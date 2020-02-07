Дело автоторговца Файзуллина ушло в суд с ущербом на 140 миллионов

Все «прокрученные» бывшим менеджером ТТС авто — из Казани, и только одно — из Чувашии

Фото: Максим Платонов

Под арестом — 84 машины и бывший менеджер ТТС, ущерб по делу оценен в 138 млн рублей. Накануне в Приволжский райсуд Казани поступило дело об аферах под видом продажи авто по системе трейд-ин. Вину арестованный Айрат Файзуллин признал лишь частично — потому что просто не смог вспомнить всех своих «клиентов».

Дело Файзуллина в цифрах

101 эпизод мошенничества потянул на 63 тома уголовного дела. За год его расследования полицейскими УВД Казани количество потерпевших выросло с 27 до 69 человек, а установленный ущерб — с 18 до 138 миллионов рублей.

В хищении средств обвиняют 30-летнего Айрата Файзуллина, бывшего продавца-консультанта в фирме, которая входит в холдинг «ТрансТехСервис». По версии следствия, в 2017—2018 годах он обещал клиентам салона и своим знакомым поставку новых авто в обмен на передачу машин с пробегом и доплату, а в итоге, не оформляя сделку, просто забирал старенькие иномарки вместе с документами и переоформлял их в ГАИ на себя и перекупщиков. Последние фигурируют в деле в качестве свидетелей, утверждая, что об афере не знали.

Дальше машина несколько раз продавалась по договору уступки, а деньги присваивались. Причем порой в роли промежуточных покупателей выступали желающие купить в салоне новый автомобиль. Например, человек был готов отдать за Audi 5 млн рублей, а ему говорили, что никаких проблем нет, но должны соблюдаться три условия: полная страховка, оплата части покупки в кредит и передача старой машины по системе трейд-ин.

На вопрос клиента, что делать, если нет старого авто (например, жене решил отдать), ему предлагали подписать бумаги на приобретение и моментальную продажу машины, которую он даже не видел. В глазах клиента сделка казалась вполне привлекательной — денег на покупке-продаже некоего старого авто он не терял, зато получал крупную скидку на новую машину.

Также в деле фигурирует эпизод с бизнесом стройматериалов, под предлогом инвестиций в который обвиняемый заполучил у приятеля 1 млн рублей. Приятель тоже признан потерпевшим.

Под арест по делу попали 84 машины самых разных ценовых категорий — от «Шевроле Нивы» до Mercedes ML с пробегом, в том числе те, что уже успели обрести новых покупателей. Фото Максима Платонова

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, под арест по делу попали 84 машины самых разных ценовых категорий — от «Шевроле Нивы» до Mercedes ML с пробегом, в том числе те, что уже успели обрести новых покупателей. Заявлены и гражданские иски на 50 млн рублей, самый крупный, на 16 млн, подан покупателем сразу нескольких машин.

Попыток погашения ущерба Файзуллин не предпринимал, хотя вину частично признавал еще год назад — после ареста 24 января 2019 года. Ни крупных сбережений, ни недвижимости у него не нашли, лишь дорогие телефоны и технику.

Финальное обвинение Файзуллину предъявили по 65 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, 35 эпизодам того же преступления, но в крупном размере и лишь одному эпизоду мошеннического хищения в значительном размере (ч. 4, ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ соответственно).

Арестовывали и новые машины

«Реальное время» ранее описывало схему с трейд-ин, придуманную Файзуллиным. Самое неприятное в ней — тот факт, что схема ударила по приобретателям новых авто — машины изъяли сотрудники правоохранительных органов. Как рассказывал один из пострадавших — сотрудник казанской строительной фирмы Алексей Шубин, машину у его жены изъяли в апреле прямо на улице Казани. Машина стала вещдоком в деле. Находясь на штрафстоянке, приносила владельцу одни убытки: страховку и налоги за нее по-прежнему приходилось платить.

Как рассказал Шубин сегодня, автомобиль ему все же вернули — в сентябре, почти через полгода после изъятия. Машина до сих пор проходит по делу вещдоком, хотя ее все же отдали на ответственное хранение владельцу.

Добавим еще несколько фактов о схемах Файзуллина и их последствиях, которые известны нам от источников в правоохранительных органах:

Все потерпевшие — из Казани, но одну из перепроданных машин полиция изъяла у покупателя в Чувашии.

Свою вину Файзуллин признает частично. Почему частично? Некоторых потерпевших на следствии он просто не смог вспомнить, комментируют источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Меньше, чем остальные, потерял владелец старенькой «Лады»: его ущерб оценен в 100 тысяч рублей.

Свою вину Файзуллин признает частично. Фото kazanfirst.ru

ТТС: «Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации»

В ГК «ТрансТехСервис» ранее уже комментировали ситуацию с изъятием машин у покупателей:

— К сожалению, некоторые наши клиенты стали жертвами действий бывшего сотрудника ТТС Айрата Файзуллина. Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации. В настоящий момент идет предварительное следствие, результаты которого не разглашаются. Автомобили изымаются правоохранительными органами в рамках проводимых следственных мероприятий. Решения по возмещению ущерба будут приняты после окончания следствия и решения суда. Мы со своей стороны предпримем все усилия, чтобы защитить интересы наших клиентов.

В ТТС также уточнили один важный для ситуации момент: по словам сотрудника пресс-службы компании, ТТС как юрлицо в принципе не может заключать договор переуступки. Он заключается только между двумя физлицами. Так что схема с трейд-ин, в которой участвовали третьи лица, была введена Файзуллиным.