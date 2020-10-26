Ризванов Ирек Асафович
Общая информация
Родился 8 марта 1988 года в Казани.
Образование
2011 г. окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Трудовая деятельность
2006-2015 гг. — воспитатель, заведующий интернатом, заместитель директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани.
2015-2020 гг. — директор МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани.
С 3 февраля 2020 года — начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани.
Награды и звания
Награжден Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2017 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Татарстан (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.), Благодарностью Министерства образования и науки Республики Татарстан (2015 г., 2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 1
- Телефон: (843) 292-70-50
- Email: guo-kzn@ya.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020