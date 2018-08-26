ГК ТрансТехСервис

Фото: Автостат

Общая информация

Компания «ТрансТехСервис» (ТТС) создана в 1992 году в Набережных Челнах. За более чем 25 лет работы была создана широкая сеть, состоящая из группы компаний, занимающихся продажей автомобилей преимущественно иностранного производства, их сервисным и гарантийным обслуживанием. Управляющая компания группы – ООО «УК „Транстехсервис“ – расположена в Набережных Челнах.

«ТрансТехСервис» является официальным дилером 21 автомобильных брендов: УАЗ, Lada, Kia, Hyundai, Ford, MINI, Chevrolet, Renault, Skoda, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Mazda, Subaru, Audi, BMW, Genesis, Land Rover, Jaguar, Lexus и Porsche. Сегодня портфель брендов «ТТС» является одним из самых широких среди компаний отрасли страны. Является единственным крупнейшим российским авторетейлером, не имеющим дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2016 году компания заняла второе место по продажам как новых, так и подержанных автомобилей.

Группа компаний объединяет 83 дилерских центра продаж новых автомобилей и 14 центров продаж авто с пробегом.

В сервисных центрах «ТрансТехСервис» проводится техобслуживание не только представляемых брендов. Сертифицированное обслуживание, соответствующее стандартам производителей, на правах официального дилера по сервисному обслуживанию, доступно также по маркам Jeeli, Chevrolet, Oliel и Ssang Yong.



В пунктах страхования можно оформить полис обязательного страхования, а в специализированных дилерских центрах пройти техосмотр.

«ТТС» присутствует в 10 городах России: Казани, Уфе, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Стерлитамаке и Оренбурге.

Директор —Ибрагимов Тагир Мунирович

Председатель совета директоров — Зубарев Вячеслав Викторович



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