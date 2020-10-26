Ризванов Ирек Асафович

Общая информация

Родился 8 марта 1988 года в Казани.

Образование

2011 г. окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Трудовая деятельность

2006-2015 гг. — воспитатель, заведующий интернатом, заместитель директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани.

2015-2020 гг. — директор МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани.

С 3 февраля 2020 года — начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Награжден Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2017 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Татарстан (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.), Благодарностью Министерства образования и науки Республики Татарстан (2015 г., 2016 г.).

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