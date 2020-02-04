Ландыш Нигматжанова: «Насчет машины Иркэ — думаю, что это провокация»

Концертный директор Иркэ назвала происходящее травлей и сообщила, что только чудо уберегло певицу от гибели

На татарской эстраде кипят нешуточные страсти. В воскресенье, 3 февраля, неизвестные почти сорвали концерт певицы Иркэ — полицейские получили сигнал о том, что в КСК «УНИКС» нашли коробку, из которой торчали провода. 800 зрителей вывели из зала, но никаких коробок не нашли. А в ночь на понедельник в припаркованном автомобиле Иркэ разбили стекла. Широко обсуждаются слухи о том, что все это — продолжение недавних скандалов с уходом нескольких артистов из медиагруппы «Барс-Медиа». Как комментируют ситуацию представители Иркэ и что думает об этом Ландыш Нигматжанова, недавно выступившая с видеообращением, в котором фактически обвинила Иркэ в развале их общей «музыкальной альма-матер» — «Барс-Медиа», — в материале «Реального времени».

Факты: испорченный концерт, изуродованный автомобиль, сообщение Элвина Грея

Сообщения о «подозрительной коробке» получили по телефону в отделе полиции «Япеева» вечером 3 февраля. Полицейские (в том числе кинолог с собакой) обследовали помещение концертного зала УНИКСа, но ничего не нашли, и концерт продолжился. Во время проверки погулять вокруг УНИКСа пришлось 800 зрителям.

Но на этом злоключения Иркэ (в обычной жизни — Айгуль Миншакировой) не закончились. Ночью кто-то разбил стекла в ее машине. Сообщил широкой общественности об этом почему-то другой известный деятель местного шоу-бизнеса — Элвин Грей (Радик Юльякшин). В своем аккаунте в «Инстаграме» он написал: «Машина певицы разбита в хлам». И добавил: «Вы что творите уроды!!!???" (авторская пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Юльякшин в той же записи сообщил, что это уже не первый случай: «Это происходит с пугающей регулярностью. Осенью был подрезан тормозной шланг, вспороты колеса, повреждено рулевое».



Концертный директор Иркэ Лилия Шамсутдинова прокомментировала «Реальному времени» произошедшее:

«По поводу концерта: 2 февраля поступил анонимный звонок по поводу возможной угрозы безопасности для здоровья и жизни зрителей, которые находились в зале. Все зрители были выведены из зала УНИКСа. В настоящее время данным инцидентом занимаются правоохранительные органы. Более подробной информации об этом мы не можем дать ввиду тайны следствия.

По поводу машины: это не первый уже случай, травля началась более полугода назад. Были предприняты попытки устроить аварии, в результате которых Иркэ могла бы погибнуть или получить серьезные травмы. Только чудо помогло вовремя предотвратить их. Это расценено нами как реализация одной из угроз, чтобы певица прекратила концертную деятельность. Сейчас этими вопросами занимаются правоохранительные органы. И по окончании следствия о результатах мы вам сообщим».

Вопрос «Реального времени» о том, поступали ли певице конкретные вербальные угрозы от кого-либо, Лилия Шамсутдинова комментировать отказалась.

Все решения в «Барс-Медиа» теперь принимаются под сильным влиянием Иркэ, утверждает Ландыш Нигматжанова. Фото vk.com/irke_official

«Великий раскол» на татарской эстраде

Армия фанатов татарской певицы бурлит: многие считают, что все случившееся — продолжение событий вокруг медиагруппы «Барс-Медиа». Последние полгода компания пережила последовательную смену руководства: разошлись пути двоих ее соучредителей — братьев Марата и Камиля Гараевых, причем дочь Марата Гараева — Дина — приняла сторону дяди. Сейчас Дина работает генеральным директором «Барс-Медиа» и, по слухам, очень близко дружит с Иркэ.

Конфликты с «Барс-Медиа» возникали в последнее время с завидной регулярностью: например, певица Ландыш Нигматжанова не так давно выпустила резонансное видео, в котором объяснила, почему после 15 лет сотрудничества с медиакомпанией покидает ее. В качестве главной причины разрыва отношений она называет то, что все решения в компании теперь принимаются под сильным влиянием Иркэ, а Дина Гараева всего лишь делает то, чего от нее просит подруга. В разговоре с «Реальным временем» Нигматжанова подтвердила свои слова:

«Потому что я уже дальше терпеть не могла. И многие артисты меня в этом поддержали. Было много некрасивых историй, стало совершенно невозможно работать. Даже уже когда я подписала заявление и ушла из «Барс-Медиа», мне закрывали все пути, звонили на разные телеканалы, чтобы меня не раскручивали. И других артистов обижали, просто мы молчали. Пострадали и остальные, но они не все на контракте были. Просто очень многие струсили почему-то, вот в чем дело. Сидят, терпят. Много чего происходило за те два года, когда вернулась Дина Гараева.

Иркэ все сходит с рук, потому что Дина ее во всем поддерживает. Кто-то про меня пишет: «Наверное, это зависть». Это здесь совсем ни при чем. У каждого свой зритель, пускай ее тоже любят — мы ведь все творческие люди, и она тоже певица. Дело не в этом.

Дело в человеческом отношении: она выкидывает всех. У нее нет друзей! Она пользуется Диной, а Дина этого, похоже, не понимает. Она руками Дины создала в «Барс-Медиа» невыносимые условия работы. Восстала ведь не только я, есть и другие артисты. Поэтому и столько комментариев, шума вокруг этой истории. Вы заметили, она же ничего в ответ не говорит. И журналистам ничего не говорит. Я за свои слова отвечаю, а она через страницу Элвина Грея распространяет какую-то ерунду».

Сейчас Дина Гараева работает генеральным директором «Барс-Медиа» и, по слухам, очень близко дружит с Иркэ. Фото tatar-inform.ru

«Это не его слова, я же знаю, как он разговаривает»

Что касается ситуации последних дней, то Ландыш Нигматжанова уверена, что это провокация:



— Насчет машины Иркэ — думаю, что это провокация. Ну кто будет этой ерундой заниматься? Во-вторых, для этого есть органы, полиция, и они должны с этим разобраться. И если они разберутся, я буду очень рада. В конце концов, там же были камеры во дворе. Посмотрите камеры, посмотрите, кто пришел и кто это сделал с ее машиной. Пускай пойдет, напишет заявление, это же все можно выяснить! Я лично спокойна, ей никто ничего не делал. Никогда! Она такой человек... Есть пара вещей, о которых знают все: она сама себе наносила ущерб, чтобы очернить других людей. Я не утверждаю этого насчет того, что происходит сейчас, но не исключаю, что такое тоже может быть. А я ничего не боюсь, мне этого не надо, и я никогда не стала бы этим заниматься.

На вопрос о том, почему вместо Иркэ пост про изуродованную машину написал Элвин Грей и как он связан со всей этой историей, Нигматжанова ответила, что Дина Гараева с ним очень дружит, и предположила, что певец просто взял ее сторону в конфликте и сделал это по просьбе руководства «Барс-Медиа»:

— От себя он не может такие вещи писать, никак. Это не его слова, я же знаю, как он разговаривает. У нас с ним всегда были дружеские отношения, я его и как певца уважаю. Я со всеми хорошо общаюсь. А раз возник такой поворот — это его выбор. Он ее поддержал — возможно, он чего-то не знает или не хочет знать.