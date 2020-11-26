У Инцинь

Общая информация

Родился в сентябре 1965 года.

Образование

Имеет высшее образование.

Трудовая деятельность

1986–1994 гг. — работник МИД КНР.

1994–1998 гг. — второй секретарь, первый секретарь посольства КНР в Республике Казахстан.

1998–2001 гг. — заместитель заведующего, заведующий операционным отделом пекинского управления по обслуживанию дипломатического корпуса КНР.

2001–2002 гг. — первый секретарь департамента информации и печати МИД КНР.

2002–2005 гг. — советник партийного комитета МИД КНР.

2005–2008 гг. — советник посольства КНР на Украине.

2008–2010 гг. — советник департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.

2010–2012 гг. — вице-мэр города Цзямусы провинции Хэйлунцзян.

2012–2015 гг. — первый генеральный консул КНР в Оше в Киргизии.

2015–2017 гг. — советник в ранге заместителя директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.

С 2017 г. — первый генеральный консул КНР в Казани.

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