Министерство труда,занятости и социальной защиты РТ

Общая информация

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан является органом исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и государственного управления в сфере труда, занятости и социальной защиты, в том числе в вопросах уровня жизни и доходов населения, демографического развития, трудовой миграции, а также удовлетворения потребностей экономики республики в кадрах.

Основными задачами Министерства являются реализация и совершенствование государственной политики и государственного управления путем стратегического планирования, разработки и реализации социальных программ и планов с использованием кластерного подхода в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также путем развития социальной инфраструктуры.

Руководитель - Зарипова Эльмира Амировна

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