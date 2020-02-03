«И при жизни жизни не было, и после смерти захоронили как собаку»

Ветерана войны из Елабуги похоронили на кладбищенской тропинке, а военкомат сначала заявлял, что такого человека не существует

Фото: Оксана Канцернене

31 января в Елабуге ушел из жизни 93-летний татарстанец — ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Когда его родственники обратились в военкомат, чтобы получить положенную выплату на захоронение, им ответили, что «такого человека не существует»: разные ведомства запутались в документах. А место под могилу выделили прямо на кладбищенской дорожке. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Такого человека не существует»



Рассказ о похоронных мытарствах появился на страничке в соцсети внучки фронтовика Оксаны Канцерене. В нем обращают на себя внимание два печальных факта. Во-первых, вдруг оказалось, что в военном билете и в паспорте ветерана значились разные отчества: по паспорту усопший был Ханифом Ашраповичем, а по военному билету — Ханифом Хисматовичем. Во-вторых, место на кладбище под могилу фронтовика в год 75-летия Великой Победы выделили, мягко говоря, весьма скромное: прямо на дорожке.

Внучка фронтовика рассказала «Реальному времени», как начиналось взаимодействие с официальными органами:

— После того, как дедушка умер, мы обратились в военкомат Елабуги, и там нам сказали: «Извините, мы вам ничем помочь не можем, у вас разные отчества в документах, такого человека не существует». Я дар речи потеряла. «Как это, — говорю, — не существует? Ветераны же все на учете, в этом реестре он есть, он же все это время получал пенсию, подарки, медали — все, что положено ветеранам, и все положенные корочки у него были». А мне ответили: «Корочки выдавала соцзащита». А на основании чего она это выдавала? Военный билет дедушка получал еще в 1963 году, мы в него и не заглядывали никогда. Но выходит, что все это время об этом было известно кому-то?

Потом Оксане позвонили из военкомата еще раз и сказали: «У вас есть еще полгода впереди, так что разбирайтесь пока с документами».

Деньги на захоронение вернут: в дело вмешался Елабужский исполком

Пост в соцсети внучка ветерана опубликовала в пятницу вечером. Уже в субботу с утра с ней связались из елабужского исполкома и уверили в том, что путаницу с отчествами исправят, и затраты на похороны все-таки компенсируют:

— Приятная женщина из исполкома звонила, зовут ее Галина Витальевна. Она рассказала мне, что связались с военкоматом, там ей ответили, что вопрос решаемый, что сделали запрос в Челны, оттуда дадут официальный ответ, и по итогам всех разбирательств нам деньги выплатят без вопросов.

Военный комиссар Елабуги и Елабужского районе Николай Битюков прокомментировал «Реальному времени» ситуацию.

— В тех документах, которые они нам представили, действительно было разночтение по отчеству — поменялось отчество, а в наших документах не внесли изменения. Мы сейчас сделали запрос в военкомат Набережных Челнов, нам подтвердили, что такому ветерану действительно удостоверение выдавалось. В течение двух дней нам привезут подтверждающую справку, потом, когда они нам представят все документы по затратам на захоронение, мы отправим их в вышестоящую инстанцию. И компенсация придет. Мы же сразу не производим оплату, мы компенсируем расходы граждан на похороны.

Впрочем, компенсировать обещали не всё. Как рассказывает Оксана Канцерене, сотрудница военкомата сразу же предупредила ее, что вернут меньше потраченного.

— Она мне показала свой установленный перечень, я ей — свой, который оплатила в похоронном бюро, они совпадают. Я оплатила около 20 тысяч, но она сказала, что возврат на эту сумму они нам не сделают, максимум 14 000. «У нас так не платят, у нас платят вот так».

«Эх, кызым, какое нехорошее место...»

Итогом грустного дня были похороны. Внучка фронтовика показала фотографии могилы: скромный холмик высится прямо посреди тропинки кладбища.

— У меня губы тряслись, когда я оттуда уходила. По мусульманским обычаям женщинам нельзя заходить на кладбище, пока не захоронят тело, мулла не разрешает. Мы стояли у ворот, потом подошел мой муж и сказал: «Почему же так сделали, на дороге похоронили?» Я думаю, быть того не может. А потом мулла подходит и говорит: «Эх, кызым, какое нехорошее место, ну что ж вы даже не посмотрели...» Я стояла и не знала, что ответить.

Потому что, во-первых, я сначала этого места и не видела, а потом, когда мулла нам разрешил подойти, я посмотрела — меня трясло. Мама стояла там и плакала: «И при жизни, — говорит, — жизни не было, и после смерти захоронили как собаку».

Места для захоронения родные не выбирали: просто обратились в бюро ритуальных услуг и заказали полный комплекс этих самых услуг. После похорон возмущенные родственники приехали в бюро и спросили, почему для могилы фронтовика выбрали такое место. Им ответили, что других мест нет.

— Но там же целое пустое кладбище забором огорожено! А девушка в «Ритуальных услугах» мне ответила: «У нас тут неразбериха пока, поэтому там хоронить запрещают». Плечами пожала, да и всё, — рассказывает Оксана Канцерене. — При этом они ведь немалые деньги берут: 7,5 тысячи за копку ямы, 4,5 тысячи за то, чтобы нести человека. Я говорю: «Это же вообще ветерану должно быть бесплатно». Она ответила, что у них такого нет.

Дочь фронтовика, мать Оксаны, после перенесенного стресса попала в больницу. Сотрудники исполкома предложили помочь облагородить могилу. Внучка ветерана сначала потребовала захоронить деда на аллее Славы со всеми почестями, но потом родственники взяли время на размышления.

— Мы пока не решили, что будем делать. Нужно сначала посоветоваться с хазратом: ведь не очень хорошо будет душу тревожить.

9 мая в стране будет отмечаться 75-летие Великой Победы. По всей России воздают почести ветеранам, проводят масштабную подготовку к празднику, ведут реестр оставшихся в живых фронтовиков. Этот реестр стремительно уменьшается.

Оксана, похоронив деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, против Японии, пишет у себя на странице:

«Им не нужно много. Просто дайте дожить достойно. И умереть достойно».