У Инцинь
Общая информация
Родился в сентябре 1965 года.
Образование
Имеет высшее образование.
Трудовая деятельность
1986–1994 гг. — работник МИД КНР.
1994–1998 гг. — второй секретарь, первый секретарь посольства КНР в Республике Казахстан.
1998–2001 гг. — заместитель заведующего, заведующий операционным отделом пекинского управления по обслуживанию дипломатического корпуса КНР.
2001–2002 гг. — первый секретарь департамента информации и печати МИД КНР.
2002–2005 гг. — советник партийного комитета МИД КНР.
2005–2008 гг. — советник посольства КНР на Украине.
2008–2010 гг. — советник департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.
2010–2012 гг. — вице-мэр города Цзямусы провинции Хэйлунцзян.
2012–2015 гг. — первый генеральный консул КНР в Оше в Киргизии.
2015–2017 гг. — советник в ранге заместителя директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.
С 2017 г. — первый генеральный консул КНР в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Подлужная, 21
Дата последнего обновления: 26.11.2020