Пикантная реклама казанских близняшек не удержала на плаву фитнес-клуб Hills

Пафосный проект премиум-класса от команды, ранее развивавшей другие известные фитнес-клубы — «Малину» и Milton Fitness, погубили «финансовые трудности»?

В Казани закрылся женский фитнес-клуб Hills Beauty Space в ТЦ «Республика» на Петербургской. Сотни клиенток в добровольно-принудительном порядке были переведены в дружественную «Планету Фитнес», что подстегнуло новую волну негодования в Сети, поскольку части услуг девушки лишились, заплатив круглую сумму по абонементам. Претензии к Hills у посетительниц все те же, что и к его предшественникам, «Малине» и Milton Fitness (оба этих клуба развивала та же команда) — это невозможность избавиться от купленных абонементов, навязывание кредитов и односторонние изменения условий договоров. Тем временем эксперты сходятся во мнении, что Hills скорее могло погубить изначально неграмотное позиционирование, фокус на слишком узкую целевую аудиторию, неподходящая локация, а возможно, и волнения в среднем сегменте фитнес-индустрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Могли ли Hills сгубить маркетинговые проколы? Хроники угасания женского клуба

Казанская фитнес-студия Hills Beauty Space объявила о своем закрытии. Женский клуб здоровья и красоты со смелым для нестабильного рынка последних лет концептом «для самых притязательных клиенток» продержался всего 3,5 года, так и не успев обрасти нужным слоем своей, лояльной аудитории, и это несмотря на то, что средств на рекламу студия явно не жалела.

Проплаченные посты Hills с яркими снимками часто можно было заметить в лентах соцсетей, а «лицами бренда» клуб неожиданно выбрал пару лет назад «прославивших» Казань на всю страну блогеров-близняшек — Аделину и Алину Фатхеевых. Девушки тогда снялись у Амирана Сардарова в выпуске «Дневника хача» и мгновенно стали популярными в сети. Полуобнаженные, часто эротические фотографии до сих пор периодически вызывают «бум», а в комментариях их профилей продолжаются схватки блюстителей морали и «защитников красоты».

Еще в октябре 2019-го «встали» все аккаунты Hills — «скисли» корпоративные Instagram и «ВКонтакте», перестали обновляться программы тренировок и расписания мастер-классов звездных диетологов и фитнес-тренеров, до этого проводившиеся в клубе на постоянной основе. Через месяц «остановился» и официальный сайт фитнес-студии: домен, по всей видимости, перестал проплачиваться, почти все страницы сайта оказались недоступны и стали выдавать заветное «Not Found».

«У нас две новости — хорошая и плохая. Плохая — к сожалению, фитнес-клуб Hills прекратил свою работу. Хорошая — все действующие клиенты Hills бесплатно переведены в фитнес-клуб «Планета Фитнес» с правом выбора любого из клубов. С вами заключат нулевой контракт (без доплат) в «Планете Фитнес» и выдадут карту», — гласит объявление, застывшее на стартовой странице.

На дверях Hills Beauty Space в ТЦ «Республика» на Петербургской повесили скромную записку на листе А4: «Закрыто». Для тех, у кого остались вопросы, администрация разместила на сайте и контактный номер одного из администраторов, правда, вскоре и он был отключен, по крайней мере ни части клиенток клуба, ни корреспондентам «Реального времени» дозвониться по нему не удалось.

Тем временем в сообществах клуба и на форумах отзовиков до сих пор кипят страсти — за свои абонементы клиентки Hills заплатили свыше 30 тысяч рублей, получая в пользование не только оборудование фитнес-залов, вход на групповые занятия, но и доступ в spa-зону с косметическими и релаксационными программами, которая занимала внушительную часть площадей клуба. «Планета фитнес» ставку на релакс не делает, фокусируясь именно на фитнес-направлении. На гималайские сауны и косметические бочки рассчитывать уже не приходится.

Это «Реальному времени» подтвердили и в самом центре. В отделе продаж рассказали, что значительная часть клиенток Hills все же до «Планеты Фитнес» дошла, предложением воспользовались несколько сотен девушек, особенно большой приток в центр был в конце ноября. Но, конечно, остались и недовольные, ведь мнения самих клиенток никто не спросил, а должен был, уверены девушки, учитывая стоимость услуг. Причина закрытия женского клуба для клиентуры так и осталось загадкой.

Не с первой попытки, но редакции все же удалось связаться с бывшим директором Hills Beauty Space Алией Гиниятуллиной. Правда она оказалась немногословна, обмолвившись лишь о «финансовых трудностях» фитнес-клуба. От дальнейших комментариев управляющая отказалась, предложив выслать вопросы на почту клуба. После чего Гиниятуллина и вовсе перестала выходить на связь и больше не реагировала ни на сообщения, ни на звонки.

Агрессивные продажи и навязывание кредитов за абонементы

Возможно, именно неверное позиционирование и сыграло злую шутку с клубом, считают эксперты. Однако были у Hills проблемы и посерьезнее. Как между собой прозвали этот «феномен» посетительницы, в элитном заведении процветал «особо изощренный рэкет», схема которого в подробностях и много раз описывалась недовольными клиентками на различных сайтах-отзовиках.

Система продаж в элитном женском клубе была устроена следующим образом: стать членом Hills Beauty Space можно было либо приобретя сразу годовой абонемент на посещение условного «all inclusive» (стоимость которого в течение последних лет варьировалась в зависимости от сезонности и акций от 30 до 36 тысяч рублей), либо в кредит в банке-партнере. С одним лишь «но» — про кредит и какое-либо сотрудничество с банками менеджеры отдела продаж при встрече с клиентом тактично умалчивали, говоря лишь о рассрочке, и подсовывая наивным девушкам на подпись кредитные договоры со словами «это лишь формальность».

В реальности же, уже на следующий день клиентки начинают получать смс из банков с напоминанием о необходимости погашения задолженности. Проценты по кредиту, конечно, брал на себя сам фитнес-клуб, когда банк перечислял на счет Hills деньги за годовой абонемент, он автоматически удерживал свой гонорар за заем, все происходило без прямого участия заемщика. Поэтому со стороны клиента такая сделка действительно могла выглядеть как рассрочка.

Опять же с одним лишь «но». Если в случае рассрочки на посещение «приобретаемой» у самого фитнес-клуба, клиент по закону имел право в любой момент расторгнуть договор и перестать посещать зал, а соответственно, и платить деньги, то в случае с кредитом по объективным причинам этого сделать было уже нельзя. Логично, что большинство невнимательных девушек обнаруживали это только при возникновении каких-то неожиданных обстоятельств, например, при переезде или получении от своего врача рекомендаций воздержаться от тренировок, то есть постфактум.

Естественно, переставшие платить по кредиту пусть даже не посещающие тренировки девушки подвергались санкциям банка. Как рассказали «Реальному времени» экс-посетительницы Hills, руководство клуба застать на месте было практически невозможно, в том числе и в приемные часы, а вместо улыбчивых менеджеров с момента предъявления претензий на входе их встречал юрист клуба с невозмутимым лицом и позицией в духе «сами виноваты, надо было смотреть, что подписываете».

Выдержав первый шквал негативных публикаций от возмущенных клиенток, администрация все же пошла на уступки девушкам и начала предлагать им переоформить свои абонементы (а, соответственно», и кредиты, на кого-нибудь другого, то есть самостоятельно найти клиента для Hills взамен себя. В Сети и сейчас без труда можно найти многочисленные объявления о продаже с рук абонементов в элитный женский клуб, правда найти покупателя на товар «с обременением», судя по утверждениям наших собеседниц, никому так и не удалось.

Экс-клиентка клуба Айгуль Шайхлисламова как и многие другие девушки не глядя оформила кредит на абонемент в клубе Hills в свои 18 лет и вскоре начала получать смс от «Почта Банка». В беседе с «Реальным временем» девушка призналась, что хотя с момента подписания злосчастного договора и прошло уже без малого три года, а сам договор ей удалось расторгнуть, деньги клубом банку так и не были возвращены. Поэтому ее кредитная история испорчена, а кредитная карта, на которую приходит студенческая стипендия и материальная помощь, и сейчас арестована.

— Я в тот день торопилась, приехала, быстро просмотрела документы, мне было 18 лет, студентка 1 курс, не знаю этот город, с мошенниками еще не связывалась… Подписала договор, ничего не сказали мне о кредите, — вспоминает девушка встречу с менеджерами по продажам Hills. — Так же навязчиво просили, чтобы я написала где работаю, но нигде я не работала, пришлось указать, что подрабатывала у папы неофициально неделю в 16 лет. В итоге приходит смс о том, что я успешно оформила кредит! Оформила в 18 лет, завтра мне 21 исполняется, сколько уже идет это дело, сколько мне названивали с банка, юрист с фитнеса мозги пудрил.

Ответственности с клиенток за собственноручно поставленные подписи, конечно, никто не снимает, однако тот факт, что случай далеко не единичный наталкивает на мысли о спорности методов Hills Beauty Space, отчасти схожими с практикой в России дистрибьюторов израильской косметической компании «DeSheli». Их клиентки приходили на бесплатную тестовую процедуру, а уходили уже с чемоданчиком косметики и кредитом в 100 тысяч рублей. Клиентки Hills, по рассказам девушек, также приходили, купившись на предложение о месячных абонементах за по спеццене, и только на месте узнавали, что «акция» действует только при покупке годового абонемента и в кредит.

Штрафы Роспотребнадзора и преемственность от почивших «Малины» и Milton Fitness

Любопытно, что такую стратегию «вербовки» новых клиентов команда Hills, по всей видимости, перетащила вслед за собой в элитный женский клуб из своих старых, свернутых проектов. Как выяснило «Реальное время», развитием Hills Beauty Space занималась та же команда, что в начале десятых запускала фитнес-студию класса «эконом» «Малина» в здании «Комбината здоровья».

Студия фокусировалась на молодых девушках и «брала ценой», предлагая клиенткам огромное количество групповых занятий, йогу, аквааэробику, танцы и несколько видов стриппластики за очень скромные деньги. Бывшего директора Hills Beauty Space Алию Гиниятуллину клиентки узнали и по работе в «Малине», в чем лично убедился наш корреспондент.

Конфликты с клиентами практически неизбежны при работе в сфере услуг, и у «Малины» они, конечно, тоже были. В основном вопросы касались переполненности залов и частой смены расписания групповых занятий, поломок оборудования залов, что вполне логично при установлении демократичных цен на абонементы «ниже рынка», но на форумах посетительницы клуба жаловались и на навязыание потребительских кредитов, и на невозможность отказаться абонемента.

В декабре 2015 года «Малина» закрылась, а на ее месте появился Milton Fitness, несколько сменив концепцию, но работая с теми же кадрами. Та же Алия Гиниятуллина занимала здесь должность директора. Судя по шквалу отзывов в Сети методы продаж у нового проекта были теми же. В 2016 году Milton Fitness попал в рейтинг самых дорогих и представительных фитнес-клубов Казани по версии «Реального времени». Сеть Milton Fitness (на тот момент три казанских филиала) тогда прочно закрепился на пятой позиции с примерной стоимостью посещения в 36 тысяч рублей в год, уступив лишь корифеям рынка — «Лучано», «Эстетик-сити», «Терра Вите» и уже тогда разросшейся сети «Планета Фитнес». Правда Milton долго тоже не продержался.

И «Малина», и точки Milton Fitness работали под московскими юрлицами ООО «Успех» и ООО «Фитнес менеджмент», учредителем которых, согласно базе данных «Спарк Интерфакс», указан Искандер Каримов. При этом вторая компания на сегодня имеет статус недействующей, как и «Малина менеджмент», которой владел тот же предприниматель. Сейчас, согласно данным базы «Спарк Интерфакс», Каримов владеет еще одной компанией ООО «Мегаполис», зарегистрированной в апреле прошлого года уже в Казани по адресу ул. Зинина, д. 34 кв. 34. Основной вид ее деятельности — деятельность спортивных клубов.

Алия Гиниятуллина в течение нескольких лет числилась в должности генерального директора компаний «Фитнес менеджмент» и «Успех», а сейчас руководит также московским ООО «Континент», открытой в ноябре 2017 года. Данная фирма также специализируется на физкультурно-оздоровительной деятельности.

Вопросы к деятельности компаний были и у татарстанских надзорных служб, которые на протяжении нескольких лет принимали жалобы от недовольных клиенток фитнес-клубов. По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой, в 2018 году с ООО «Фитнес менеджмент» через суд были взысканы 750 тысяч рублей. Групповой иск подали 15 экс-клиенток с жалобами на одностороннее изменение условий договора фитнес-клубом. 14 из них деньги вернуть удалось. К слову, в 2017-м те же проблемы были и у ООО «Успех», реализовавший проект Milton Fitness в Казани.



Пока администрация клубов отмалчивается, вопрос о том, стоит ли ждать открытия в Казани новых занимательных проектов от команды Каримова и Гиниятуллиной, остается открытым. Редакция «Реального времени» готова предоставить им возможность высказать позицию.

Владимир Шайхиев заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» С фитнесом у нас сложилась интересная ситуация. Есть аналитика по стоимости абонементов в фитнес-клубы по России, и могу сказать, что по сравнению с другими регионами России она у нас очень низкая. Причем, это касается и стоимости абонементов, и индивидуальных занятий. В одни рамки фитнес-центры вгонять не совсем правильно, надо понимать, что существуют разные форматы. У «Планеты Фитнес», например, где ценник несколько выше, своя клиентура, но для многих это даже больше определенная тусовка. Сильно влияет и наличие бассейна, как в случае с X-Fit, которые тоже могут позволить себе определенный уровень цен. На сегодняшний день мы имеем низкую ставку аренды для фитнес-клубов, поскольку из-за низкой стоимости абонементов они не имеют возможности платить, их экономика не бьется при высоких ставках. Объективно ставка в 400-450 тысяч рублей для них комфортна, поэтому многие фитнесы уже идут на вторые и третьи этажи, это, например, то, что мы имеем на парковке «Унистроя» на Габишева с Fitness House, в свое время заходил на такие площадки фитнес-клуб «Физ-ра». И такие игроки ломают рынок, особенно в среднем ценовом сегменте. Элитный сегмент остается на своих местах, а по среднему бьет, это мое субъективное мнение. В случае с Hills надо понимать, что это был определенные сегмент, именно женский фитнес-клуб, совсем другая история. Hills скорее всего имел своего клиента, но, опять же на мой взгляд, возможно, слишком узкая аудитория. Я могу только с этим связывать. В торговых центрах вообще все зависит от проекта. У «Республики» долгое время подвал пустовал, хотя помещение с отдельным входом, рядом с выходом метро. Потом там была какая-то мебель, потом мы уже посадили туда детский развлекательный центр «Тики Вики». И это выбор концепции самого торгового центра. В случае, если торговому центру данный игрок интересен, будь то фитнес или продуктовый магазин, они всегда охотно идут на снижение ставки. Насколько «Реаспублика» оценивала Hills как источник дополнительного трафика, я не готов ответить…

Ксения Гагарина генеральный директор оздоровительного центра Terra Vita Я с уважением отношусь к своим конкурентам, но слежу за развитием рынка фитнеса в России, недавно интересное исследование опубликовал РБК. И есть звездочки, которые не только в фитнесе, но и в целом в элитном сегменте, с успехом расширяются. Terra Vita тоже расширяет список услуг, обучает мастеров. Сейчас здоровье в принципе не сегмент роскоши, это больше не те вещи, на которых люди экономят. Просто в период кризиса они подходят к каким-то моментам более избирательно. Я думаю, что кризис и в нашей сфере есть только в головах. Женские фитнес-клубы, как мне кажется, имеют место быть. И я знаю очень большое количество успешных женских тренеров, это превращается в некий тренд, тем более не стоит забывать, что мы находимся в Татарстане. Вопрос только в том, что стоит за этим клубом. Это не только тренажеры, прежде всего, за здоровьем люди идут к команде профессионалов. С концептом Hills я, конечно же, была знакома, но нельзя сказать, что я их рассматривала серьезно. Причинами стали, конечно же, и разрыв цены, и, на мой взгляд, крайне неудобное месторасположение. Попробуйте пробраться в центр по пробкам в часы высокой загрузки, когда люди возвращаются с работы… Мне кажется, условия не совсем комфортны. Здесь и узкий сегмент, и неудачная парковка.

Аля Шевченко руководитель образовательной компании Wellfitness, эксперт в области фитнеса и фитнес-менеджмента Я не руковожу сейчас никаким фитнес клубом и могу наблюдать то, что происходит сегодня в фитнесе со стороны как профессионал, который отдал фитнесу 25 лет, поэтому мне видны все ляпы казанских клубов: кто и что делает. Сам клуб Hills мне не знаком. На первый взгляд без глубоко анализа могу сказать: во-первых, ТЦ «Реаспублика» не место для фитнес-клуба чисто территориально. И второе: концепция «женские клубы» в Казани не работает. По всей видимости что-то у них не сработало (с позиционированием — прим.ред.), и люди, видевшие их рекламу, приходили и у них все же возникал диссонанс. Кроме того, я очень сомневаюсь, что там работали профессиональные тренеры.