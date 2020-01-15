Премьер от Госдумы, отмена ОПГ в бизнесе и маткапитал за первенца — главное в послании Путина

10 ключевых тезисов из обращения президента России к Федеральному собранию

«Революционным» назвали многие эксперты сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, которые сильно повлияют на политическую и социальную жизнь страны. «Реальное время» собрало 10 главных тезисов выступления Путина.

1. Программу маткапитала продлят, выплата вырастет и будет положена за первенца

Путин начал послание с темы демографии как определяющей для будущего страны: «Судьба России зависит от того, сколько нас будет», — заявил он. И с этой целью в России продлят программу материнского капитала как минимум до 2026 года. Но и саму программу ожидают немалые изменения.

Во-первых, маткапитал в России начнут выплачивать уже за первого ребенка — все в том же размере 466 тысяч рублей. За рождение второго ребенка также полагается маткапитал, причем на 150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что после рождения третьего ребенка государство частично закрывает ипотеку семье. Таким образом, семья с тремя детьми сможет вложить в улучшение жилищных условий разом до миллиона рублей.

Путин предложил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й класс бесплатным качественным питанием. Фото Дарьи Турцевой

2. Выплаты — родителям, горячее питание — школьникам, доплаты — классным руководителям

Сейчас в России существуют выплаты для малоимущих семей с детьми до трех лет, но президент обратил внимание на то, что по достижении ребенком трех лет эти выплаты моментально заканчиваются. Вместе с тем это довольно трудный период для ребенка и родителей, в это время мама далеко не всегда может выйти на работу.

Исходя из этого, Путин поручил организовать ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей (чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека) на детей в возрасте от 3 до семи лет. На первом этапе размер выплаты составит половину от прожиточного минимума (в среднем около 5,5 тысячи рублей), в дальнейшем возможны выплаты в размере всего прожиточного минимума.

Также в этом контексте Путин предложил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й класс бесплатным качественным питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября этого года.

Кроме того, президент подчеркнул важность роли учителя в образовательном процессе. В связи с этим он также поручил установить доплаты за классное руководство учителям в размере пяти тысяч рублей в месяц. Выплаты профинансирует федеральный бюджет.

Президент предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах — преимущественно в регионах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Фото Дмитрия Резнова

3. Больше мест в школах и вузах

В этом году в России будет около 19 миллионов школьников. В связи с этим Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест.

По его словам, надо «искать гибкие решения». «Не только строить школы, но и грамотно использовать имеющуюся инфраструктуру», — добавил глава государства.

Также президент предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах — преимущественно в регионах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Также, по мнению Путина, студентам после второго курса надо дать возможность выбирать другие, смежные специальности и направления. «Нужно заняться развитием системы вузов в регионах», — отметил глава государства.

Отдельно Путин остановился на медицинских вузах: их ожидают изменения порядка приема.

«Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности «Лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «Педиатрия» — 75%», — заявил Путин.

По дефицитным же направлениям квота на целевой прием может достигнуть 100%, добавил президент. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, но они, в свою очередь, должны будут предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

Президент потребовал сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения. Фото Олега Тихонова

4. Поликлиники отремонтируют на 550 млрд рублей

Здравоохранение ждут и другие изменения. Так, президент потребовал сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть запущены уже летом и включат в себя масштабный ремонт и переоборудование районных больниц, поликлиник, станций скорой помощи. На решение этих задач дополнительно выделено 550 млрд рублей. Более 90% — это федеральные ресурсы

Кроме того, президент анонсировал переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

Также Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения. По его словам, ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем.

Путин попросил Госдуму пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по «экономическим статьям». Фото Максима Платонова

5. Статью об «ОПГ для бизнеса» скорректируют, а регионам вернут часть налогового вычета

В послании прозвучало и несколько важных новостей деловой тематики. Так, Путин попросил Госдуму пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по «экономическим статьям».

В частности, сообщил, что внесены в Госдуму поправки по применению ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») по экономическим составам.

«Предприниматели неоднократно обращали внимание на статью 210 УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания», — сказал президент.

Путин добавил, что правоохранительные органы «впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели.

Еще один тезис связан с ростом инвестиций в стране: согласно поручению Путина, начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Он также попросил парламент ускорить принятие пакета законов о защите инвестиций. При этом президент также поручил компенсировать регионам 2/3 расходов на предоставление инвестиционных налоговых вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют поступления», — добавил президент.

Для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик

6. Интернет всем и каждому

«Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы», — заметил Путин. Вместе с тем он назвал возможность доступа в Сеть жизненно важной необходимостью для граждан страны. В связи с этим глава государства предложил запустить в России программу под названием «Доступный интернет».

Эта программа должна обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик. Как полагает президент, это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства.

7. Новой Конституции не будет, но…

В ходе послания Путин заявил, что не видит необходимости в принятии новой Конституции России, так как основной закон, принятый в 1993 году, «еще не исчерпал своего потенциала». После этого заявления он предложил сразу ряд поправок к действующей Конституции. Одна из них — в Конституции закрепят норму о величине МРОТ — не менее прожиточного минимума, и обязательной индексации пенсии.

Также Путин предложил внести поправки, которые «прямо гарантируют приоритет Конституции России» в правовом пространстве страны.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», — заявил президент.

Согласно его предложениям, Госдума будет утверждать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а президент будет обязан назначить утвержденных Госдумой кандидатов. Фото duma.gov.ru

8. Возрастет роль парламента, а премьера утвердит Госдума

Путин выдвинул еще ряд поправок к Конституции, касающихся политического устройства страны. В первую очередь он обратил внимание на такой орган власти, как Госсовет — совещательный орган при президенте России, куда входят в том числе главы всех регионов. Его статус предлагается закрепить в Конституции.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил президент.

Кроме того, Путин отметил необходимость повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне — пока не вполне ясно, каким образом.

Вместе с тем Путин призвал усилить роль парламента в политической жизни страны. Согласно его предложениям, Госдума будет утверждать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а президент будет обязан назначить утвержденных Госдумой кандидатов. Сейчас Госдума лишь согласовывает кандидатов на эти должности.

Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По мнению Путина, это позволит сделать работу прозрачнее. Кроме того, Путин также предложил закрепить в Конституции РФ право Совета Федерации отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента.

Путин предложил прописать в Конституции требования к чиновникам на «критически важных должностях». Фото duma.gov.ru

9. Требования к чиновникам закрепят в Конституции

Также Путин предложил прописать в Конституции требования к чиновникам на «критически важных должностях». Это главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже согласно Конституции, не смогут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе», — пояснил президент.

К президенту России Путин предложил предъявлять еще более жесткие требования в этой части. Согласно этим предложениям, претендовать на роль президента может гражданин России, только постоянно проживающий на ее территории не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказался о возможности убрать из статьи Конституции о президентских сроках слово «подряд», оставив главе государства лимит в два срока.

10. Поправки в Конституцию вынесут на голосование

Принятие таких поправок может пройти и через парламент, однако Путин полагает, что все упомянутые поправки должны быть вынесены на всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что мнение россиян как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. «Все в конечном счете решают люди», — резюмировал он.