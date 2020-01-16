В Татарстане появились «работающие бедные»: доходы 270 тысяч человек меньше прожиточного минимума

Жители республики не хотят рожать, ищут сиделок для престарелых родственников и все чаще обращаются в службы занятости

Фото: Максим Платонов

Об антирекорде Татарстана — самой большой задолженности по зарплате в ПФО, социальном портрете бедной семьи и достижениях в переобучении и трудоустройстве предпенсионеров говорили на коллегии республиканского Минтрудсоцзащиты, посвященной итогам 2019 года и задачам на год 2020-й. Подробности обсуждения — в материале «Реального времени».

«Оцифрованные» достижения



В фильме-презентации, с которого началось заседание коллегии, прозвучало несколько цифр, характеризующих демографическую и социальную ситуацию в республике и меры, предпринимаемые для ее улучшения. В частности, участникам заседания сообщили, что 2 965 малоимущим татарстанским семьям оказывается господдержка на основе социального контракта.

При поддержке социальных служб 17 граждан вылечили от алкоголизма, а 29 семьям помогли взыскать алименты с нерадивых родителей.

Число пенсионеров и престарелых граждан достигло в РТ 25,36% от общей численности населения — 3,89 миллиона — и приближается к миллиону. Общий объем финансирования программ соцподдержки граждан старше трудоспособного возраста в 2019 году составил 92,4 млн рублей (87,8 млн поступило из федерального бюджета, а 4,6 млн — из республиканского).

Социальные службы республики охватили долговременным уходом 1 638 представителей старшего поколения. Однако это — всего 8% от общего числа нуждающихся в таком уходе пожилых татарстанцев. За минувший год Минтрудсоцзащиты организовало обучение 234 сиделок, а их услугами воспользовались только 184 человека.

В прошлом году было приобретено 43 автомобиля Lada Kub — для использования в качестве социального такси для инвалидов. За год такси перевезло 36,8 тыс. человек.

Эльмира Зарипова сообщила, что глубина падения рождаемости в регионе — 8,3% — превысила среднероссийский уровень

В нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году было задействовано 37 предприятий Республики Татарстан с общей численностью работающих — 4 984 человека. На переобучение их работников было направлено 39,4 млн рублей, в том числе 37,5 млн из федерального бюджета.Cогласно отчету, были трудоустроены 100% работников, прошедших переобучение.



Демографическая яма

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова сообщила, что глубина падения рождаемости в регионе — 8,3% — превысила среднероссийский уровень (7,8%). По ее словам, особое беспокойство с точки зрения демографии вызывают Тукаевский, Черемшанский, Бавлинский, Менделеевский районы, где рождаемость упала на 20—25%.

В утешение она отметила, что шесть районов сменили в 2019 году динамику рождаемости с отрицательной на положительную: Кайбицкий, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Сармановский, Спасский и Алексеевский. Кроме того, подчеркнула министр, в Татарстане не произошло падения рождаемости по первым детям — пока семьи идут на рождение первенца, но все чаще отказываются от дальнейшего увеличения семьи. Во всех районах республики отмечено снижение количества рождений вторых детей — с 41,4% в 2018 году до 39,5% в 2019-м.

Положительные моменты в татарстанской демографии Эльмира Зарипова связала с усилением адресности мер господдержки, которые оказываются в республике семьям и, в частности, молодым сельским матерям. Тот факт, что в этом году многие татарстанские семьи с низкими доходами лишились господдержки по имущественному признаку, остался за скобками.

Положительные моменты в татарстанской демографии Эльмира Зарипова связала с усилением адресности мер господдержки, которые оказываются в республике семьям

Сиделку сюда!

Еще одним важным с точки зрения демографии, по словам министра, является увеличение продолжительности жизни, борьба с травматизмом на производстве и сохранение способности если не к трудовой деятельности, то хотя бы к самообслуживанию лицами старшего поколения.

— Сегодня каждый четвертый житель республики старше трудоспособного возраста, — напомнила Зарипова. — 80 процентов из них, к сожалению, страдают множественными хроническими заболеваниями, и поэтому поддержание достойного уровня качества жизни старшего поколения — это новый вызов для нашей отрасли.

Она сообщила, что в 2019 году были созданы мобильные бригады для доставки более чем 36 тысяч пожилых пациентов из сельской местности в медучреждения:

— Их не просто привезли на диспансеризацию, а по ее итогам на дополнительное обследование был направлен каждый 10-й пожилой человек, а по ее итогам было госпитализировано 147 человек. Не будь этого проекта, они бы [до больниц], может, и не доехали!

В 2019 году в Татарстане началось пилотное внедрение системы постоянного долговременного ухода за пожилыми людьми — им было обеспечено 1 638 человек. Но на следующий год планируется обеспечить на 1000 человек больше.

— Только в шести районах, где мы работали, 60 процентов родственников тяжелобольных граждан вернулись к работе, — сообщила Зарипова. — А 40 процентов получили пусть небольшую, на 5 часов в день, передышку, чтобы решать свои проблемы. По итогам проекта мы также видим, что количество экстренных вызовов к ним скорой помощи сократилось на 40 процентов.

Системой долговременного ухода в 2020 году будет охвачено уже 13 районов республики, а в будущем — всей республики.

На 21% увеличилось число людей, обратившихся в службу занятости республики

А вот кому высокооплачиваемая вакансия?

Эльмира Зарипова сообщила, что общий уровень безработицы в Татарстане — 3,2% — «это ниже, чем по стране (4,6%) и по Приволжскому Федеральному округу (4,1%)». Средний период безработицы составил в Татарстане в 2019 году 4 месяца против почти пяти в 2018-м. При этом на 21% увеличилось число людей, обратившихся в службу занятости республики.

— Сегодня каждому официально зарегистрированному безработному мы можем предложить четыре вакансии, — похвасталась министр. — Причем средняя заработная плата по всем вакансиям в республике — более 30 тысяч рублей.

Детали — сколько и каких высокооплачиваемых и низкооплачиваемых вакансий предлагают службы занятости Татарстана, Зарипова не уточнила, зато сказала, что наибольшее внимание ведомство уделяет сейчас подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства, для которых актуально получить нужные кадры, что называется, здесь и сейчас, а содержать свои учебные центры, чтобы эти кадры готовить, — невыгодно. Поэтому службы занятости ориентированы на подготовку кадров для конкретных «заказчиков» из числа малых и средних предприятий, а министерство — на поддержку соответствующих инвестиционных проектов.

Учить-не переобучить

В рамках этих задач в 2019 году реализовались программы персонального обучения взрослого населения, уточнила Эльмира Зарипова:

— Мы обучили 5 тысяч безработных, по программе модернизации — 2 тысячи работников предприятий, а в рамках национального проекта по поддержке занятости — 5 тысяч работников… Впервые в этом году в рамках проекта «Старшее поколение» мы обучали лиц предпенсионного возраста — всего около 5 тысяч человек, и по данным Федеральной службы по труду и занятости, республика стоит сегодня на первом месте по числу лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение.

Дополнительная квалификация, заметила министр, привела к тому, что переобученные начали зарабатывать на 7—14% больше — благодаря более высокой квалификации.

За скобками этого оптимистичного доклада остались интересные детали. Например, высококвалифицированные сотрудники предпенсионного возраста среднего звена одного из известнейших вузов Казани (не преподаватели) рассказали корреспонденту «Реального времени» на анонимных условиях, что переобучение там организовали формально. Выдали шаблонный список профессий для переобучения, который мало соответствовал потребностям как вуза, так и самих предпенсионеров, и без того способных работать по профессиям из списка. Переобучать их на действительно востребованные специальности, что реально расширило бы их компетенции и повысило их конкурентоспособность на рынке труда, отказались.

За задолженность по зарплате регион раскритиковал и высокий гость, присутствовавший на коллегии — замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов

Зарплата есть — денег не дали

Еще одна задача — борьба с бедностью, по словам Эльмиры Зариповой, также решается ведомством вполне успешно. В республике составлен поименный реестр бедных — в него вошли 269 900 человек с доходами ниже прожиточного минимума. Большинство — 95% из них — семьи с детьми, в том числе 16% — многодетные.

Адресные меры поддержки уже получают 800 тысяч семей, а с 1 января будут приниматься меры, «которые позволят ликвидировать дефицит доходов в семьях с пятью и более детьми».

Несмотря на достаточно высокие показатели средней заработной платы, в республике появилась особая категория бедных — работающие бедные, подчеркнула новую особенность бедности министр. Борьба с такой бедностью строится на основе заключения социальных контрактов:

— Это позволяет вывести человека из границ бедности, не умаляя его достоинства… В 2019 году мы заключили 2 965 социальных контрактов, в рамках которых 632 гражданина трудоустроены, 51 человек получил профессиональную переподготовку, 638 завели личное подсобное хозяйство, а в качестве самозанятых зарегистрировались 895 человек. И в результате мы видим: 44 процента или 1 540 семей, заключивших социальные контракты, преодолели ситуацию с малообеспеченностью.

Эльмира Зарипова уточнила, что Татарстан занимает второе место среди регионов ПФО по уровню средней заработной платы: в январе — октябре 2019 года она составила 36 тыс. 357 рублей. Холодным душем после этой ободряющей информации стало сообщение о задолженности по зарплате, которая для большинства татарстанцев остается единственным источником дохода. Лидируя по уровню зарплаты, предприятия и организации республики на конец 2019 года задолжали своим работникам свыше 65 млн рублей. Более 7 тысяч предприятий официально платили работникам зарплату ниже установленного законом минимального уровня, а 167 предприятий, по данным Минтрудсоцзащиты, не делали надлежащих отчислений с фонда заработной платы, лишая работников социальных гарантий в виде пенсий и больничных.

За задолженность по зарплате регион раскритиковал и высокий гость, присутствовавший на коллегии — замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов — похвалив успехи республики в реализации нацпроектов, он отметил, что задолженность по зарплате в РТ на сегодня — наиболее высокая в ПФО.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов