото Оксаны Канцернене

Глава Зеленодольска пообещал переехать поближе к МСЗ и построить дом рядом с Метшиным

6 февраля на отчетной сессии Осиновского сельского поселения главной темой дискуссий властей и жителей ожидаемо стало строительство мусоросжигательного завода вблизи жилых домов. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, присутствовавший на встрече, заявил о готовности переехать в Осиново и построить там дом для своей семьи. «Возможно, мы разместимся с Ильсуром Раисовичем по соседству», предположил Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Реального времени», вспоминая о недавнем обещании мэра Казани Ильсура Метшина купить дом вблизи МСЗ одному из своих сыновей.

— Если Ильсур Раисович сказал, то он это обязательно сделает. Я тоже могу сказать, что, если начнется строительство, то я готов рядом с ним или где-то в Осиново построить дом. Я сказал это, чтобы подтвердить, что мы такие же, как все. Никто из нас не хочет, чтобы было хуже. Если завод начнет строиться, когда он начнет строиться, я действительно готов построить здесь, в поселке Осиново, дом для своей семьи.

Афанасьев также пообещал недовольным жителям поселка лично запросить у инвестора строительства МСЗ всю проектную документацию, доказывающую безопасность расположения завода вблизи домов.

Афанасьев пообещал запросить у инвестора строительства МСЗ всю проектную документацию, доказывающую безопасность расположения завода вблизи домов. Фото Рината Назметдинова

«Встала» реконструкция деревянной мечети XIX века, эвакуированной в Вологду из Рыбной Слободы

3 февраля прославленный российский реставратор Алексей Попов остановил реконструкцию памятника деревянного зодчества 1879 года постройки — мечети из села Большая Елга Рыбно-Слободского района республики. Мастер опубликовал в Facebook открытое письмо, в котором объявил о том, что отзывает своих специалистов с объекта из-за тотального недофинансирования работ со стороны Татарстана. По словам Попова, у него не осталось средств ни на выплату зарплат, ни на закупку стройматериалов.

Проект реставрации был заказан Реставрационному центру Александра Попова Минкультом РТ еще в 2017-м, затем правопреемником ведомства стал Комитет по охране объектов культурного наследия по РТ, возглавляемый Иваном Гущиным. Трехсторонний договор на реставрацию мечети был заключен в конце декабря 2018 года: в него вошло ДУМ РТ, оплачивающее львиную долю работ за счет средств жертвователей и меценатов. Стоимость работ, прописанная в контракте, — 20 млн рублей, а сроки сдачи — декабрь 2019 года. Исполнять контракт подрядчик начал в начале 2019 года, и в январе разобрал и вывез мечеть на свою базу — в вологодский город Кириллов.

Корреспонденту «Реального времени» Попов рассказал, что сумма в договоре, как и сроки сдачи объекта изначально были нереальными, о чем он не раз предупреждал и самого Гущина и его специалистов. На словах были достигнуты договоренности о том, что в процессе работ смету увеличат, чего за год сделано не было. Кроме того, смета урезалась во время экспертизы, заказанной комитетом Гущина, а итоговый ее вариант он получил на руки уже после подписания договора. Реальная же стоимость реставрации мечети составляет 49 млн рублей.

По словам Попова, у него не осталось средств ни на выплату зарплат, ни на закупку стройматериалов. Фото tatarstan.ru

Сам Иван Гущин был удивлен такими порядками чисел. Пресс-секретарь комитета пояснила «Реальному времени», что в ведомстве не ожидали увеличения сметы в два раза и еще раз напомнили, что сумма в 20 млн фигурировала и в договоре, и в утвержденном самом архитектором проекте реставрации. К тому же Попов реставрирует сразу два памятника деревянного зодчества из Татарстана — договор на восстановление Михаило-Архангельской церкви села Архангельские Кляри Камско-Устьинского района РПЦ и Попов подписали в 2019 году, смета составила 15 млн рублей. Работы над этим объектом реставратор также пока заморозил.

6 февраля в Казани состоялась встреча всех сторон спорной ситуации, по итогам которой было решено 10 февраля снарядить в Вологду межведомственную рабочую группу, которая познакомится с ходом работ и перепроверит всю документацию. После этого будет приниматься решение о дофинансировании или остановке сотрудничества с архитектором.

Бразильские страсти на татарской эстраде: разбитая машина Иркэ и уходы из «Барс-Медиа»

Вечером 3 февраля появилась новость о срыве концерта татарской певицы, артистки лейбла «Барс-Медиа» Иркэ. Звонок от неизвестных поступил в отделение полиции прямо во время концерта в казанском КСК «Уникс» — сообщили о подозрительной коробке с торчащими проводами. Никакой коробки специалисты не обнаружили, но концерт был сорван — 800 гостям пришлось покинуть зал. За день до этого Иркэ разбили машину, припаркованную у дома. Сама артистка слухи о возможной активизации недоброжелателей не комментирует, но в профессиональной тусовке уверены — все это лишь следствие недавнего скандала в медиагруппе «Барс-Медиа».

В последние месяцы обычно закрытая для обывателя сфера татарского шоу-биза кипит: один за другим о проблемах внутри главной продюсерской компании республики заявляют артисты, проработавшие в ней многие годы. Певица Ландыш Нигматжанова выпустила резонансное видео, в котором объяснила, почему после 15 лет сотрудничества покидает «Барс-Медиа», следом заявления в соцсетях опубликовала Айгуль Рахимова.

Ландыш Нигматжанова выпустила резонансное видео, в котором объяснила, почему после 15 лет сотрудничества покидает «Барс-медиа». Фото instagram.com/landyshnigmatjanova

Некоторые артисты фактически напрямую заявляют об упадке в медиа-группе и обвиняют в этом Иркэ. В 2018 году в компании сменилось руководство — вместо Марата Гараева «Барс-Медиа» возглавила его дочь Дина Гараева, которая, по слухам, очень близко дружит с певицей Иркэ и многие решения о судьбе тех или иных артистов принимает именно под ее влиянием.

Суд начинает рассмотрение дела об аферах экс-продавца ТТС Айрата Файзуллина на 138 млн рублей

в Приволжский райсуд Казани, наконец, поступило дело об аферах под видом продажи авто по системе трейд-ин, которые, по версии следствия, проворачивал 30-летний продавец одного из автосалонов ТТС Айрат Файзуллин. Дело расследовалось год. В итоге, как выяснило «Реальное время», Файзуллину вменяют 101 эпизод мошенничества с 69 потерпевшими и 138 миллионов рублей ущерба. По информации прокуратуры, под арест по делу попали 84 машины самых разных ценовых категорий — от «Шевроле Нивы» до Mercedes ML, были заявлены и гражданские иски на 50 млн рублей.

Файзуллина арестовали еще 24 января 2019 года. Как полагают следователи, в течение нескольких лет он с помощью «хитроумной» схемы обманывал людей, обещая клиентам салона и своим знакомым поставку новых авто в обмен на передачу машин с пробегом и доплату. В итоге, не оформляя сделку, просто забирал старенькие иномарки вместе с документами и переоформлял их в ГАИ на себя и перекупщиков.

Вину бывший продавец-консультант признал частично, по словам источников «Реального времени», по причине того, что просто не смог вспомнить всех потерпевших. Любопытно, что у Файзуллина не нашли ни крупных сбережений, ни недвижимости, только дорогую технику. Попыток погасить ущерб он не предпринимал.

Татарстанские власти открыли в Казани карантинный лагерь для студентов из Китая

На базе детского лагеря «Пламя» оборудовали особую карантинную зону для студентов, вернувшихся на учебу в Татарстан из Китая. Фото vk.com

10 февраля в Китае заканчивается празднование Нового года по восточному календарю, студенты, получающие образование за границей, и сотрудники транснациональных корпораций, занятые за рубежом, начнут массово разъезжаться в другие страны. Только в Казань ожидается прибытие из Поднебесной порядка 1 тысячи 800 студентов. Местными властями эти вести воспринимаются с тревогой, особенно на фоне того, что по состоянию на 7 февраля общее число заразившихся коронавирусом превысило 31,1 тысячи человек, уже скончались свыше 630 человек.



На минувшей неделе стало известно, что в Казани на базе детского лагеря «Пламя» оборудовали особую карантинную зону для студентов, вернувшихся на учебу в Татарстан из Китая. «Это общая практика в России, куда бы ни прибыли китайские студенты. Везде по стране жители Поднебесной проходят обязательный двухнедельный карантин. Там хорошо выстроена работа», — пояснила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Условия размещения студентов из Поднебесной в «Пламени» проверили вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава Генконсульства КНР в Казани У Инцинь.