Траурный митинг официально открыт: первые лица Татарстана скорбят о гибели Хайруллина

Фото: Людмила Артамонова

В здании Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани официально открыта церемония прощания с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным. На панихиде присутствуют первые лица республики.



Первый вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов объявил траурный митинг открытым. С речью выступил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Президент РТ Рустам Минниханов приехал проститься, он пообщался с семьей погибшего в стороне от прессы, но уже покинул здание филармонии.



Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов во время прощальной речи не смог сдержать слез, ему пришлось прерываться, передает корреспондент «Реального времени». Все выступающие на траурном митинге подчеркивают, что Айрат Хайруллин был позитивный, яркий, открытый. Очень любил свою семью и всегда о них заботился.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный.

