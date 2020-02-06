Под Казанью организовали карантинную зону для студентов из Китая

На базе детского лагеря «Пламя» под Казанью оборудовали особую карантинную зону для студентов, вернувшихся на учебу в Татарстан из Китая.

«Это общая практика в России, куда бы ни прибыли китайские студенты. Везде по стране жители Поднебесной проходят обязательный двухнедельный карантин. Там хорошо выстроена работа», — рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, условия размещения студентов проверили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и руководитель Генерального консульства КНР в Казани У Инцинь.

Ранее Министерство науки и высшего образования приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта.

Напомним, после китайского Нового года в Казань ожидается прибытие около 1 800 студентов из Китая. За ними установят медицинское наблюдение. При этом некоторые студенты КФУ из Китая вынуждены на эти каникулы остаться в Казани из-за вспыхнувшего на их родине коронавируса.