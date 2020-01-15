«Отставка Медведева — полезная история, особенно в свете послания!»
Как в России отреагировали на послание президента и уход правительства
Рекордсмен по времени работы премьер-министром Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил об отставке правительства в полном составе. Российский премьер указал на целый ряд обозначенных Владимиром Путиным изменений Конституции и «в целом баланса власти», поэтому назвал решение об уходе «правильным» в этих условиях. Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Большинство опрошенных «Реальным временем» губернаторов, членов правительства, депутатов, политологов, экономистов, предпринимателей и общественных деятелей согласны с мнением российского лидера, что в стране назрели перемены, а внедрять их со старым правительством — не имеет смысла.
После заявления об отставке правительства Владимир Путин поблагодарил членов кабмина за работу и пообещал встретиться в ближайшее время с каждым. Пока же попросил выполнять обязанности в полном объеме. Также глава государства заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву.
В своем послании Федеральному собранию Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему и сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
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Константин Калачев политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы»
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Чем запомнился Медведев людям? «Денег нет, но вы держитесь». Да, безусловно, работа правительства оценивается как удовлетворительная. Самое главное для президента — социально-экономическое развитие. Темпы роста ниже среднемировых, роста доходов населения нет. Нужно, чтобы люди поверили в лучшее будущее, поменять состояние в стране. Нужны новые грани роста и развития. А Медведев — как старый конь, который борозды не испортит, но и новой глубоко не вспашет. Ему нужно сказать спасибо и пожать руку. Главное, как на это отреагируют рынки, инвесторы, бизнес, население.
То, что отставка Медведева, — полезная история — безусловно, особенно в свете сегодняшнего послания. Нельзя говорить про прорыв и экономический рост со старым правительством, которое не смогло его обеспечить. Вызовы времени таковы, что нужно последовать правилу, которое применял Наполеон: нельзя давать людям состариться в своей должности. Нужна свежая кровь. Но насколько она будет свежая — увидим. По поводу Кудрина как возможной кандидатуры на пост премьера, думаю, на него отреагируют позитивно и за рубежом, и особенно российский бизнес. Потому что это человек опытный, пользуется доверием президента. Только вчера я писал об этом у себя в Facebook, не прошло и одного дня, и это случилось. Это хороший сигнал. Привлекательность бизнеса России росла в рейтингах, пришло время конвертировать рейтинги в реальные дела.
А то, что об отставке правительства объявили в один день с посланием, — жизнь ускоряется. Логично было совместить две вещи: послание и то, что страна входит в новую эпоху.
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Андрей Колядин политолог, экс-сотрудник администрации президента России
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Глубинных причин мы не поймем. Как ни странно, публичная политика в нашей стране требует непубличности. Может быть, это связано с недостаточно эффективным выполнением нацпроектов. А может быть, это связано с тем, что правительство завершило те задачи, которые были перед ним поставлены. И требуется новый этап обновления, развития в стране, который нашел свое отражение в послании президента, о том, что сейчас начинает меняться надстройка и будут проводиться политические реформы. И все это в совокупности привело к тому, что правительство сложило с себя полномочия, и будет, как я полагаю, новое правительство. Но что послужило этому, скорее всего, мы узнаем от самого ближайшего окружения президента или из уст самого президента, когда пройдет время.
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Евгений Минченко политолог, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
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Происходит перегруппировка власти. Путин еще раз подтвердил репутацию мастера неожиданных комбинаций. Конечно, на мой взгляд, это топовая новость, которая затмила даже сенсационное предложение Путина по изменению Конституции РФ.
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Павел Титов российский предприниматель, президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо», президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
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С волнением реагируем на эту новость. Мы надеемся, что цель этой отставки — некое улучшение политики правительства по отношению к бизнесу. Но в том числе предпочитаем какую-то стабильность и последовательность. Важно даже не то, что правительство распущено, а кто станет на новые позиции. Нам надо больше информации, чтобы понять ситуацию.
Мы положительно оцениваем озвученное президентом в его послании Федеральному собранию решение о реформе контрольно-надзорной деятельности. Инструмент снижения контрольно-надзорной нагрузки уже определен, это так называемая регуляторная гильотина. В разработке этого инструмента «Деловая Россия» принимает активное участие. Правительство нас слышит, слышит бизнес, и мы видим, что есть определенные результаты и точки соприкосновения.
Что касается социальных инициатив, озвученных президентом, то мы надеемся, что бремя финансирования их реализации не ляжет на бизнес, поскольку бизнес и так достаточно сильно участвует в поддержке государственных инициатив через фискальные сборы. Думаю, речь идет о перераспределении средств внутри госпрограмм, часть из которых устарела.
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Николай Любимов губернатор Рязанской области
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Только что услышал. Думаю, это решение вызвано как раз тем, что было сегодня сказано президентом в послании. Нужно было сделать этот шаг, чтобы новый состав правительства в будущем утверждался по той схеме, которую сегодня обозначил президент.
Я уверен, что шаги, о которых объявил президент, предварительно были просчитаны в финансовом плане, и основная нагрузка ляжет все же на федеральный бюджет, потому что подавляющее большинство регионов это не потянут. Но я уверен, что мы сможем обеспечить нормально бесплатное питание для начальной школы, но в основном, повторюсь, это федеральный бюджет. Уверен, что все это будет делаться за счет перераспределения средств из фонда национального благосостояния, президент об этом тоже упомянул.
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Илья Гращенков политолог
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Причин отставки две: первая — Путину нужен новый премьер-министр для исполнения тех поручений, которые он озвучил в своем послании: они социальные и требуют изыскания средств из бюджета, которых сейчас там толком нет. Поэтому новому премьер-министру придется нелегко, ему предстоит принять множество непопулярных решений, опять-таки выступить громоотводом, как это в свое время сделал сам Медведев.
Поэтому не исключаю, что Медведев за эти годы попробует очистить свою «карму» и где-то к 2024 году по-прежнему окажется хорошим вариантом в качестве преемника. К тому моменту могут начать вспоминать, что при Медведеве жилось, например, лучше. Поэтому, думаю, что данная рокировка вполне спланирована и привязана к посланию президента Путина.
Что касается вариантов будущих премьер-министров, то, думаю, их несколько — но среди основных я бы отметил Собянина и Кудрина. Собянин придерживается либеральной направленности в экономической политике, поэтому в целом может продолжить работу, начатую Медведевым, не сильно перестроив аппарат и министерства. Кудрин в этом плане более радикальный. Думаю, что он может возглавить правительство в том случае, если нужно действовать эффективно и в очередной раз затянуть пояса, например, отказаться от ряда амбициозных проектов, вроде цифровизации и так далее. Ну или, по крайней мере, сократить объем финансирования. Конечно, в списке еще может быть масса имен — от Володина и Шойгу до менее известных.
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Олег Матвейчев политолог, политконсультант
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Президент обозначил новые принципы формирования правительства, соответственно, правительство уходит в отставку, поскольку оно сформировано по старым принципам. Будет сформировано новое правительство — в результате консультаций. Иначе получится, что президент что-то заявляет, а все остальные расслабленно сидят и думают: «Ну потом мы как-нибудь там соберемся…» Все решения и заявления президента — к немедленному исполнению, поэтому это логичный шаг. К тому же это ответ на запрос на обновление власти.
Что касается нового премьер-министра, то откуда мы знаем? Как сконсультируются с Госдумой. За Медведева очень много: у него есть «Единая Россия», у которой абсолютное большинство в Думе. Какие-то другие будут против. Посмотрим, это будет большая история. Что касается кандидатуры Кудрина — ерунда полная.
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Виктор Томенко губернатор Алтайского края
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— Послание президента — это всегда ожидаемое и важное событие в политической жизни нашей страны, оно, как всегда, вызвало огромный интерес. Его содержание можно назвать историческим. Президент большое внимание уделил инициативам, связанным с решением демографических проблем. Необходимо поддерживать семьи с детьми, повышать качество здравоохранения, создавать новые рабочие места, в том числе для людей, которые в силу возраста не могут выполнять тяжелую физическую работу.
Что касается финансирования задач, которые поставил президент, то те инициативы, с которыми выступает глава государства, это не вдруг пришедшие в голову мысли. Все они прошли обсуждение с руководителями федеральных органов власти, экспертами. Все инициативы предварительно обсчитываются. В частности, мы в Алтайском крае уже понимаем, что для обеспечения всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, а это примерно 120 тысяч детей, потребуется плюс-минус 700 миллионов рублей.
Президент сказал, что фонды, которые обеспечивают «подушку безопасности», сегодня наполнены, и дополнительные доходы бюджета могут быть направлены на решение большого числа социальных задач. Думаю, совместными усилиями мы справимся. Говорить о том, что конкретно будет финансироваться за счет федерального бюджета, а что за счет регионального, некорректно, потому что бюджетная система страны — это система сообщающихся сосудов. Например, доходная часть бюджета Алтайского края сегодня примерно наполовину формируется за счет поступлений из федерального бюджета, это около 55 миллиардов рублей в год различных субсидий, субвенций, дотаций и т. д. Думаю, все эти инициативы президента, безусловно, будут финансово обеспечены, а дальнейшее развитие ситуации, за пределами 2024 года, потребует нового осмысления и будет зависеть от состояния нашей экономики к тому времени.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
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Сегодняшнее Послание Владимира Владимировича стало сенсационным, в нем были обозначены кардинальные изменения в демографии, здравоохранении, науке и государственном управлении. Программа материнского капитала не только продлевается, но и увеличивается на 150 тысяч рублей, а также распространяется на семьи, где рождается первый ребенок. Вводятся новые меры социальной поддержки — выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет и обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов. Инновационные меры социальной поддержки поистине можно считать беспрецедентными, ведь на сегодняшний день, прежде чем завести ребенка, молодая семья очень тщательно взвешивает свои финансовые возможности, ведь на время декрета доход одного из членов семьи снижается. Я уверен, что нововведения будут способствовать росту рождаемости и значительному повышению уровня жизни россиян.
Особое внимание хочется уделить тезисам Послания о внесении изменений в основной закон страны. Владимир Владимирович предложил установить приоритет Конституции в правовом пространстве, международные нормативно-правовые акты смогут применяться в российских правовых отношениях только в том случае, если они не противоречат Конституции.
Предложенные в рамках Послания изменения в Конституцию затрагивают все ветви власти без исключения. Владимир Владимирович предложил расширить полномочия муниципальных органов власти, ведь они являются первоочередном органом, с которым сталкиваются наши граждане при решении проблем «на земле». Наделение муниципальных органов дополнительными полномочиями позволит не только повысить уровень эффективности, но и облегчить процесс решения проблем на местах.
Владимир Владимирович предложил закрепить в Конституции деятельность Государственного Совета, тем самым увеличив влияние глав субъектов на федеральные решения. Нововведение положительно скажется на государственном управлении, так как федеральные решения будут приниматься в соответствии с региональной спецификой всех субъектов.
Хочется уделить особое внимание расширению полномочий Государственной Думы и Совета Федерации в соответствии с предстоящей конституционной реформой. К полномочиям Государственной Думы будет отнесено утверждение председателя правительства, вице- премьеров и федеральных министров, а назначение руководителей силовых структур, прокуроров субъектов, отстранение судей Верховного и Конституционного суда по представлению Президента РФ будет относиться к полномочиям Совета Федерации.
В связи с изменениями увеличиваются не только полномочия парламента, но также и ответственность, ответственность за деятельность не только законодательной, но и исполнительной власти. Я уверен, что благодаря изменениям работа парламента и правительства станет сопряженной и более эффективной.
Все поправки в Конституцию будут приняты после всенародного референдума, так как в соответствии с п.1 ст.3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
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Андрей Нечаев первый министр экономики РФ, доктор экономических наук, профессор
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— Новость об отставке стала полной неожиданностью для самого правительства, и, судя по выражению лица, она стала неожиданностью и для Медведева. Можно много претензий предъявить правительству. Главная из них — отсутствие экономического роста. Я в свое время писал об этом. Сложилась парадоксальная ситуация: почти идеальная ситуация с госфинансами и полное отсутствие экономического роста, социальные проблемы, решения, которые вызывали вопросы и, иногда, протесты. Например, повышение пенсионного возраста, повышение НДС, для которого не было совершенно никакой необходимости, по крайней мере финансовой. У нас бюджет с гигантским профицитом. Или то же уничтожение пенсионной системы — опять заморозили [накопления], что крайне опрометчиво, это мина замедленного действия. При том, что полтора триллиона профицит бюджета, и мы несколько сот миллиардов людям не возвращаем. Это странное решение. Но истинную причину отставки мы узнаем после того, как будет названо имя преемника. Я перечислил те упреки, которые объективно можно бросить правительству, но мы понимаем, что есть борьба кремлевских кланов, и я думаю, что отставка правительства в немалой степени связана не с его объективными ошибками, недоработками и проблемами, а с этой самой борьбой, но ответ мы получим уже поздно вечером, или даже завтра, когда узнаем имя преемника.
Что касается новых социальных обязательств, которые, как обозначил президент в послании, берет на себя государство, то связанные с ними издержки настолько мизерны, что их даже нелепо обсуждать на фоне ситуации с бюджетом: полтора миллиона профицит на этот год, профицит, но в меньших объемах, запланирован и на три последующих года, более 8% ВВП в фонде национального благосостояния, то есть ситуация с госфинансами абсолютно благостная и эти копейки, которые потратят на эти детские обеды — в пределах ошибки округления. Тем более, как известно, большую их часть получит старый друг президента господин Пригожин, который и обеспечивает общественное питание, так что деньги никуда не уйдут «из семьи».
Если говорить о возможных преемниках Медведева на посту премьер-министра, то вариантов может быть несколько. Широкая палитра. Игорь Иванович Сечин претендовал на это место. Думаю, Алексей Леонидович Кудрин был бы не прочь возглавить. Но я вполне могу допустить, что, поскольку ключевые решения принимает президент, появится просто технический премьер, какие у нас уже были в лице Фрадкова или Зубкова.
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Сардана Авксентьева глава Якутска
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— Говоря об отставке правительства и возможном назначении на должность премьера главы ФНС, могу отметить, что сегодня в Послании Владимира Владимировича прозвучало, что необходимо добиваться повышения доходов, но без увеличения налогового бремени. И в этом ключе кандидатура Мишустина выглядит понятно.
Общий курс страны в связи с отставкой правительства не должен измениться, потому что лидер остается прежним, и все глобальные проекты, которые были приняты для регионов, будут реализованы. Нас, якутян, конечно, волнует мост, но на его счет имеется резолюция президента, так что, думаю, никаких неожиданностей ждать не следует.
Что касается послания в целом, то могу сказать, что его содержание абсолютно совпадает с представлениями жителей Якутска, что все решает человек, что человек — самая большая ценность, и для нас было важно это услышать от президента. Социальная поддержка семей — это тоже очень важно. Мы услышали про пособия для детей от трех до семи лет, это революционное решение. Обратили внимание на ветхие школы — это тоже очень важно. Детское питание. Физическое здоровье человека закладывается в детстве, это особенно актуально для нас — северян. Дети должны полноценно питаться, чтобы вырасти здоровыми.
Поскольку я работник муниципалитета, я с большим оптимизмом восприняла прозвучавшие слова о наделении муниципалитетов не только реальными полномочиями, но и реальными возможностями. Это самый близкий к людям уровень власти, но пока существует явный дисбаланс между функциями и финансированием.
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Дмитрий Азаров губернатор Самарской области
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— Президент сегодня очень четко определил свою позицию о возможных будущих изменениях Конституции и принципов госуправления. Владимир Владимирович — человек, который не привык надолго откладывать свои решение, и у которого слова не расходятся с делом. Поэтому после послания я бы не сказал, что новость об отставке правительства прозвучала слишком неожиданно. Ну а то, что это решение было принято так оперативно, то, думаю, это в духе нашего президента — динамичного лидера.
Что касается предложения занять пост премьера, которое президент сделал Михаилу Мишустину, то мы знаем, что сегодня налоговая служба сегодня одна из самых технологичных в стране. Думаю, что принципы высокотехнологичного управления будут активно внедряться в управлении правительством, а значит и регионами.
Новые социальные обязательства государства, которые назвал Президент, это, совершенно точно, хорошо просчитанные и выверенные с точки зрения финансирования решения. И эти решения ожидаемы в обществе. Очень своевременное решение по материнскому капиталу. Нам крайне важно сейчас стимулировать рождение именно первого ребенка, этот запрос есть в обществе. И президент, который всегда очень чувствителен к общественному запросу, это предложение сегодня высказал и дал соответствующее поручение. Как и увеличение материнского капитала — это тоже очень важно. Безусловно, поддержка, которая будет оказана семьям, которые уже воспитывают детей от трех до семи лет, тоже очень серьезное подспорье, особенно для многодетных семей. При этом в Самарской области все меры поддержки, которые уже действуют в отношении всех перечисленных президентом категорий, сохранятся. Так что доходы семей точно вырастут, благосостояние наших граждан повысится.
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Борис Менделевич депутат Госдумы от Татарстана
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— На мой взгляд, о том, что касается здравоохранения, прозвучали две принципиальных вещи.
Во-первых, о кадрах. Мы давно говорим, что кадров в медицине не хватает, и что согласно нацпроекту «Здравоохранение», к 2024 году укомплектованность штата нужно довести до 95%. Особенно большая проблема на селе. Но вот о чем сегодня заявил президент: необходимо довести целевой набор до 70% на лечебных факультетах и до 75% — на педиатрических факультетах. Это будут абитуриенты, которые будут приезжать поступать по направлениям от их муниципалитетов. И после получения диплома они должны будут отработать в этих муниципалитетах минимум пять лет. И это очень важно, потому что мы можем вливать огромные деньги в здравоохранение и строить новые больницы, купить современное оборудование и новые лекарства. Но без тех людей, которые будут на этом оборудовании и в этих больницах работать, ничего не получится. Кадры в здравоохранении, как нигде, решают всё!
Но тут есть один подводный камень, который надо устранить. Президент дал поручение, и оно будет выполняться, но сами по себе 75% целевого набора проблему не решат. Ведь уже сейчас более 50% из тех, кто проучился по целевому набору, не исполняют условий договора и не возвращаются в те места, откуда их послали на учебу. В первую очередь, эту проблему надо решать на местах — муниципалитетам, региональным минздравам. Дав целевое направление, муниципалитет не должен на этом останавливаться: надо обсуждать со своими целевиками их планы на жизнь, когда они планируют вернуться, решать массу социальных вопросов (жилья, устройства детей в садик и школу) и, конечно же, влиять на выбор специализации. Ведь в каких-то местах в районную больницу нужен невропатолог, в каких-то — эндокринолог, в каких-то другие узкие специалисты. То есть, выбор специальности студента-целевика должен определяться не только его желанием, но и потребностью того района, который его направил. И это очень длительная, целенаправленная, вдумчивая работа.
Во-вторых, президент сегодня озвучил еще один принципиальный момент — создание единого реестра лекарственных льготников. Это очень важно, на сегодняшний день есть несколько разных реестров: федеральный, региональный. Для каждой категории льготников свой список лекарств, свои условия их получения. И пациенты, и медики зачастую путаются в этих списках — кому и что положено. Что-то где-то недозаказали, пошли перебои с поставками. Потому что когда нет четкого планирования, тогда и закупки страдают. И создание единого реестра льготников — это очень важный и логичный шаг к тому, чтобы обеспечить поставку лекарств тем, кто в них нуждается. Система лекарственного обеспечения в ближайшие годы сильно поменяется, и мы начинаем к этому двигаться.
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