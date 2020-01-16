Расследование в детдоме «Акчарлак»: дети жалуются на домогательства, приют — на огласку

По словам свидетелей, «о приставаниях трудовика рассказала даже 10-летняя девочка»

Президент и премьер-министр Татарстана подключились к проверке появившейся вчера в интернете информации о сексуальных домогательствах в отношении воспитанниц детского социального приюта «Акчарлак», расположенного в Рыбно-Слободском районе республики. Как выяснило «Реальное время», проверка коснется не только сотрудника приюта, действия которого описывают три девочки в размещенных в Сети видеороликах, но и тех граждан, которые сняли и разместили на всеобщее обозрение видео с участием несовершеннолетних. Подробности разразившегося в воспитательном учреждении скандала — в материале «Реального времени».

«Пойдем кататься!»



Вчера в Сети были выложены два видеоролика, в которых три воспитанницы социального приюта «Акчарлак», что находится в селе Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района, описывают действия инструктора по труду «Марсиля абыя». Девочки 10, 11 и 12 лет называют свои имена и описывают, как трудовик их «трогал за грудь и шлепал по попе», предлагал «кататься — кружить, как жених невесту», и «делал массаж спины и груди». Они уточняют, что с этой целью мужчина «набирал 7—8 детей» и отводил их в приютский спортивный центр.

Отвечая на вопросы женщины за кадром, воспитанницы приюта жалуются, что все это было им неприятно и больно, что они отказывались «кататься», но инструктор продолжал свои действия. И что летом они пожаловались на это «Гульфие апе», после чего она «оштрафовала Марсиля абыя», и домогательства на некоторое время прекратились, однако в начале декабря он их возобновил — уговаривал: «Пойдем кататься!», шлепал ниже спины, проходя мимо.

Осуществлявший видеосъемку человек уточняет: не трогал ли «Марсиль абый» мальчиков и не делали ли с воспитанницами чего-то подобного другие сотрудники приюта. На оба вопроса звучит отрицательный ответ.

Накануне «Реальному времени» стало известно, что после распространения информации в соцсетях и СМИ одну из воспитанниц «в детдоме взяли в заложники» и держат в кабинете, требуя отказаться от обвинений в адрес сотрудника. Собеседница издания, выехавшая в приют, сообщила: «Она плачет, и ей угрожают, что если мы не «развернемся», то ей будет плохо».

Вчера в Сети были выложены два видеоролика, в которых три воспитанницы социального приюта «Акчарлак», что находится в селе Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района, описывают действия инструктора по труду «Марсиля абыя». Фото: скриншот видео

«Она сказала, что замять это дело не получится»

Историю появления видеозаписей с шокирующими признаниями девочек корреспонденту «Реального времени» рассказала Лиана Тимерханова, знакомая матери одной из девочек — Екатерины Сафиной.

— В декабре Катя и бабушка девочки навещали ее в приюте, а я их подвозила туда на своей машине, поскольку транспорт в деревню не ходит, — рассказала Тимерханова. — Я тогда тоже зашла в комнату для свиданий. Вскоре туда пришел трудовик и попросил находившихся там девочек пройти в спорткомплекс. Катя возразила: дескать, родственники приехали… А когда он вышел, одна из девочек рассказала, что он там всех трогает, а ее подружка это подтвердила. По возвращении в Казань мы обратились в Следственный комитет, и нас попросили съездить туда и снять на видео рассказы девочек. Но снова поехать в приют удалось нескоро: вначале не могла Катя — работала, потом из Казани уехала я, и отвезти ее в приют было некому. К моему возвращению в Казань дочка по телефону рассказала Кате, что в приюте началась в отношении нее травля: старшие ребята грозились окунуть ее головой в унитаз, а ее подружку схватили и, держа за руки, ударили по лицу — поставили синяк под глазом. Мы сразу же туда поехали, это было вчера.

Лиана рассказала, что когда в ее присутствии мать девочки стала под запись расспрашивать дочку, «неожиданно о приставаниях трудовика начали рассказывать и другие девочки, причем даже очень маленькая, 10-летняя». По словам Тимерхановой, девочки рассказали, что еще летом одна из старших жертв домогательств сняла все на видео и пожаловалась бабушке, та потребовала, чтобы руководство приюта провело разбирательство, и тогда-то «трудовика оштрафовали».

— Мы поехали в Казань, но когда добрались до Рыбной Слободы, Кате позвонила дочь. Девочка была в истерике, говорила, что ее заперли в кабинете, рыдала и просила нас срочно вернуться и удалить все видеозаписи, потому что «иначе ей будет очень плохо». Мы сразу вызвали полицию, сообщили журналистам и вернулись. Там была уже куча проверяющих — полицейские, сотрудники Следственного комитета. Персонал весь стоял молча, в шоке, и все четыре девочки тоже молча стояли — заплаканные и опухшие. Мы стали расспрашивать, и тогда один из полицейских набросился на Катю, стал ей грозить — она записала это на видео. Я сказала, что мы обратились в Следком еще в декабре, а Катя — что замять это дело не получится, «вас привлекут к уголовной ответственности».

После этого, по словам Лианы Тимерхановой, всех, включая детей, отвезли в Рыбно-Слободскую полицию и стали опрашивать. Сафина написала в полицию заявление о привлечении к уголовной ответственности инструктора по труду и директора приюта «Акчарлак» — одного за домогательства, другого — за сокрытие.

— К трем часам ночи девочек опросили, они прошли детектор лжи, — закончила она рассказ. — Мы уехали. А Катю сотрудники Следкома опрашивали сегодня, уже в Казани.

Приют имеет претензии только к автору видеоролика

Выяснить у «Гульфии апы» — исполняющей обязанности директора приюта «Акчарлак» заведующей приемным отделением Гульфии Амировой, почему после жалоб воспитанниц вместо официального разбирательства по очень серьезному обвинению и адекватных мер дело решили кулуарно, пока не представилось возможным: телефоны приюта сегодня не отвечали.

Мы готовы опубликовать ответ руководства учреждения по его получении.

В пресс-службе Минтрудсоцзащиты в ответ на запрос «Реального времени» о ЧП в приюте «Акчарлак», учредителем которого является ведомство, ограничились ссылкой на официальный комментарий, вывешенный на сайте министерства. В нем говорится: «В связи с размещением в социальных сетях видеоматериалов, в которых воспитанники одного из приютов республики рассказывают о ненадлежащем и сомнительном поведении сотрудника учреждения, администрацией приюта в адрес структурного подразделения следственного управления Следственного комитета РФ по РТ направлено обращение с просьбой о принятии мер соответствующего процессуального реагирования. Учитывая, что размещение указанных видеоматериалов в сети интернет приводит к незаконному распространению персональных данных воспитанников приюта, соответствующее обращение администрацией социального учреждения также направлено в районную прокуратуру. На данный момент правоохранительными органами начаты процессуальные проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие решения».



Поскольку в этом комментарии речь идет лишь об обращении администрации приюта в правоохранительные органы, имеющем целью наказать мать, предавшую огласке шокирующие рассказы о приюте дочери и ее подруг, «Реальное время» задало Минтрудсоцзащиты уточняющие вопросы:

— Воспитанники утверждают, что исполняющая обязанности руководителя приюта была в курсе ненадлежащего поведения своего сотрудника. Будет ли выясняться этот вопрос детально министерством и какие меры будут приняты, если подтвердится факт фактического сокрытия информации о ненадлежащем поведении сотрудника? Появились сообщения, что девочек в приюте заставляют отказаться от своих утверждений — это правда или нет? Были получены ответы на эти два вопроса министерством или нет?

— Все выяснится в результате следствия, которое проводят соответствующие органы, — последовал лаконичный ответ.

В пресс-службе Минтрудсоцзащиты в ответ на запрос о ЧП в приюте «Акчарлак», учредителем которого является ведомство, ограничились ссылкой на официальный комментарий, вывешенный на сайте министерства. Фото kazanfirst.ru

Всех проверят!

Прокуратура Татарстана также ограничилась общим комментарием на официальном сайте. В нем говорится, что в связи с размещенной в социальных сетях видеозаписью, «на которой воспитанники социального приюта в Рыбно-Слободском районе рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника учреждения», надзорным органом проводится проверка, и «в настоящее время правоохранительные органы проверяют достоверность информации о совершенных преступлениях». Одновременно, сообщает прокуратура, будет проверена законность действий граждан, «организовавших опрос и видеосъемку несовершеннолетних, а также последующее размещение видеоматериалов с их участием в открытом доступе в сети интернет с учетом требований гражданского законодательства РФ и Пекинских правил в части использования изображений несовершеннолетних».

В Следкоме «Реальному времени» сообщили, что сотрудники комитета также начали проверку и что поводом для нее стало не обращение родственницы воспитанницы приюта, а факт появления скандального видеоролика в сети интернет.

«Все это будет оцениваться»

Как выяснилось, за ситуацией следит уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина. Она также озабочена появлением в интернете видео с неприкрытыми лицами воспитанниц.

— Я пока не могу делать каких-то выводов, сейчас все органы в тесном взаимодействии активно ведут проверку, — сообщила она. — Такое видео надо удалять либо ретушировать лица детей, чтобы это рикошетом на них не отразилось в дальнейшем. Это грубейшее нарушение закона! Думаю, в ближайшие дни у нас появится четкое понимание того, что там (в приюте, — прим. ред.) происходило и происходило ли. Однозначно, исходя из результатов будут оказаны меры помощи.

— Девочки говорят, что они обращались к руководству приюта, — напомнила корреспондент «Реального времени».



— Безусловно, все это будет оцениваться. Я все видео смотрела от начала до конца, и то, что девочки не молчали, что было какое-то штрафование, и все это проверяется.

О том, что руководство приюта пыталось заставить девочек отказаться от своих заявлений, Гузель Удачина не знала, но сказала, что будет уточнять, соответствует ли эта информация действительности, и примет меры, чтобы «исключить какое-либо давление».

А на вопрос, возникали ли на ее памяти ситуации, подобные описанной на видеороликах из «Акчарлака», и поступали ли от воспитанников этого приюта, когда она ранее его посещала, жалобы такого рода, уполномоченный по правам ребенка РТ ответила, что в 2018 году, когда она была в этом приюте, дети ни на что такое не жаловались, а воспитанники других приютов и детдомов обычно задают вопросы о будущем — чаще всего беспокоятся о том, получат ли полагающееся им по закону жилье. (График предусматривает одно посещение каждого из детских учреждений за два года, если оттуда не поступает жалоб, — за год уполномоченный успевает объехать лишь полреспублики).

«Это требует очень деликатного подхода»

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Рустама Минниханова Лилия Галимова, сегодня утром президенту республики доложили о некрасивой истории в «Акчарлаке»:

— Президент дал поручение премьер-министру провести ее полную и всестороннюю проверку и доложить, какая там в действительности сложилась ситуация. Сейчас дело находится на контроле у премьер-министра. Эта история — не такая однозначная, как кажется на первый взгляд, и сейчас задача прокуратуры и Следственного комитета — провести проверку по всем вопросам, которые возникают в публичном поле, установить все факты и степень каждого из допущенных нарушений. Очень важно выяснить, были ли совершены противоправные действия в отношении воспитанниц приют! Но не менее важно установить, кто распространял видео о несовершеннолетних, поскольку есть закон, защищающий несовершеннолетних. Все это требует очень деликатного подхода.

«Мою дочь отправили в ссылку, где ее невозможно защитить»

— Да, я снимала это видео, но изначально не имела цели его обнародовать, а планировала переслать в Следственный комитет, — рассказала «Реальному времени» мать воспитанницы «Акчарлака» Екатерина Сафина. — Так я и сделала сразу же, как только мы выехали в Казань из приюта. Поэтому-то туда так быстро и приехала следственная группа. Но сразу после отъезда мне позвонила дочь, она была в истерике, сказала, что ее и девочек закрыли в кабинете и требуют, чтобы я удалила видео с телефона. Вот чтобы дело не замяли, я и скинула видео в СМИ, а уж они стали дальше распространять. И вчера ночью администрация приюта написала по этому поводу заявление. Но ко мне в связи с распространением видео претензий у правоохранительных органов, слава богу, пока нет.

Сафина возмущена тем, что у администрации приюта и органов соцзащиты появились претензии «не к тому, кто длительное время домогался воспитанниц, и не к тем, кто его покрывал, а к тем, кто предал все это огласке», при этом «человек, представлявший для детей опасность, все это время продолжал там работать, имел свободный доступ к детям».

— Дети помещаются в приют, чтобы находиться там в безопасных условиях, а они подвергались там опасности! — говорит она. — Кроме того, приют этот кто-то додумался разместить в отдаленной деревне, где до другого жилья 40 километров, так что дети даже убежать и кому-то пожаловаться на происходящее там не могли!

Не меньше претензий у женщины и к органам опеки, по чьему решению ее старшая дочь оказалась так далеко от Казани, где проживала с матерью, а младшая попала в приемную семью:



— Мы живем в Приволжском районе Казани, почему мою дочь отправили из города в дальнюю деревню, как в ссылку, где ее невозможно ни лишний раз навестить, ни защитить? Меня лишили родительских прав на двоих детей не за преступление — за долги по ЖКХ. Дело в том, что когда я была беременна младшей дочерью, мой работодатель не выплатил мне ни зарплату, ни декретные. Нам с матерью и детьми не на что было жить, я полтора года судилась с работодателем, а у мамы накопился долг по квартплате — 100 тысяч рублей. В реструктуризации долга за ЖКУ наше ЖСК «Казанка-15» нам отказало. Я обращалась в соцзащиту за помощью — мне там не помогли. Мы просили суд назначить опекуном детей бабушку — она здорова, пенсия нормальная, 18 тысяч, но нам и в этом судом было отказано из-за долга за ЖКУ. Младшую дочку, которой сейчас 4 года, опека очень быстро передала на удочерение новым родителям. А теперь вот такое случилось со старшей!