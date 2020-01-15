«Отставка Медведева — полезная история, особенно в свете послания!»

— Новость об отставке стала полной неожиданностью для самого правительства, и, судя по выражению лица, она стала неожиданностью и для Медведева. Можно много претензий предъявить правительству. Главная из них — отсутствие экономического роста. Я в свое время писал об этом. Сложилась парадоксальная ситуация: почти идеальная ситуация с госфинансами и полное отсутствие экономического роста, социальные проблемы, решения, которые вызывали вопросы и, иногда, протесты. Например, повышение пенсионного возраста, повышение НДС, для которого не было совершенно никакой необходимости, по крайней мере финансовой. У нас бюджет с гигантским профицитом. Или то же уничтожение пенсионной системы — опять заморозили [накопления], что крайне опрометчиво, это мина замедленного действия. При том, что полтора триллиона профицит бюджета, и мы несколько сот миллиардов людям не возвращаем. Это странное решение. Но истинную причину отставки мы узнаем после того, как будет названо имя преемника. Я перечислил те упреки, которые объективно можно бросить правительству, но мы понимаем, что есть борьба кремлевских кланов, и я думаю, что отставка правительства в немалой степени связана не с его объективными ошибками, недоработками и проблемами, а с этой самой борьбой, но ответ мы получим уже поздно вечером, или даже завтра, когда узнаем имя преемника.

Что касается новых социальных обязательств, которые, как обозначил президент в послании, берет на себя государство, то связанные с ними издержки настолько мизерны, что их даже нелепо обсуждать на фоне ситуации с бюджетом: полтора миллиона профицит на этот год, профицит, но в меньших объемах, запланирован и на три последующих года, более 8% ВВП в фонде национального благосостояния, то есть ситуация с госфинансами абсолютно благостная и эти копейки, которые потратят на эти детские обеды — в пределах ошибки округления. Тем более, как известно, большую их часть получит старый друг президента господин Пригожин, который и обеспечивает общественное питание, так что деньги никуда не уйдут «из семьи».

Если говорить о возможных преемниках Медведева на посту премьер-министра, то вариантов может быть несколько. Широкая палитра. Игорь Иванович Сечин претендовал на это место. Думаю, Алексей Леонидович Кудрин был бы не прочь возглавить. Но я вполне могу допустить, что, поскольку ключевые решения принимает президент, появится просто технический премьер, какие у нас уже были в лице Фрадкова или Зубкова.