Хайруллин Айрат Назипович

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам

Родился в Казани.

Образование:

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства» (1991 г.). Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:

1992 — 1994 гг. — директор ИЧП «Эдельвейс».

1994 — 1996 гг. — генеральный директор ТОО «Эдельвейс».

1995 — 1999 гг. — депутат Казанского городского совета народных депутатов.

1996 — 2003 гг. — генеральный директор ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“.

1996 — 2003 гг. — председатель совета директоров ОАО „Пивоваренная компания “Красный Восток».

1999 — 2003 гг. — депутат Государственного совета РТ.

2003 — 2007 гг. — депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам.

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва.

С 2008 г. — президент Национального Союза производителей молока.

С декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы РФ шестого созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Доктор экономических наук.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.

Почетный работник агропромышленного комплекса России.

Лауреат Всероссийского конкурса «Менеджер года» (1999 г.), «Лучший менеджер России» (2001 г.), победитель общественного конкурса РТ «Руководитель года» (2002 г.), признан победителем в номинации «Инвесторы, внесшие наибольший вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан» в конкурсе «Праздник Урожая 2003 года».

Награжден почетным знаком Госстандарта России за достижения в области качества (2001 г.), почетными грамотами Президента РТ за значительный вклад в развитие пищевой промышленности (2002 г.), Новосибирской области (2003 г.), благодарственным письмом от Президента РТ и Хрустальным кубком (2003 г.), орденами «За заслуги в развитии пивоваренной отрасли Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции» (2004 г.), почёта, медалью «В память 1000-летия Казани», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России», серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

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